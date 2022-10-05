وصفة كورية قديمة لازالة الشعر الزائد من الوجه نهائيا

نمو الشعر الزائد في الوجه من المشاكل اللي بيعاني منها كتير من البنات ، وخصوصا لو شعرك كثيف او بيطلع بسرعة بعد الازالة ، وعملية الازالة ممكن تبقى مملة ومؤلمة ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم وصفة كورية لازالة الشعر الزائد من الوجه نهائي. وصفة كورية لازالة الشعر الزائد: الحاجات اللي هتحتاجيها: – 2 معلقة صغيرة من صودا الخبز “الكربوناتو”. – 1 معلقة صغيرة كركم بودر. – ماية للخلط. طريقة التحضير والاستخدام: 1- في بوله صغيرة اخلطي صودا الخبز مع الكركم. 2- ضيفي كمية قليلة من الماية لخلط المكونات ، بحيث يتحول الخليط لعجينة متماسكة مش سايلة ولا سميكة اوي. 3- وزعي الخليط على المناطق اللي عايزة تشيلي منها الشعر. 4- سيبيه على بشرتك لحد ما ينشف تماما. 5- لما ينشف تماما افركيه من على بشرتك باستخدام صوابعك. 6- بعدها اغسلي بشرتك بالماية والغسول المناسب عشان تتخلصي من لون الكركم ، وبعدها حطيها كريم مرطب. نصايح للاستخدام: – ماتستخدميش الوصفة دي لو بشرتك حساسة او جافة ، لان الخليط ممكن يزود جفاف البشرة اكتر. – الافضل تستخدمي كركم البشرة “متوفر عند العطار” او الكركم العضوي عشان مايسبش لون على البشرة. – لو استخدمتي كركم عادي وساب لون على البشرة ، تقدري تتخلصي منه عن طريق غمس قطعة قطن في اللبن وامسحي بيها بشرتك. وصفة طبيعية لازالة الشعر الزائد من الوجه نهائياً

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