ازاي تنضفي تحت اظافر الايدين والقدمين, ونصايح للعناية اليومية بالاظافر

الاظافر بتتعرض لجزء كبير من المهام اليومية ، وده بيخليها مكان لتراكم الاوساخ, البكتيريا, خلايا الجلد الميتة وغيرها من المواد غير المرغوب فيها ، والعناية بالاظافر والحفاظ عليها نضيفة مش بس هيحافظ على الضوافر صحية ، لكن كمان هيساعد على منع انتقال الامراض ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طرق لتنضيف تحت الاظافر ، وطريقة العناية اليومية للضوافر للحفاظ عليها صحية ونضيفة على طول.

طرق لتنضيف تحت الاظافر:

– اغسلي ايديكي بصابون الاطباق: استخدمي صابون غسيل الاطباق لتنضيف ايديكي وضوافرك ، الصابون ده تركيبته معمولة مخصوص للتخلص من الدهون وبالتالي ده هيخليه فعال في تقليل تراكم الشحوم والزيوت تحت الضوافر.

– استخدمي الصابون المخصص للايدين: حطي في اعتبارك انك تشتري منظف معمول مخصوص لازالة الشحوم والاوساخ من الايدين.

– استخدمي فوطة: استخدمي فوطة ناعمة للتخلص من البقع اللي بيكون صعب الوصول ليها تحت الضوافر وحوالين ضوافرك ، ودايما اغسلي الفوطة بعد كل استخدام.

– استخدمي ماية فاترة: استخدمي ماية فاترة ، مش باردة ولا سخنة ، الماية الفاترة تأثيرها اخف من الماية السخنة اوي على الجلد ومش هتسبب جفاف للايدين والضوافر.

– استخدمي الاورانج ستيك او العصا البرتقالية: اسمها كمان عصا الجلد ، العصاية دي بتكون من الخشب وبزوايا مدببة وهي تعتبر واحدة من الطرق لازالة الاوساخ من تحت ضوافرك.

دايما بعد تنضيف ايديكي وضوافرك ماتنسيش خطوة الترطيب لمنع جفاف الجلد والاظافر ، ممكن تستخدمي الفازلين من المنتجات الفعالة جدا للترطيب واللي بتحافظ على صحة الضوافر.

العناية اليومية بالاظافر:

العناية اليومية للضوافر هتحافظ على ضوافرك صحية ونضيفة بشكل دائم ، بغض النظر عن الاوقات اللي بتكون ضوافرك محتاجة تنضيف تحتها ، هنقولك بعض النصايح للعناية اليومية:

– حافظي على ضوافرك قصيرة: الضوافر القصيرة بتقل معاها احتمالية تجمع البكتيريا والاوساخ ، افحصي ضوافرك كل يوم الصبح او بالليل بعد الشاور ، الضوافر القصيرة هيكون اسهل عليكي تنضيفها والتحكم فيها ، وماتشاركيش المقص او القصافة بتاعتك ابدا مع اي شخص لتقليل مخاطر العدوى.

– دخلي ماية وصابون تحت ضوافرك عند غسلها: انتبهي دايما لضوافرك لما تيجي تغسلي ايديكي ، وثبت ان استخدام الصابون المضاد للبكتيريا ومعقم الايدين الكحولي فعالين في تقليل البكتيريا على اطراف الصوابع ، ومهما كانت طريقة التنضيف اللي بتستخدميها ، ماتنسيش تنضيف اطراف صوابعك وضوافرك.

– جففي ايدك كويس: تجفيف الايد والضوافر بيقلل من احتمالية حدوث العدوى للاظافر ، وبيمنع الماية من تليين الضوافر اكتر من اللازم.

– الترطيب: حطي لوشن او مرطب على ايديكي, ضوافرك, والجلد اللي حوالين الضوافر ، ده هيحافظ على ضوافرك مرنة وصحية.

لو عندك جلد زيادة على جوانب الضوافر ، قصيه بأسرع وقت بالتساوي ، ومتحاوليش استخدام اسنانك لشده او قصه ، لان ده هيأذي اسنانك وهيأدي لادخال البكتيريا تحت ضوافرك.

هل تستخدمي فرشة الاظافر ولا لا؟

فرشة الضوافر هي عبارة عن فرشة صغيرة محمولة تشبة لحد كبير فرشة الاسنان ولكن للضوافر ، بعض الناس بيستخدموها للوصول للمناطق اللي بيكون صعب الوصول ليها تحت الضوافر اثناء غسل الايدين.

وفي حين ان بعض الاشخاص بيشوفوا ان فرش الاظافر بتساعد على تنضيف الضوافر بشكل فعال ، الا ان حسب الدراسات لقوا ان مافيش فرق ما بين الاشخاص اللي استخدموا فرش الاظافر واللي ماستخدموهاش عند غسل ايديهم.

الفرشة ممكن تكون مفيدة مع الاشخاص اللي بتكون ضوافرك متسخة اوي ومحتاجة فرك لتنضيفها.

ولو انتي بتستخدمي فرشة الضوافر ، مهم انك تغسلي الفرشة وتسيبيها تنشف في الهوا ، ده هيمنع تراكم البكتيريا على الفرشة اللي ممكن يخليها تسبب ضرر اكتر من انها تفيد.

منع الضوافر من الجفاف, التشقق, التكسر:

لو دايما بتشتغلي بايديكي او شغلك بيخليكي تغسلي ايديكي بشكل متكرر ، في الحالة دي ضوافرك هتكون معرضة اكتر للضعف والتكسر ، هنقولك بعض النصايح للحفاظ على ضوافرك قوية:

– استخدمي مقوي الاظافر: حطي طبقة واحدة واقية على الضوافر مرة واحدة على الاقل في الاسبوع ، بعض ملمعات الاظافر بما فيهم النوع الشفاف ، بتحتوي على الياف نايلون بتساعد على تقوية الاظافر.

– زيادة الفيتامينات في اكلك: اعتمدي على نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات ، ممكن كمان تاخدي مكملات البيوتين ، اللي ممكن تساعد على تقوية الاظافر ، كبسولتين او تلاتة يوميا من البيوتين لمدة 6 شهور هتساعدك على تقوية الاظافر ، لكن تجنبيه لو كنتي حامل.

– قللي من استخدام علاجات الضوافر القاسية: قللي من استخدام الاظافر الجل والاكريليك ، بالاضافة لمزيلات المانيكير المصنوعة من الاسيتون ، لان ده بيأدي لتجريد الطبقات العلوية من الضوافر واضعافها ، ولو انتي بتستخدمي ده حاولي تدي ضوافرك استراحة قبل ما تحطي مانيكير تاني ، لان الضوافر ممكن تاخد ايام واسابيع على ما تستعيد سمكها وسطحها بالكامل مرة تانية.

– البسي جوانتي: البسي جوانتي مطاط متبطن بالقطن اثناء عمل شغل البيت او الانشطة اليومية ، ده هيحمي ايديكي من الضرر.

كمان تطبيق المرطب بعد تجفيف الاظافر هيساعد على حبس الرطوبة ، دوري دايما على المنتجات اللي بتحتوي على اللانولين لتطبيقها على الضوافر ، الزيوت كمان من الحاجات المرطبة اللي ممكن تستخدميها زي زيت اللوز, زيت جوز الهند, زيت فيتامين هـ.

طريقة تنضيف تحت اظافر القدمين:

تنضيف اظافر القدمين ممكن تكون مهمة اصعب من اظافر الايدين ، عشان كده هنقولك بعض النصايح اليومية للحفاظ على نضافة اظافر القدمين:

– اغسلي وافركي القدمين: نضفي صوابع وضوافر القدمين يوميا وجففيهم كويس ، اغسليهم بالماية والصابون ، ممكن تستخدمي ليفة, سفنجة, قطعة قماش ، للتنضيف حوالين الضوافر.

– جربي نقع القدمين: لو مش بتاخدي شاور بشكل يومي ، حاولي انك تنقعي رجلك في ماية فاترة وصابون ، ده هيساعد في تفتيت الاوساخ الموجودة تحت ضوافر القدمين وازالتها ، بعدها اشطفيها وجففيها كويس.

– قلمي ضوافرك بعد الشاور او نقع القدمين: بعد النقع او الشاور بتكون اكتر نعومة وتقليمها اسهل ، ولو بتعاني من مشاكل مزمنة في القدم ، الافضل تروحي لدكتور متخصص.

– جففي القدمين والاظافر بعناية: جففي القدمين وبين الصوابع كويس بعد غسلها.

– حطي لوشن او مرطب على القدمين والاظافر: حطي المرطب او اللوشن وسيبي الجلد يتشربه كويس قبل ما تلبسي شراب.

افحصي صوابع رجلك بانتظام ودوري على اي علامات فطريات ، زي تقشر الاظافر, الالتهابات, ضوافر حمرا وملتهبة ووارمة ، وممكن تشوفي القدم من تحت باستخدام مراية حطيها على الارض وثبتي رجلك فوق المراية.

في النهاية العناية المنتظمة بالضوافر والقدمين هتساعدك في الحفاظ على ضوافرك نضيفة وصحية ، ولو لاحظتي اي حاجةمش عادية زي تلون الاظافر, الاحمرار, التورم ، استشيري دكتور متخصص ، لان الاعراض دي بتدل على مشكلة اساسية في الضوافر.

ازاي تعملي ديتوكس للاظافر للحفاظ عليها صحية