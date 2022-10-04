8 طرق تعرفي بيهم انك بتحبي شخص حب حقيقي فعلا

لما اي حد فينا بيحس بمشاعر “الحب” بترتفع مستويات الدوبامين في اجسامنا وبندخل في حالة كأنها تجربة من عالم تاني ، خصوصا لو الشعور متبادل بين الطرفين ، بتحسي انك على قمة العالم ومحدش يقدر يوصلك ، ولكن في بعض الاوقات المشاعر اللي جوانا بتكون مجرد اعجاب او انجذاب جسدي ولكن مش بيتطور للحب ، ولكن بيختفي مع الوقت ، وعشان تعرفي تفرقي بين الاتنين ، هنشارك معاكم النهاردة 8 علامات للحب الحقيقي وتعرفي لو بتحبي الشخص ده حب حقيقي فعلا ، وايه كمان الحاجات اللي تقولك انه مش حب حقيقي.

8 علامات للحب الحقيقي:

1- بتبقي عايزة تكوني معاه طول الوقت ، وبتكوني مرتبكة ومتوترة:

اول علامة تقولك انك بتحبي الشخص ده فعلا انك بتبقي عايزة تكوني معاه طول الوقت ، ومش مهم ايه اللي هتعملوه في الوقت ده بس المهم تبقول مع بعض ، بتتصلي بيه, بتراسليه, بتحاولي على طول تلاقي طرق عشان تبقي قريبة منه قدر الامكان ، حتى لو كنتي لسه معاه او مع بعض طول اليوم ، هتحسي ان الوقت اللي قضتيه معاه مش كفاية ، ومش مهم ايه حالته في الوقت اللي هيكون معاكي فيكي حتى لو متضايق من حاجة او زعلان المهم في النهاية انه قريب منك.

كمان في كل مره هتقابليه هتبقي مرتبكة ومتوترة ، وقلبك بيدق بسرعة وبصوت عالي ، ولو هو لسه ماعترفش بحبه ليكي هتبقي ملهوفة ومتشوقة انك تسمعيها منه وتعرفي شعوره ناحيتك ، كمان هتبقي متوترة على اللي ممكن يحصل في المستقبل ولو العلاقة ليها مستقبل كبير وهتكملوا مع بعض ولا لا ، ودي حاجة اكيد هتخليكي متوترة دايما.

2- بتفكري فيه طول الوقت وبتحسي بالحماس:

مجرد ما تسبيه وترجعي للبيت لوحدك او حتى وانتي في الشغل او بره مع اصحابك بتبدأي تسترجعي كل اللحظات اللي حصلت بينكم ، بتبصي لصوركم مع بعض بشكل متكرر ، ومش بتتوقفي عن الكلام عنه مع كل اللي قريبين منك واصحابك ، هو اول حاجة بتفكري فيها دايما ، ولو بيمر بيوم سيء هتبقي عايزة تكوني معاه وتساعديه بأي طريقة ممكنة ، وهتبقي متشوقة كمان انك تعرفيه على القريبين منك ودايرة اهلك واصحابك.

هتكوني دايما متحمسة ، وهتبقي مستعدة تعملي اي حاجة معاه ، حتى لو حاجة عملتيها قبل كده مليون مرة ، وممكن تعملي حاجة انتي مش بتحبيها لمجرد بس ان هو بيحبها ، ولمجرد انك عايزة تقضي اطول وقت معاه ، الاحساس بالحب ده ناحيته هيخلي الحاجات اللي انتي بتشوفيها مملة بالنسبة لك اكتر اثارة لما بتعمليها معاه وكأنك بتعملي حاجة جديدة لاول مرة.

3- العلاقة بتمشي بسهولة وبتبقي حاسه بالامان:

لما بنقول العلاقة بتمشي بسهولة ، ده معناه انك مش محتاجة تعملي مجهود عشان تلاقوا وقت لبعض ، دايما بتلاقي الوقت حتى لو مش كتير ، عشان بس انتي عايزة تشوفي الشخص ده ، وحتى لو حصل خلاف او خناق ، دايما بتلاقي طرق لحلها ، لانك بتحطي علاقتك قبل غرورك او احساسك بنفسك ومش بتهتمي لو كسبتي او خسرتي في الخلاف ، لان كل اللي انتي عايزاه انك تكوني مع الشخص ده.

ومش بس كده لكن كمان بتحسي بالامان معاه ، وبتثقي فيه من قلبك ، وبتحسي انك مرتاحة وانتي معاه ، حتى لو مريتي بأسوأ يوم في شغلك ، هتحسي انك عايزة تشاركيه الجزء الضعيف جواكي ، لانك واثقة انه مش هيأذيكي.

4- هتحسي بغيرة عليه من اللي حواليه:

طبيعي جدا انك تحسي بالغيرة شوية لما تلاقي اشخاص تانيين حوالين الشخص اللي بتحبيه ، وهتسألي يا ترى ايه طبيعة علاقتهم بيه ، وممكن كمان تسأليه عن اشخاص معينين وطبيعة علاقته بيهم ، ممكن يكونوا مهمين بالنسبة له ، او مجرد معارف ، يعني مش لازم تعتبري ان كل الاشخاص اللي حواليه تهديد ليكي.

ولكن مع ذلك لو غيرتك عدت مستوى الغيرة الصحية ، وبدأتي التطفل على تليفونه او تلاحقيه على كل حاجة ، هنا لازم تحسي بالقلق ، لان التصرف ده سام جدا وممكن انه يأدي لمشاكل كبيرة في العلاقة ، مش ممكن هتعرفي هو فين في كل دقيقة في يومه ، لان كل واحد فيكم ليه حياة منفصلة بيعيشها بعيد عن التاني.

5- هتبقي عايزة عيلتك واصحابك يقابلوه:

العلاقة لما تكون حقيقية وناضجة ، من الطبيعي جدا انك هتبقي عايزاه يقابل عيلتك واصحابك ، وهتبقي عايزة انه يشارك معاكي الجزء ده من حياتك ويقابل المقربين منك ، بالاضافة ان رأيهم فيه هيكون مهم بالنسبة لك ، وهتبقي عايزاهم يحبوه زي ما انتي بتحبيه.

6- هتدعميه دايما:

لما يكون الحب حقيقي بجد ، هتحسي بيه وهو مبسوط او وهو زعلان وهتشاركيه احساسه حتى لو انتي مش في نفس المود ، هتحسي بحماس لما يحصل حاجة مهمة في حياته او ينجح في اي حاجة ، حتى في لحظات المرض هتحبي انك تكوني معاه بقدر الامكان وتساعديه انه يتحسن في اسرع وقت ممكن ، هتدعميه في كل الاوقات.

7- هتبقي حنونة اكتر معاه:

مع مشاعر الحب هتبقي حنونة مع الشخص اللي بتحبيه ، وده الطبيعي جدا بين اي اتنين بيحبوا بعض ، وبتبقي عايزة في اي مكان يبقى ماسك ايدك وحاسه انكم متواصلين ، ولو حسيتي بعد وقت انك فقدتي الشعور ده او مش عايزة تعمليه ، فده معناه ان المشاعر ممكن تكون كانت مجرد اعجاب بس مش حب.

8- بتحطي خطط كبيرة للمستقبل:

هيبقى حب حقيقي فعلا لو انتي دايما بتخططي لمستقبلك معاه ، وهو بقى جزء في كل حاجة في حياتك اللي جايه ، هتبقي عايزاه يكون معاكي في التجمعات العائلية, مع اصحابك ، ومش هيبقى سهل عليكي تاخدي قرارات سريعة ممكن تنهي علاقتك في اي وقت او تأثر عليها بأي شكل.

علامات تقول انه مجرد انجذاب جسدي مش حب:

– شعور جسدي اكتر منه عاطفي: اكيد مهم انك تنجذبي جسديا للشخص اللي حاسه انك بتحبيه ، ولكن لما يكون هو ده كل اللي بتحسي بيه ، ده مش ممكن يكون حب حقيقي ، وهيجي يوم والانجذاب ده يختفيومش هيبقى في اي احساس تاني اعمق يخليكوا تستمروا مع بعض.

– مش بتقبلي العيوب: لما ترسمي في خيالك نسخة مثالية عن الشخص اللي بتتعاملي معاه ، فانتي مش هتتقبلي انه يكون فيه عيوب ويكسر الصورة اللي انتي رسماها ، ومش هتقبلي فكرة ان الشخص ده مش مثالي وانك المفروض تتعاملي مع عيوبه.

– هتلاقي الامور ماشية بسرعة كبيرة زيادة عن اللزوم: في كتير من الحالات الحب الحقيقي بياخد وقت للتعبير عن نفسه او انه يتخلق بين اتنين ، في حين ان الشهوة بتحصل بسرعة جدا.

– معندكيش حاجات كتير تتكلموا عنها: بصرف النظر عن الجانب المادي من علاقتك او الانجذاب الجسدي ، مافيش اي حاجة تانية تقربكوا من بعض.

– بتتجاهلي حل المشاكل: لو حصلت اي مشكلة مش بتحاولي انك تحليها او تعرفي سببها ، بتتجاهليها وتكملي عادي.

– اهتمامك بيختفي بسرعة: لما يختفي الاهتمام والاثارة والحماس اللي احنا اتكلمنا عنهم ، تعرفي على طول انها مش مشاعر حقيقية ، ولكن انتي مهتمة بس بالجانب المادي من العلاقة.

– ممكن تقعدي ايام من غير اتصال: لما مش بيكون عندك حاجات كتير تتكلمي عنها او تشاركيها معاه ، مش هتحسي انك عايزة تتصلي بيه او تكلميه ، ومش هتحبي كمان انك تشاركيه اي حاجة في يومك لان العلاقة هي مجرد انجذاب جسدي بس ومافيش اي مشاعر حقيقية.

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