وصفات طبيعية بمكونات من مطبخك لشعر ناعم وصحي

مش شرط عشان توصلي لشعر صحي انك تستخدمي منتجات كتير او علاجات غالية ، في بعض العلاجات المنزلية اللي ممكن تحقق لك ده من غير ما تدفعي فلوس كتير ، وده اللي هنعرفه النهاردة مع بعض في المقال بتاعنا ، هنشوف مجموعة وصفات طبيعية لشعر صحي ، بالاضافة لوصفات لكل نوع شعر ، وطرق لعمل الشامبو والبلسم بمكونات طبيعية.
وصفات طبيعية لشعر صحي:
1- الموز:
الموز مفيد لصحة الشعر ، لانه غني بالبوتاسيوم ، اللي بيساعد في تحسين مرونة وصحة الشعر ، في طبق صغير اهرسي موزة ، ووزعيها على شعرك من الجذور للاطراف ، سيبيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليه بالشامبو ، الوصفة دي بتساعد على علاج الشعر التالف والجاف.
2- البيض:
البيض يعتبر من افضل العلاجات الطبيعية للحصول على شعر ناعم ، صفار البيض بيساعد في تحسين نمو الشعر ، تقدري تدلكي فروة راسك مباشرة بصفار البيض ، او تعملي مزيج من 1 معلقة كبيرة زيت زيتون, 3 صفار بيض, 2 – 3 نقط من فيتامين هـ ، وزعي الخليط على شعرك وسيبيه لمدة 10 – 12 دقيقة ، وبعدها اغسلي شعرك بالشامبو ، كرري الوصفة دي مرة كل اسبوع لترطيب الشعر بشكل طبيعي.
3- المايونيز:
المايونيز هيساعد على ترطيب الشعر بعمق ، بلي شعرك بالماية ووزعي عليه المايونيز ، سيبيه لمدة ماتزيدش عن ساعة ، وبعدها اغسليه كويس بالشامبو.
4- العسل:
العسل ليه خصائص مطرية ومرطبة لشعرك ، ويعتبر علاج منزلي ممتاز لاصلاح الشعر التالف ومنع تساقط الشعر ، ضيفي 2 – 3 نقط من العسل مع كمية الشامبو او البلسم اللي هتستخدميها لغسل شعرك.
5- بذور الحلبة:
الحلبة ليها خصائص مضادة للفطريات وتأثيرات مهدئة للجلد ، وبالتالي ممكن تساعد في تلطيف فروة الراس وتقليل قشرة الراس ، انقعي 2 معلقة كبيرة من بذور الحلبة في الماية طول الليل ، والصبح اطحني البذور لحد ما تبقى عجينة ناعمة ، حطيها على فروة راسك وسيبيها لمدة نصف ساعة ، وبعدها اغسلي فروة راسك كويس.
6- خل التفاح:
خل التفاح من العلاجات المنزلية اللي بتساعد على لمعان الشعر ، امزجي خل التفاح مع ماية دافية وحطي الخليط على شعرك ، استخدميه كشطفه اخيرة للشعر بعد غسله بالشامبو.
7- الفراولة:
الفراولة تعتبر من المكونات اللي بتساعد على تنعيم الشعر بشكل طبيعي ، امزجي 8 حبات فراولة مهروسة مع 1 معلقة كبيرة من المايونيز ، دلكي شعرك بالخليط ده وسيبيه نصف ساعة ، وبعدها اغسليه بالشامبو والبلسم.
8- الزبادي والحلبة:
انقعي الحلبة في كمية من الزبادي طول الليل ، وتاني يوم الصبح اطحني بذور الحلبة ، ووزعيها على شعرك وسيبيها لمدة نصف ساعة ، وبعدها اغسلي الشعر بالشامبو.
9- العسل والموز:
اهرسي الموز وضيفي عليه عسل ، وزعي الخليط على شعرك وسيبيه نصف ساعة وبعدها اغسليه بالشامبو ، الماسك ده هيساعد على تنعيم الشعر.
10- الزبادي:
الزبادي لوحدها من غير اي اضافات لو استخدمتها كماسك هتساعد على تنعيم ولمعان الشعر.
11- الكركدية:
اخلطي اوراق الكركدية المطحونة مع بودرة الكركدية مع الماية ، واستخدمي الخليط كماسك على شعرك ، الوصفة دي بتساعد على زيادة نمو الشعر.
12- الحنة:
الحنة بتستخدم بشكل عام لتلوين الشعر ، ولكن هي كمان بتساعد على نمو الشعر.
وصفات لانواع الشعر المختلفة:
وصفات للشعر الدهني:
1- النشا:
النشا يعتبر بديل طبيعي رائع للشامبو الجاف ، رشي النشا على فروة راسك وسيبيه لمدة 10 دقايق وبعدها اتخلصي من النشا الزيادة.
2- الطين:
الطين بيساعد على تطهير فروة الراس ، وبيمتص الزيوت الزيادة ، وبيزيل تراكم المنتجات ، لو استخدمتيه في تدليك فروة الراس.
3- خل التفاح:
اخلطي ½ كوباية من خل التفاح مع ½ جردل او طبق ماية ، واستخدميه كشطفة نهائية لشعرك.
4- زيت شجرة الشاي:
زيت شجرة الشاي ممكن انه يساعد في علاج قشرة الراس وتقليل الحكة والدهون ، ممكن تضيفي كام نقطة من زيت شجرة الشاي للشامبو اللي متعودة تستخدميه وبعدها اشطفيه بالماية عادي.
5- الليمون:
اشطفي شعرك بعد غسله بالشامبو بعصير الليمون الممزوج بكوباية صغيرة من الماية.
وصفات للشعر الجاف:
1- زيت الزيتون والعسل:
اخلطي 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون مع ½ كوباية من العسل ووزعي الخليط على شعرك ، سيبيه لمدة ساعة وبعدها اغسليه بالشامبو بالطريقة العادية ، زيت الزيتون والعسل هيساعدوا على ترطيب الشعر.
2- صفار البيض والعسل واللبن:
اخلطي صفار بيضة مع العسل واللبن ، للحصول على ماسك غني بالبروتين لترطيب شعرك الجاف.
وصفات طبيعية لعلاج القشرة والتخلص من تراكم المنتجات:
1- عصير الليمون وزيت الزيتون:
مزيج عصير الليمون وزيت الزيتون بيساعد في التخلص من قشرة الراس وبيقلل من الشعور بالحكة في فروة الراس.
2- صودا الخبز:
اخلطي صودا الخبز “الكربوناتو” مع الماية لعمل معجون ، دلكي فروة راسك بالخليط وبعدها اغسليه بشامبو خفيف لازالة اي تراكمات بسهولة ، الكربوناتو ليها خصائص مضادة للفطريات ، ممكن انها تساعد في القضاء على قشرة الراس.
طرق طبيعية لعمل الشامبو والبلسم:
– شامبو لازالة القشرة:
هتحتاجي ل ¼ كوباية ماية مقطرة, ¼ كوباية من صابون طبيعي سايل, ½ معلقة صغيرة من اي نوع زيت نباتي او زيت الجوجوبا, و 1 معلقة كبيرة من عصير التفاح, 6 فصوص قرنفل مطحونة ، امزجي كل المكونات في الخلاط ، واستخدميه لغسل الشعر زي طريقة استخدام الشامبو العادي ، باقي الكمية احفظيها في اي ازازة فاضية في التلاجة ، ولكن ماتخزنيهوش اكتر من 3 ايام.
– شامبو للمعان الشعر:
هتحتاجي ¼ كوباية ماية مقطرة, ¼ كوباية من صابون طبيعي سايل, 2 معلقة كبيرة من الروزماري “اكليل الجبل” المجفف, 2 معلقة كبيرة من زيت اللوز الحلو, ¼ كوباية من زيت الليمون ، اول حاجة اغلي الروزماري والماية المقطرة لحد ما تشمي ريحة الروزماري ، صفي الاوراق واخلطي باقي المكونات مع مغلى الروزماري ، وخزنيه واستخدميه كشامبو لغسل الشعر.
– بلسم لتقوية الشعر:
هتحتاجي 4 معالق كبيرة من زيت جوز الهند, 2 معلقة كبيرة عسل ، دوبي المكونات مع بعض على حمام ماية سخنة ، صبي الخليط على شعر مغسول ولفيه بفوطة وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسلي البلسم من الشعر بنسبة 80 – 90%.
– بلسم لتثبيت تسريحة الشعر:
امزجي 1 معلقة صغيرة من الجيلاتين في الماية بحيث مايبقاش في اي كتل ، واشطفي شعرك بالخليط ده بعد غسله بالشامبو.
– شطف للمعان الشعر:
امزجي 4 معالق صغيرة من الماية, 2 معلقة صغيرة من خل التفاح, 3 نقط من زيت الليمون ، استخدمي الخليط ده كشطفة اخيرة للشعر بعد غسله بالشامبو والبلسم.
– شطف لازالة تراكم منتجات تصفيف الشعر:
امزجي 1 معلقة كبيرة من صودا الخبز “الكربوناتو” في كوباية ماية ، دلكي فروة راسك بالخليط ، وبعدها اغسليه بماية دافية وبعدين ماية باردة.
اسرار ونصايح للحصول على شعر صحي وكثيف وبيلمع
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