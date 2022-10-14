شوربة الثوم من انواع الشوربة اللذيذة جدا وفي نفس الوقت بسيطة وسهلة التحضير ، بالاضافة انها رائعة جدا لاي شخص عنده نزلة برد بتكون مفيدة جدا ، تعالوا في السطور الجاية نشوف مع بعض طريقة عمل شوربة الثوم الايطالية مع الخبز المحمص المقرمش بالخطوات والفيديو.

شوربة الثوم الايطالية مع الخبز المحمص:

وقت التحضير: 15 دقيقة.

وقت الطبخ: 30 دقيقة.

الكمية تكفي 6 افراد.

المقادير:

– 2 حبة بطاطس بحجم متوسط.

– 1 بصلة.

– 1 حبة كرات كبيرة.

– 2 راس ثوم صغيرة.

– 7 كوبايات شوربة فراخ.

– ½ معلقة صغيرة زعتر مجفف.

– ½ كوباية كريمة طبخ.

– ½ كوباية زيت زيتون.

– 1 كوباية بقدونس مفروم.

– 6 شرايح خبز للتحميص.

– ملح وفلفل.

طريقة التحضير:

1- قطعي البصل ناعم وخليه على جنب ، قشري الثوم وخليه كمان على جنب ، اغسلي الكرات وقطعيه وسيبيه على جنب.

2- في حلة كبيرة على نار متوسطة ، ضيفي زيت الزيتون ، وضيفي له البصل والكرات والزعتر المجفف وقلبيهم لحد ما البصل يدبل من غير ما لونه يتغير ، ضيفي الثوم وخففي النار ، وسييهم يطبخوا لمدة 15 دقيقة.

3- خلال الوقت ده قشري البطاطس وقطعيها مكعبات وضيفيها للحلة مع شوربة الفراخ ، وتبيلها بالملح والفلفل ، قلبي المكونات كلها مع بعض كويس وسيبيها على النار لمدة 25 – 30 دقيقة.

4- ضيفي كريمة الطبخ وقلبيهم كويس ، وبعدين اضربي المكونات كلها في الخلاط او ممكن تستخدمي البلندر اليدوي في الحلة على طول وتقدري تزودي توابل حسب الرغبة.

5- بالنسبة للخبز المحمص ، كل اللي هتعمليه قطعي الخبز مكعبات صغيرة وحمصيه في طاسه مع شوية زيت زيتون على نار خفيفة لحد ما لونه يبقى بني ومقرمش ، وكل ما خليتي النار خفيفة عليه هيبقى مقرمش اكتر.

6- كده الشوربة بتاعتنا تبقى جاهزة ، قدميها في طبق مع الخبز المحمص والبقدونس المفروم.

الطريقة بالفيديو:

طريقة عمل وصفة حلقات البطاطس بالثوم المقلية