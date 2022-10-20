سموزي الموز لتكثيف وتنعيم الشعر ومنع التساقط

الموز غني بالعناصر الغذائية زي المغنيسيوم وفيتامين B6 والتريبتوفان ، وده هيساعد على منع تساقط الشعر ، كمان الموز بيحتوي على كمية وفيرة من الالياف والبكتين اللي بتشجع على نمو البكتيريا المفيدة واللي بدورها بتحسن الهضم وصحة الامعاء، وده بينعكس بشكل ايجابي على صحة الشعر والبشرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض طريقة عمل سموزي الموز للشعر اللي بيساعد على تكثيف الشعر وتنعيمه ومنع التساقط.
سموزي الموز للشعر:
الموز بيساعد على ترطيب الشعر بشكل كبير ، بالاضافة انه بيحتوي على العناصر الغذائية زي فيتامين سي, المغنيسيوم, النياسين اللي بتساعد على تغذية الشعر ، بالاضافة لحمض البانتوثنيك او فيتامين B5 المعروف انه بيساعد على تقوية ولمعان ونعومة الشعر.
بالاضافة انه بيحتوي على مضادات الاكسدة في شكل الكاروتينات والفلافونويد والمواد الكيميائية النباتية ، ومضادات الاكسدة دي بتساعد في التخلص من الجذور الحرة اللي بتتراكم في جسمنا كجزء من عملية التمثيل الغذائي ، ولو الجذور الحرة بقت اكبر من قدرة الجسم على التخلص منها ، ده بيسبب بعض الامراض ، وممكن كمان يسبب التجاعيد والبقع العمرية وترقق الشعر.
فوايد سموزي الموز للشعر:
– بيرطب الشعر وبيساعد على تنعيمه ولمعانه.
– بيضيف كثافة وسمك للشعر.
– بيساعد على التحكم في تطاير وهيشان الشعر.
– بيقلل من تساقط الشعر وبيساعد على زيادة نمو الشعر بشكل اقوى واسرع.
طريقة عمل سموزي الموز للشعر:
المكونات اللي هتحتاجيها:
– 1 موزة مستوية (ممكن تستخدمي 2 لو شعرك طويل).
– 1 معلقة كبيرة عسل.
– 2 معلقة كبيرة زبادي.
– 1 معلقة صغيرة من زيت جوز الهند (اختياري).
طريقة التحضير:
امزجي كل المكونات مع بعض لحد ما يبقى عندك معجون ناعم من غير اي كتل ، ممكن كمان تصفيه على مصفى شبك عشان تتخلصي من اي قطع صغيرة او كتل ممكن تلزق في الشعر.
طريقة الاستخدام:
ممكن تستخدمي الماسك على شعر عليه زيت او شعر مغسول من غير زيت ، لو شعرك ناعم وخفيف ودهني ممكن تضيفي معلقة صغيرة من زيت جوز الهند هيساعد على تحسين نسيج الشعر وسمكه.
حطي الخليط على فروة راسك وشعرك ، البسي طاقية الاستحمام او لفي شعرك بفوطة ، سيبيه لمدة 20 – 30 دقيقة ، وبعدها اغسلي شعرك بالشامبو.
كرري الماسك ده مرة واحدة في الاسبوع.
5 طرق سهلة لاستخدام الليمون لزيادة نمو الشعر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سموزي الموز لتكثيف وتنعيم الشعر ومنع التساقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.