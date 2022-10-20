سموزي الموز لتكثيف وتنعيم الشعر ومنع التساقط

الموز غني بالعناصر الغذائية زي المغنيسيوم وفيتامين B6 والتريبتوفان ، وده هيساعد على منع تساقط الشعر ، كمان الموز بيحتوي على كمية وفيرة من الالياف والبكتين اللي بتشجع على نمو البكتيريا المفيدة واللي بدورها بتحسن الهضم وصحة الامعاء، وده بينعكس بشكل ايجابي على صحة الشعر والبشرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض طريقة عمل سموزي الموز للشعر اللي بيساعد على تكثيف الشعر وتنعيمه ومنع التساقط.

سموزي الموز للشعر:

الموز بيساعد على ترطيب الشعر بشكل كبير ، بالاضافة انه بيحتوي على العناصر الغذائية زي فيتامين سي, المغنيسيوم, النياسين اللي بتساعد على تغذية الشعر ، بالاضافة لحمض البانتوثنيك او فيتامين B5 المعروف انه بيساعد على تقوية ولمعان ونعومة الشعر.

بالاضافة انه بيحتوي على مضادات الاكسدة في شكل الكاروتينات والفلافونويد والمواد الكيميائية النباتية ، ومضادات الاكسدة دي بتساعد في التخلص من الجذور الحرة اللي بتتراكم في جسمنا كجزء من عملية التمثيل الغذائي ، ولو الجذور الحرة بقت اكبر من قدرة الجسم على التخلص منها ، ده بيسبب بعض الامراض ، وممكن كمان يسبب التجاعيد والبقع العمرية وترقق الشعر.

فوايد سموزي الموز للشعر:

– بيرطب الشعر وبيساعد على تنعيمه ولمعانه.

– بيضيف كثافة وسمك للشعر.

– بيساعد على التحكم في تطاير وهيشان الشعر.

– بيقلل من تساقط الشعر وبيساعد على زيادة نمو الشعر بشكل اقوى واسرع.

طريقة عمل سموزي الموز للشعر:

المكونات اللي هتحتاجيها:

– 1 موزة مستوية (ممكن تستخدمي 2 لو شعرك طويل).

– 1 معلقة كبيرة عسل.

– 2 معلقة كبيرة زبادي.

– 1 معلقة صغيرة من زيت جوز الهند (اختياري).

طريقة التحضير:

امزجي كل المكونات مع بعض لحد ما يبقى عندك معجون ناعم من غير اي كتل ، ممكن كمان تصفيه على مصفى شبك عشان تتخلصي من اي قطع صغيرة او كتل ممكن تلزق في الشعر.

طريقة الاستخدام:

ممكن تستخدمي الماسك على شعر عليه زيت او شعر مغسول من غير زيت ، لو شعرك ناعم وخفيف ودهني ممكن تضيفي معلقة صغيرة من زيت جوز الهند هيساعد على تحسين نسيج الشعر وسمكه.

حطي الخليط على فروة راسك وشعرك ، البسي طاقية الاستحمام او لفي شعرك بفوطة ، سيبيه لمدة 20 – 30 دقيقة ، وبعدها اغسلي شعرك بالشامبو.

كرري الماسك ده مرة واحدة في الاسبوع.

5 طرق سهلة لاستخدام الليمون لزيادة نمو الشعر