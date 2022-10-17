طريقة عمل وصفة سباجيتي كاربونارا

سباجيتي كاربونارا يعتبر من اشهر اطباق المكرونة واسهلها اللي بتتقدم في كتير من المطاعم ، واللي من السهل كمان تعمليها بنفسك في البيت لو عايزة اكلة سريعة وبمكونات بسيطة كوجبة غدا او عشا ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات والفيديو.
سباجيتي كاربونارا:
المكونات:
– 200 جرام جبنة بارميزان مبشورة.
– 250 جرام مكرونة سباجيتي.
– 200 جرام بيف بيكون.
– 4 صفار بيضة.
-1 فص ثوم مهروس.
– فلفل اسود.
– ملح.
– 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.
طريقة التحضير:
1- قطعي البيف بيكون لمكعبات صغيرة.
2- اخفقي صفار البيض ، وضيفي له الفلفل الاسود ، وضيفي عليه الجبنة البارميزان المبشورة واخلطي المكونات مع بعض كويس ، وسيبيه على جنب.
3- في حلة على النار فيها ماية ومعلقة صغيرة ملح اسلقي المكرونة السباجيتي لمدة دقيقتين اقل من المدة اللي مكتوبة على العبوة بتاعتها.
4- في طاسة على نار متوسطة ضيفي الزيت والبيكون لحد ما لونه يبقى لونه بني دهبي.
5- بعدها ضيفي الثوم المهروس وقلبيه لمدة 30 ثانية.
6- ضيفي مغرفة من ماية سلق المكرونة على البيكون وقلبيها.
7- بمجرد ما المكرونة تتسلق وتبقى جاهزة ضيفيها على البيكون ، وقللي النار خليها منخفضة وقلبيهم مع بعض لمدة 30 ثانية.
8- دلوقتي صبي خليط البيض والجبنة المبشورة فوق المكرونة وتبليهم بالملح والفلفل وقلبي كل المكونات مع بعض كويس ، ولو حسيتي ان الصوص سميك اوي ممكن تضيفي 2 معلقة كبيرة من ماية سلق المكرونة.
9- وكده يبقى الطبق جاهز ، قدميه مع اضافة جبنة بارميزان مبشورة على الوش.
الطريقة بالفيديو:
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