انت الان تتابع خبر هل تعاني من سيلان اللعاب على المخدة أثناء النوم ليلا؟.. لا تتأخر لحظة عن استشارة الطبيب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سيلان اللعاب أثناء النوم أمر شائع، ويمكن أن يحدث مع الجميع بسبب وضعية النوم الخاطئة، وهو لا يشكّل خطراً على الصحة، ولكنه قد يكون ناجماً عن أمراض معينة.

ويوصي الأطباء مَن تتكرر لديهم حال سيلان اللعاب الى استشارة المختص لأنها قد تكون ناجمة عن احتقان أو انسداد الأنف أو التهابات الجيوب الأنفية أو حساسية الأنف، وفي هذه الحالات يجب التوقف عن التنفس من الفم أثناء النوم.

هذا ويشير بعض الأطباء الى أهمية ممارسة التمارين الخاصة بالوجه لأنها تساعد على ارتخاء عضلاته. مما يخفّف الترهل الذي يحدث في الجلد أثناء النوم ويقلل خروج اللعاب.

ومن الضروري أيضا تجنّب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل لأنها تحفّز إنتاج اللعاب في الفم. وخاصة قبل النوم. وكذلك عدم تناول الطعام سريعاً ومضغه ببطء. فذلك يساعد على الحد من إفراز اللعاب في الفم.