طريقة عمل وصفة سباجيتي كاربونارا

سباجيتي كاربونارا يعتبر من اشهر اطباق المكرونة واسهلها اللي بتتقدم في كتير من المطاعم ، واللي من السهل كمان تعمليها بنفسك في البيت لو عايزة اكلة سريعة وبمكونات بسيطة كوجبة غدا او عشا ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات والفيديو.

سباجيتي كاربونارا:

المكونات:

– 200 جرام جبنة بارميزان مبشورة.

– 250 جرام مكرونة سباجيتي.

– 200 جرام بيف بيكون.

– 4 صفار بيضة.

-1 فص ثوم مهروس.

– فلفل اسود.

– ملح.

– 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير:

1- قطعي البيف بيكون لمكعبات صغيرة.

2- اخفقي صفار البيض ، وضيفي له الفلفل الاسود ، وضيفي عليه الجبنة البارميزان المبشورة واخلطي المكونات مع بعض كويس ، وسيبيه على جنب.

3- في حلة على النار فيها ماية ومعلقة صغيرة ملح اسلقي المكرونة السباجيتي لمدة دقيقتين اقل من المدة اللي مكتوبة على العبوة بتاعتها.

4- في طاسة على نار متوسطة ضيفي الزيت والبيكون لحد ما لونه يبقى لونه بني دهبي.

5- بعدها ضيفي الثوم المهروس وقلبيه لمدة 30 ثانية.

6- ضيفي مغرفة من ماية سلق المكرونة على البيكون وقلبيها.

7- بمجرد ما المكرونة تتسلق وتبقى جاهزة ضيفيها على البيكون ، وقللي النار خليها منخفضة وقلبيهم مع بعض لمدة 30 ثانية.

8- دلوقتي صبي خليط البيض والجبنة المبشورة فوق المكرونة وتبليهم بالملح والفلفل وقلبي كل المكونات مع بعض كويس ، ولو حسيتي ان الصوص سميك اوي ممكن تضيفي 2 معلقة كبيرة من ماية سلق المكرونة.

9- وكده يبقى الطبق جاهز ، قدميه مع اضافة جبنة بارميزان مبشورة على الوش.

الطريقة بالفيديو:

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