ليه زيت بذور الجزر يستحق تدخليه في روتين العناية ببشرتك

كلنا عارفين ان المكونات الطبيعية ليها فوايد كتير جدا للبشرة ، ولكن مش المكونات بس كمان الزيوت المستخرجة منها مفيدة جدا للبشرة ، ومثال على ده زيت بذور الجزر ، هو من انواع الزيوت الرائعة للبشرة ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنتعرف على فوايد زيت بذور الجزر للبشرة ، وازاي تستخدميه.

فوايد زيت بذور الجزر للبشرة:

1- بيبطيء الشيخوخة:

زيت بذور الجزر يعتبر سيروم طبيعي مضاد لعلامات الشيخوخة ، لانه غني بمضادات الاكسدة اللي بتحارب الجذور الحرة والقضاء على علامات الشيخوخة ، بالاضافة انه غني بالفيتامينات ، زي فيتامين أ اللي بيبطيء من سرعة شيخوخة الجلد ، وفيتامين سي اللي بيعزز انتاج الكولاجين ، وفيتامين هـ اللي بيرطب البشرة وبينعم الخطوط الرفيعة ، ومعروف كمان ان زيت بذور الجزر بيحفز تجديد الخلايا ، وده هيخلي بشرتك نضرة ، تقدري تستخدميه مرة واحدة في الاسبوع كعلاج مضاد للشيخوخة.

ومن الطرق اللي ممكن تستخدميه بيها ، هي خلط كميات متساوية من زيت الجزر والافوكادو ، ووزعي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، الماسك ده هيساعد على تجديد البشرة.

2- بيهدي البشرة:

زيت بذور الجزر بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، وده بيساعد على شفاء الجلد بطرق كتير ، بيهدي البشرة عن طريق تقليل الاحمرار والتهيج وحب الشباب وندبات حب الشباب ، وده بيحافظ على الجلد نقي وصافي.

3- بيمنع نمو البكتيريا:

زيت بذور الجزر بيحتوي على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ، والابحاث اظهرت ان زيت بذور الجزر بيكافح نمو البكتيريا المختلفة ، عن طريق تثبيط نمو البكتيريا دي ، زيت بذور الجزر بيمنع الالتهابات الجلدية اللي بتسببها البكتيريا دي ، كمان زيت بذور الجزر قوي ضد الفطريات زي الفطريات الجلدية وانواع الفيروسات المختلفة.

4- بيحمي البشرة من اضرار اشعة الشمس:

من فوايد زيت بذور الجزر هي فعاليته في حماية البشرة من اضرار اشعة الشمس ، والدراسات اثبتت ان زيت بذور الجزر بيحتوي على عامل حماية من الشمس ما بين 30 – 40 ، وده بيخليه فعال جدا في منع اضرار اشعة الشمس فوق البنفسجية على البشرة.

5- بينظم انتاج الدهون:

زيت بذورالجزر بيحتوي على خصائص ترطيب قوية بتخليه فعال في محاربة افراز الدهون الزيادة على البشرة ، ومش بيسد المسام ومناسب لكل انواع البشرة وبيحافظ عليها رطبة بشكل طبيعي.

6- بيساعد في علاج الامراض الجلدية المختلفة:

الابحاث اثبتت ان زيت بذور الجزر بيساعد في علاج الامراض الجلدية المختلفة زي البهاق, الاكزيما, التهاب الجلد, الصدفية ، ولان زيت بذور الجزر بيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ، ده بيمنع نمو انواع مختلفة من البكتيريا الضارة ، وبالطريقة دي بيهاجم كمان البكتيريا المسببة لكتير من الامراض الجلدية ، وبالتالي بيساعد في علاجها.

طرق استخدام زيت بذور الجزر للبشرة:

– مقشر زيت بذور الجزر والقهوة:

لبشرة ناعمة ونضرة ، تقدري تحضري المقشر ده المكون من القهوة وزيت جوز الهند وزيت بذور الجزر والعسل ، زيت جوز الهند يعتبر مرطب طبيعي ، العسل بيساعد على شفاء الجلد ، القهوة بتساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة ، وزيت بذور الجزر هيساعد على اصلاح الاضرار اللي بتسببها الشمس والقضاء على التجاعيد ، وبالتالي المقشر ده حل لمشاكل كتير للبشرة.

الطريقة:

– في طبق ضيفي 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند و 2 معلقة صغيرة من العسل.

– ضيفي لهم 4 معالق كبيرة قهوة مطحونة وامزجي كل المكونات كويس.

– في الاخر ضيفي 8 نقط من زيت بذور الجزر وقلبي المكونات مرة تانية.

– احفظيه في برطمان نضيف.

– ولاستخدام المقشر ، خدي منه ووزعيه على الوش والرقبة مع التدليك في حركات دائرية وسيبيه دقايق.

– بعدها اغسليه بماية دافية ، كرري مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.

– ماسك زيت بذور الجزر وزيت اللافندر:

الماسك ده بيساعد على الحصول على بشرة خالية من العيوب وكمان بشرة افتح.

الطريقة:

– خدي كميات متساوية من زيت اللافندر وزيت بذور الجزر واخلطيهم كويس مع بعض.

– وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة.

– بعدها اغسليه بالماية الدافية وممكن تحطي مرطب لو حسيتي انك محتاجة ترطيب.

– الماسك ده مع الانتظام عليه بيساعد على تفتيح البشرة بشكل فعال.

– ماسك زيت بذور الجزر وزيت السمسم:

زي ما قولنا ان زيت بذور الجزر بيحتوي على عامل حماية من الشمس ، وبالتالي ممكن استخدامه كواقي من اشعة الشمس.

الطريقة:

لحماية بشرتك من اضرار اشعة الشمس ومنع الاشعة فوق البنفسجية الضارة ، اخلطي كمية من زيت بذور الجزر مع كام نقطة من زيت السمسم وادهنية على بشرتك لحمايتها من الشمس.

ولكن لو بشرتك دهنية اتجنبي استخدام الخليط ده.

– ماسك زيت بذور الجزر والصبار:

الماسك ده هيساعد على تجديد البشرة وبيرطبها وبيعيد لها نضارتها.

الطريقة:

– كل اللي هتعمليه اخلطي 1 معلقة صغيرة من طين البشرة مع 1 معلقة صغيرة من جل الصبار و 2 – 4 نقط من زيت بذور الجزر.

– امزجي المكونات كويس لحد ما تتشكل عندك عجينة ناعمة.

– وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه.

نصايح عند استخدام زيت بذور الجزر للبشرة:

– زيت بذور الجزر زيه زي اي مكون طبيعي لازم تعرفي تأثيره على بشرتك قبل استخدامه عن طريق اختبار الحساسية ، حطي نقطة من زيت بذور الجزر على معصمك لمدة 30 دقيقة على الاقل ، لو بشرتك بتعاني من حساسية منه هتتفاعل معاه بسرعة ، ولو محصلش اي تفاعل تقدري تستخدميه على بشرتك بكل امان.

– الكميات الكبيرة من زيت بذور الجزر ممكن تأثر على البشرة الحساسة ، وبالتالي لو بشرتك حساسة ، استخدمي منه بكمية قليلة.

– استخدمي زيت بذور الجزر بخلطه مع زيت ناقل زي زيت جوز الهند.

– اتجنبي استخدام زيت بذور الجزر اثناء الحمل.

– لو بتعاني من الربو او الصرع او بتاخدي ادوية لاي حالة من امراض الكبد ، استشيري الدكتور الاول هل مناسب ليكي تستخدمي زيت بذور الجزر ولا لا.

– حاولي تستخدمي زيت بذور الجزر بالليل، لان البيتا كاروتين الموجود فيه ممكن يتأكسد مع اشعة الشمس والحرارة ، وده ممكن يسبب تهيج في الجلد وتغير لونه.

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