شوربة الثوم من انواع الشوربة اللذيذة جدا وفي نفس الوقت بسيطة وسهلة التحضير ، بالاضافة انها رائعة جدا لاي شخص عنده نزلة برد بتكون مفيدة جدا ، تعالوا في السطور الجاية نشوف مع بعض طريقة عمل شوربة الثوم الايطالية مع الخبز المحمص المقرمش بالخطوات والفيديو.
شوربة الثوم الايطالية مع الخبز المحمص:
وقت التحضير: 15 دقيقة.
وقت الطبخ: 30 دقيقة.
الكمية تكفي 6 افراد.
المقادير:
– 2 حبة بطاطس بحجم متوسط.
– 1 بصلة.
– 1 حبة كرات كبيرة.
– 2 راس ثوم صغيرة.
– 7 كوبايات شوربة فراخ.
– ½ معلقة صغيرة زعتر مجفف.
– ½ كوباية كريمة طبخ.
– ½ كوباية زيت زيتون.
– 1 كوباية بقدونس مفروم.
– 6 شرايح خبز للتحميص.
– ملح وفلفل.
طريقة التحضير:
1- قطعي البصل ناعم وخليه على جنب ، قشري الثوم وخليه كمان على جنب ، اغسلي الكرات وقطعيه وسيبيه على جنب.
2- في حلة كبيرة على نار متوسطة ، ضيفي زيت الزيتون ، وضيفي له البصل والكرات والزعتر المجفف وقلبيهم لحد ما البصل يدبل من غير ما لونه يتغير ، ضيفي الثوم وخففي النار ، وسييهم يطبخوا لمدة 15 دقيقة.
3- خلال الوقت ده قشري البطاطس وقطعيها مكعبات وضيفيها للحلة مع شوربة الفراخ ، وتبيلها بالملح والفلفل ، قلبي المكونات كلها مع بعض كويس وسيبيها على النار لمدة 25 – 30 دقيقة.
4- ضيفي كريمة الطبخ وقلبيهم كويس ، وبعدين اضربي المكونات كلها في الخلاط او ممكن تستخدمي البلندر اليدوي في الحلة على طول وتقدري تزودي توابل حسب الرغبة.
5- بالنسبة للخبز المحمص ، كل اللي هتعمليه قطعي الخبز مكعبات صغيرة وحمصيه في طاسه مع شوية زيت زيتون على نار خفيفة لحد ما لونه يبقى بني ومقرمش ، وكل ما خليتي النار خفيفة عليه هيبقى مقرمش اكتر.
6- كده الشوربة بتاعتنا تبقى جاهزة ، قدميها في طبق مع الخبز المحمص والبقدونس المفروم.
الطريقة بالفيديو:
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