8 حاجات ممكن تعمليها هتخلصك من التوتر والألم بسهولة

على الرغم ان الطب الحديث قطع شوط كبير جدا ، الا اننا في بعض الاوقات بنحتاج لراحة فورية من التوتر والألم ، وغالبا بيكون حل مشاكلنا اليومية قدام عينينا وحاجات ممكن نعملها في اقل من 5 دقايق لعلاج اي ألم او تخفيف التوتر ، والحاجات دي سهلة وفعالة بشكل فوري ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 8 حيل صحية للتخلص من التوتر والألم بسهولة وبشكل سريع.
حيل صحية للتخلص من التوتر والألم:
1- استخدام التلج على المنطقة المصابة:
استخدام التلج يعتبر من اقدم الحيل واكترها فعالية للمساعدة في علاج الألم في اي جزء من جسمك ، وممكن يبقى مفيد في حالة الاصابات الحادة وكمان اي التهاب او تورم ، بكل بساطة حطي التلج على المنطقة المصابة اما بفوطة فيها تلج او حمام تلج.
2- تدليك منطقة منتصف الحاجبين لتخفيف التوتر:
نقط الضغط هي طريقة معروفة للحصول على راحة مؤقتة من كل انواع الألم والتوتر ، وواحدة من النقط دي هي الموجودة بين الحاجبين وبتتسمى نقطة الانطباع ، ويعتبر الضغط او تدليك المنطقة دي طريقة فعالة للتخلص من التوتر والقلق من جسمك.
3- تدليك الاذن:
في نقطة ضغط تانية ممكن تحفزيها لتخفيف التوتر والقلق في الجسم وهي موجودة في الاذن ، تدليك الاذن والضغط الخفيف عليها ، والمعروف باسم نقطة البوابة السماوية ، هتساعدك في التعامل مع التوتر.
4- اكل الشوفان:
الشوفان من انواع الاطعمة الصحية اللي المفروض تدخليها في نظامك الغذائي ، ولكن من اكتر فوايد الشوفان اللي مش معروفة هي تأثيره المهديء ، الشوفان غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم اللي بيساعدوا على خفض ضغط الدم ، بالاضافة انه بيعزز مستويات السيروتونين لو اكلتيه بانتظام ، وده مش هيساعدك على الاسترخاء بس ، ولكن كمان هيخليكي اكتر سعادة على المدى الطويل.
5- عصير الزنجبيل لتخفيف آلام الاذن:
هل بتعاني من وجع الاذن ومحتاجة حل فوري؟ ممكن ان استخدام عصير الزنجبيل او الزيت بعد تسخينه يساعد على تهدئة الالم ، ولكن اتأكدي انك تحطيه حوالين الجزء الخارجي من الاذن بس ، الزنجبيل بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وممكن انها تساعد على تخفيف ألام الاذن.
6- اشربي عصير برتقان:
فيتامين سي ليه فوايد كتير للجسم ، منها تخفيف التوتر ، لان مستويات الاجهاد المرتفعة مرتبطة بنقص فيتامين سي ، وبالتالي زيادة تناول فيتامين سي بشكل يومي ممكن انه يساعدك ، وواحدة من اسهل الطرق هي شرب عصير البرتقان اللي هيساعد على تقليل مستويات القلق.
7- مضغ اللبان:
مضغ اللبان ممكن يبقى ليه فوايد صحية كتير ، بما فيهم تقليل التوتر والقلق ، وحسب الدراسات لاحظوا ان مضغ اللبان بيقلل التوتر وبيزود من مستويات اليقظة.
8- وضع الملح على اللسان:
لو عايزة طريقة سريعة وسهلة تقللي بيها توترك ، حطي الملح على لسانك ، الحيلة الصغيرة دي ممكن انها تشتت انتباهك عن قلقك وبتأثر عليكي من خلال اشراك حواسك ، وممكن انها تخليكي تحسي بالعطش وده بدوره هيخليكي عايزة تشربي ماية وده هيحافظ على رطوبة جسمك.
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