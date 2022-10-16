7 حيل هتخلي روتينك اليومي اسهل

زي ما عودناكم دايما بنشارك معاكم حيل كتير ممكن تسهل عليكم يومكم ، والحيل الصغيرة دي مش بس بتساعدنا على توفير الوقت ولكن كمان توفير الفلوس والمجهود ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة 7 حيل لحياتك اليومية هتخلي روتينك اسهل.

7 حيل لحياتك اليومية:

1- حيلة المعلقة:

لو هتخبزي حاجة حيلة مقياس المعلقة دي هتوفرلك وقت ، الفكرة كلها حوالين انك تغمسي ضهر المعلقة في الدقيق او اي مكون جاف هتستخدميه في وصفتك ، ده هيسيب لك المقياس المناسب للمكون اللي عايزة تضيفيه ، وبعدها ضيفي المكون بتاعك جوه الشكل ، الحيلة دي مفيدة جدا في حالة لو عندك مكون بيلزق زي العسل او سايل اوي ممكن ينزل من المعلقة ، الحيلة دي هتديكي المقدار المناسب من غير ما تستخدمي المعلقة نفسها.

ممكن تشوفوا الحيلة بشكل اوضح في الفيديو