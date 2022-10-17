5 طرق سهلة لاستخدام الليمون لزيادة نمو الشعر

في وقتنا ده التلوث بقى في كل مكان والاجهاد جزء من حياتنا اليومية ، وكل ده بيظهر تأثيره على الجلد والشعر ، وبيسبب ضعف الشعر, زيادة تساقط الشعر, التقصف ، ولمحاربة الشعر الضعيف وزيادة نمو شعرك ، ممكن تستخدمي واحد من اكتر المكونات اللي بنستخدمها كتير في المطبخ وهو الليمون ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على 5 طرق لاستخدام الليمون لزيادة نمو الشعر.

فوايد الليمون للشعر:

– تفتيح لون الشعر بشكل طبيعي.

– تحسين نمو الشعر.

– تقليل قشرة الراس.

– بيدي الشعر لمعان.

– تطويل الشعر.

– المحتوى العالي من فيتامين سي الموجود في الليمون بيعزز انتاج الكولاجين ، واللي بدوره بيحفز نمو الشعر.

– غني بالعناصر الغذائية الحيوية ، وبالتالي استخدام الليمون بانتظام بيساعد على تقوية بصيلات الشعر وبيحفز نمو الشعر.

– الليمون حامض بطبيعته ، وبالتالي ده بيساعد على ازالة التراكمات من فروة الراس ، لان التراكم ده بيسد بصيلات الشعر وبيمنع نمو الشعر.

– الخصائص المضادة للفطريات الموجودة في الليمون بتساعد على التخلص من قشرة الراس ، واللي تعتبر سبب رئيسي في تساقط الشعر.

– عصير الليمون بيعيد درجة الحموضة في فروة الراس وبيحافظ على صحة فروة الراس والشعر.

طرق استخدام الليمون لزيادة نمو الشعر:

1- ماسك عصير الليمون وزيت الخروع وزيت الزيتون:

زيت الخروع من افضل الزيوت اللي بتساعد على نمو الشعر ، ولما يتخلط مع الليمون يعتبروا خليط مثالي لنمو الشعر ، زيت الخروع غني بمضادات الاكسدة وبالخصائص المضادة للبكتيريا ، بيعزز الدورة الدموية في فروة الراس وبيجدد الشعر الباهت والتالف ، كمان بيقلل من تقصف الشعر والاطراف المقصفة ، ودي من العوامل الرئيسية اللي بتمنع نمو الشعر.

من ناحية تانية زيت الزيتون مليان بالفيتامينات والاحماض الدهنية اللي بتحفز نمو الشعر وبتغذي بصيلات الشعر وبتقوي خصلات الشعر ، بالاضافة انه بيحتوي على احماض اوميجا 6 واوميجا 9 الدهنية اللي بتمنع فقدان الرطوبة من الشعر ، كمان الخصائص المضادة للميكروبات الموجودة فيه بتمنع قشرة الراس والالتهابات البكتيرية.

المكونات اللي هتحتاجيها:

– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– 1 معلقة كبيرة زيت خروع.

– 4 – 5 نقط من زيت الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

– اخلطي زيت الزيتون مع زيت الخروع ودفيهم شوية على النار.

– بمجرد ما خليط الزيوت يبقى دافي ارفعيه من على النار وضيفي له زيت الليمون.

– حطي الخليط على فروة راسك وشعرك ، ودلكيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدها سيبيه على الشعر لمدة نصف ساعة واغسليه بماية فاترة.

ملحوظة: بعد غسل الشعر ، ممكن تتخطي خطوة البلسم لان زيت الخروع وزيت الزيتون بيحافظوا على رطوبة ونعومة الشعر.

2- ماسك عصير الليمون:

لو معندكيش وقت تعملي ماسك بمكونات كتير او مش متوفرة عندك ، بكل بساطة تقدري تستخدمي عصير الليمون لوحده لنمو الشعر ، الليمون غني بفيتامين سي والمغذيات الحيوية والخصائص المضادة للفطريات ، وده هيساعد على تحسين جودة الشعر وزيادة نموه ، استخدمي الماسك ده مرة في الاسبوع لافضل النتايج.

المكونات اللي هتحتاجيها:

1 – 2 ليمونة.

طريقة التحضير والاستخدام:

– اغسلي الليمون كويس واعصريه.

– خدي العصير وزعيه بالتساوي على فروة راسك وشعرك ودلكيه لمدة دقايق ، وسيبيه 10 دقايق وبعدها اغسليه بماية فاترة.

ملحوظة: ماتسيبيش عصير الليمون على فروة راسك اكتر من 10 دقايق لانه بيحتوي على خصائص تفتيح طبيعية.

3- ماسك عصير الليمون وزيت جوز الهند واوراق الكاري:

اوراق الكاري من المكونات اللي بتساعد على نمو الشعر بشكل فعال ، ولما تمزجيها مع الليمون هتحصلي على تأثير مضاعف ، اوراق الكاري غنية بالعناصر الغذائية زي فيتامين B6, البروتينات, الكالسيوم, الحديد, الاحماض الامينية وغيرها كتير من العناصر المفيدة للشعر ، اوراق الكاري بتغذي االشعر وتوقف تساقطه ، وبتحمي فروة الراس من الالتهابات والاضرار اللي بتسببها الجذور الحرة.

وزيت جوز الهند بيحافظ على صحة فروة الراس وبيعزز نمو الشعر ، ومافيش حاجة زيت جوز الهند مش بيقدر يعملها للشعر ، استخدمي الماسك ده مرتين في الاسبوع لشعر اطول واكتر صحة.

المكونات اللي هتحتاجيها:

– 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

– عصير ½ ليمونة.

– 2 من اوراق الكاري.

طريقة التحضير والاستخدام:

– اطحني اوراق الكاري لحد ما تتكون عندك عجينة.

– ضيفي لها زيت جوز الهند وعصير الليمون واخلطيهم كويس مع بعض.

– حطي الخليط على فروة الراس والشعر دلكيه لمدة دقايق ، وسيبيه 15 – 20 دقيقة وبعدها اغسليه.

4- ماسك الليمون والعسل:

العسل والليمون من المكونات المثالية لتغذية وترطيب الشعر ، العسل ممتاز لاصلاح تلف الشعر ، ولانه كمان غني بالفيتامينات والمعادن فهو يعتبر مع الليمون مزيج فعال لنمو الشعر ، بالاضافة للخصائص المطهرة والمضادة للبكتيريا الموجودة فيه بتساعد في الحفاظ على صحة فروة الراس ، وده بدوره هيأدي لنمو الشعر.

المكونات اللي هتحتاجيها:

– 1 معلقة كبيرة من عصير الليمون.

– 2 معلقة كبيرة من العسل.

– 3 – 4 نقط من اي نوع زيت عطري من اختيارك.

– 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون (لو احتاجتي).

طريقة التحضير والاستخدام:

– اخلطي عصير الليمون مع العسل.

– ضيفي الزيت العطري ، والخطوة دي اختيارية.

– لو لقيتي الخليط سائل اوي ضيفي زيت الزيتون ، ولو قوامه كويس ممكن تستغني عن زيت الزيتون.

– وزعي الخليط على فروة الراس والشعر ، سيبيه لمدة 20 دقيقة ، بعدها اغسليه ، العسل يعتبر بلسم طبيعي للشعر ، وبالتالي بعد استخدام الماسك ده مش هتحتاجي لترطيب شعرك مرة تانية.

5- ماسك الليمون وجل الصبار:

جل الصبار يعتبر مكون معجزة للشعر ، اي مشكلة للشعر جل الصبار يقدر يحلها ، لانه بيحتوي على فيتامين A, B, C, E, حمض الفوليك المغذية للشعر ولما يمتزج مع الليمون بيساعدوا هما الاتنين على نمو الشعر ، وعلى تطويل ولمعان الشعر ، ولو بتعاني من التهابات فروة الراس وقشرة الراس ، استخدمي الماسك ده مرة واحدة على الاقل في الاسبوع.

المكونات اللي هتحتاجيها:

– 1 معلقة كبيرة عصير ليمون.

– 2 معلقة كبيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير والاستخدام:

– اخلطي المكونات مع بعض كويس ، ولو احتاجتي كمية اكبر من الخليط ضاعفي الكمية ولكن مع الاحتفاظ بنسبة الليمون للصبار 1:2 يعني جل الصبار يكون ضعف كمية الليمون.

– وزعي الخليط على فروة الراس والشعر وسيبيه لمدة 30 دقيقة وبعدها اغسلية بالماية الفاترة.

وصفات طبيعية بمكونات من مطبخك لشعر ناعم وصحي