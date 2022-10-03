11 نصيحة هتساعدك تشتري مستلزمات البيت بشكل افضل

لما بنروح نتسوق ونشتري مستلزمات البيت بيبقى قدامنا حاجات كتير بنحتار نختار بينها ، عشان كده احنا هنسهل عليكي المهمة دي وهنوفرلك كتير من الوقت وهنشارك معاكم مجموعة نصايح للتسوق.

نصايح للتسوق:

1- طريقة اختيار القهوة:

لو عايزة تختاري نوع القهوة اللي تستمتعي بيها وبنكهتها ، لازم تحطي في اعتبارك شوية حاجات

– النوعين الرئيسين من حبوب البن هما روبوستا (ودي بتكون اكتر مرارة وقوة) ، وارابيكا (ودي طعمها معتدل وحامض).

– القهوة احادية المصدر تعتبر اختيار رائع لو انتي بتحبي القهوة السودا ، اما القهوة المخلوطة اللي داخل معاها نكهات تانية هتكون افضل اختيار لو بتحبي القهوة باللبن.

– وبينضح باستخدام حبوب القهوة في خلال اسبوع لاسبوعين من تاريخ تحميصها للحصول على افضل طعم.

– القهوة المطحونة عادة بتحتوي على مادة الكافيين اكتر من القهوة سريعة التحضير ، وبتكون متوفرة بدرجة طحن مختلفة ، عادة بيتم استخدام القهوة المطحونة ناعم للقهوة التركيبة والاسبريسو ، والقهوة متوسطة الطحن افضل اختيار للقهوة المفلترة والموكا ، والقهوة المطحونة بشكل خشن متوسط افضل اختيار للقهوة الفرنسية المضغوطة والقهوة المخمرة على البارد.

2- طريقة اختيار الطاسة:

عادة بنختار الطاسة حسب حجم البوتاجاز بتاعنا والاطعمة اللي هتتطبخ فيها ، ولكن نادرا لما بندي اهتمام للمواد المصنوعة منها على الرغم انها ممكن تضيف مميزات معينة للطاسة ، والحاجة الاساسية اللي لازم تركزي عليها هي المميزات اللي انتي محتاجاها فعلا ، ودي الحاجات اللي لازم تحطيها في اعتبارك لما تيجي تشتري طاسة:

– الفولاذ المقاوم للصدأ: دايما الطباخين المحترفين بيستخدموا النوع ده ، لانها متينة ومش بتتفاعل مع الاكل ، والاكل بيطبخ فيها بشكل متساوي ، ولكن بتحتاج تستخدمي زيت للطبخ يعني ما ينفعش تستخدم من غير مادة دهنية.

– الحديد الزهر: النوع ده ممكن يتحط في الفرن ، بتسخن الاكل بشكل متساوي وبتحتفظ بالحرارة لفترة طويلة ، الاكل مش بيتحرق فيها لما تستخدميها بشكل صح ، متينة جدا وممكن تستخدم مع البوتجاز التاتش ولكن هي تقيلة جدا في الوزن.

– الالومنيوم: ده اختيار مناسب للميزانية ، مش بتصدي ، وزنها خفيف وسهلة التنضيف وبتسخن بسرعة ، ولكن ماينفعش تستخدم على الشعلات الحثية او البوتجاز التاتش.

– السيراميك: النوع ده يعتبر صديق للبيئة ، ممكن تتسخن على درجة حرارة عالية ، سهلة التنضيف ، وممكن تطبخي فيها من غير زيت ، ضد الالتصاق ، ولكن مع ذلك هي مش بتسخن الاكل بشكل متساوي ، وتعتبر اقل متانة من الانواع التانية ، ومش بتستخدم مع البوتجاز التانش.

3- طريقة اختيار حمالة الصدر:

عشان تختاري حمالة صدر مناسبة ليكي ، انتبهي للحاجات دي

– الشريط: مهم ان الشريط يكون مناسب لمنطقة القفص الصدري ، لان ده اللي بيدعم الصدر ، وعشان تتأكدي انك تختاري المقاس الصح حطي صوباعين تحت الشريط من ورا بحيث المسافة دي تبقى حوالي بوصة بعيد عن الجسم ، المفروض يكون الشريط مريح ومناسب بشكل صح لما تقفليه ، لان مع الوقت والغسيل الحمالة بتتظبط وبتبقى اكتر مرونة.

– الاشرطة المفروض تبقى مظبوطة بشكل مريح على الكتفين ، وماتكونش ضيقة اوي او واسعة وتنزل من على كتفك.

– الكب مقاسه لازم يكون مناسب لو الصدر بيكون بارز من الحمالة ده معناه انها صغيرة اوي ، ولو اتجعدت او ظهرت فجوة بين الصدر والحمالة ، ده معناه ان الكب كبير اوي.

4- طريقة اختيار اللحوم:

النصايح اللي هنعرفها دلوقتي هتساعدك تختاري اللحوم الطازة

– الريحة: اول حاجة ريحة اللحمة تبقى منعشة وطبيعية.

– اللون: اللحم البقري والضاني الطازة لونهم بيبقى ارجواني اول ما تتدبح ، واحمر فاتح لما بيتعرض للهوا والاكسجين.

– لون الدهن: لو البقرة متغذية على الحبوب الدهن بتاعها هيكون لونه ابيض ، ولو بتتغذى على العشب الدهن هيكون ابيض مايل للاصفر شوية.

– المرونة: لو ضغطتي على اللحمة بصوباعك بقوة ، اللحمة الطازة هترجع تاني اما لو غير كده مش هترجع تاني لشكلها.

5- طريقة اختيار فرشة الاسنان:

– راس فرشة الاسنان اللي عرضها حوالي ½ بوصة وطولها بوصة هتساعدك على تنضيف الضروس اللي صعب الوصول ليها.

– بالنسبة لشعيرات الفرشة ، اختاري الفرشة بشعيرات ناعمة للاسنان الحساسة او لاسنان الاطفال ، اما لو عندك جير على اسنانك اختاري فرشة بشعيرات صلبة ، لكن مش بننصح باستخدامها بشكل مستمر ، والاختيار الافضل اللي تقريبا مناسب لكل الاشخاص هي الفرشة اللي شعيراتها متوسطة.

– الشعيرات الصناعية تعتبر اكتر امان لانها بتمنع نمو البكتيريا بدل من تراكمها ، بعكس الشعيرات الطبيعية ، بالاضافة ان الشعيرات الصناعية اسهل في الغسل والتجفيف ، فرشة الاسنان الطبيعية المفروض يتم استبدالها كل 6 اسابيع ، اما فرشة الاسنان الصناعية المفروض تستبدليها كل 3 – 4 شهور.

– الشعيرات اللي بمستويات مختلفة بتساعد على تنضيف الاسنان بشكل افضل بكتير ، ولكن السيليكون بيكون مش مفيد في عملية التنضيف استبعديه لما تختاري الفرشة.

6- طريقة اختيار الصويا صوص:

في انواع مختلفة من الصويا صوص بتختلف في التركيب والاستخدام

– الصويا صوص الخفيفة هي صلصة صينية مصنوعة من فول الصويا والقمح والملح والماية ، وبتستخدم للتتبيل.

– الصويا صوص اللي لونها غامق بتستخدم فيها على المكونات الاساسية اضافات مختلفة زي النشا او الجمبري ، وبتكون سميكة اكتر ، وبتستخدم عادة اثناء عملية الطبخ ، ولما بيتسخن بيحسن ريحة ونكهة الاكل.

– صوص تماري هي صلصة فول الصويا على الطريقة اليابانية وتعتبر خالية من الجلوتين لانها عادة مش بتحتوي على القمح ، وهي اقل ملوحة من انواع صلصات الصويا التانية ، وبالتالي هي بتستخدم كتغميسة مع الاكل زي السوشي.

7- طريقة اختيار الافوكادو:

– لان لون الافوكادو عادة بيختلف بالتالي اللون مش مقياس لتحديد حالته ، الافضل انك تشوفي تماسك الثمرة لو عايزاها طازة المفروض متبقاش طرية اوي لان كده معناه انه مستوي اوي ، ولو ناشفة زيادة عن اللزوم ده معناه انها لسه مش ناضجة ، ثمرة الافوكادو الناضحة ممكن تتحمل ضغط قوي لكن لطيف في نفس الوقت والمفروض انها متكونش طرية اوي.

– لو مش هتاكلي الافوكادو في نفس اليوم اللي اشترتيه فيه ، ممكن تختاري الثمرة اللي تكون ناشفة شوية ، لان في الحالة دي هتقعد معاكي وقت اطول وهتنضج خلال 1 – 4 ايام ، كل ما زاد صلابة الثمرة كل ما قعدت فترة اطول.

– اتأكدي من الجذع لو خرج معاكي بسهولة ولقيتي تحته لون اخضر ، ده معناه ان عندك ثمرة افوكادو ناضجة وجاهزة للاكل ، لو لقيتي عليها بقع لونها بني ده معناه ان الثمرة استوت زيادة عن اللزوم وهيكون كمان لونها بني بشكل جزئي من جوه ، ولو الجذع مطلعش معاكي بسهولة ده معناه ان الثمرة لسه ما نضجتش بشكل كافي.

8- طريقة اختيار زيت الزيتون:

اعلى نوع من زيت الزيتون هو زيت الزيتون البكر الممتاز ، ده يعتبر الزيت الاكتر صحة وجودته عالية ، وليه نكهة وريحة طبيعية ، وتقدري تتعرفي عليه من خلال العلامات دي

– معصور على البارد: معناه انه ماتمش استخدام اي حرارة لاستخراج الزيت ، لان الحرارة عادة بتساعد على استخراج كمية اكبر من الزيت ، ولكن في نفس الوقت الحرارة بتدمر النكهة والريحة بتاعة زيت الزيتون المشهور بيها زيت الزيتون البكر الممتاز ، و “الضغط على البارد” معناه درجة حرارة استخراج الزيت مازادتش عن 27 درجة مئوية.

– العمر: الزيت مش بيتحسن مع الوقت ، عادة بتكون الفترة بين تاريخ الاستخراج وتاريخ انتهاء الصلاحية سنة واحدة ، بننصح باستخدامه خلال شهر للحفاظ على زيت الزيتون طازة.

– النكهة: لو امكن من المكان اللي بتشتري منه انك تدوقي الزيت قبل ما تشتريه ، زيت الزيتون البكر ممكن يكون ليه طعم حار شوية, زهري, فاكهي, جوزي, زبداني, عشبي ، وده هتحكمي عليه عن طريق اللمس اواللسان بس مش بالعين ، ودايما بيتقال لفظ “اماتو” على تأثير بلع زيت الزيتون البكر عالي الجودة ، واللي بيكون عبارة عن لمسة نهائية من الفلفل تبدأ على لسانك ، لحد ما توصل لمؤخرة الفم.

– اللون: لسوء الحظ ، ان اللون مش بيساعد على تحديد جودة الزيت لان زيت الزيتون البكر الممتاز ممكن لونه يختلف من اللون الاخضرالغامق للون الاصفر الدهبي.

– المنشأ: لازم يتم زراعة زيت الزيتون البكر الممتاز وعصره وتعبئته في نفس البلد ، لو المنتج مكتوب عليه :المنشأ ايطاليا” ده مش معناه بالضرورة انه اتزرع واتعصر في ايطاليا ، ولكن بيدل بس على انه تم تعبئته في ايطاليا.

9- طريقة اختيار المخدة:

اختيار المخدة بيعتمد على الوضع اللي بتفضلي النوم فيه ، ومهمتها الاساسية انها تخلي جسمك مرتاح ، المخدة الصح لازم تحافظ على راسك ورقبتك وعمودك الفقري في وضع محايد ، وتقدري تعرفي ده بأن الاذنين يبقوا على نفس الخط مع الكتفين والدقن ماشين مع عضمة القص اللي هي في منتصف القفص الصدري.

– النوم على المعدة: مش بننصحك تنامي بالوضع ده ، ولكن لو انتي بتفضليه وعشان يبقى ضرره اقل على صحتك ، هتحتاجي لمخدة ناعمة بارتفاع 2 بوصة او اقل ، مصنوعة من الريش او الحشو الصناعي القابل للضغط.

– النوم على الجنب: هتحتاجي لمخدة عالية تشيل الضغط من الكتف (لو كتفك بيغوص في المخدة ده معناه انها مش مرتفعة بشكل كافي) لازم تكون صلبة او متوسطة الصلابة ، مع حشو قابل للتشكيل ، وينصح انك تحطي مخدة تانية بين الركبتين لانها هتساعد على محاذاة الجزء العلوي من الفخد بشكل صحيح.

– النوم على الضهر: اختاري مخدة بارتفاع متوسط ومتوسطة الصلابة ، عشان تدعم راسك والعمود الفقري بشكل صحيح.

10- طريقة اختيار الموز:

– لو الموز لونه اصفر مع وجود كمية صغيرة من اللون الاخضر في الطرفين ، في الحالة دي تقدري تشتريه بأمان ، وده معناه ان الثمرة تقريبا في نص مرحلة النضج ، وتقدري تشتريها وتاكليها بعد كام يوم.

– لو الموز لونه اصفر مع وجود بقع بني صغيرة ، تقدري تاكليه على طول اول ما تشتريه ، البقع دي معروفة بأسم بقع السكر ، وهي بتدل على نضج الثمرة.

– لو الجذع اتكسر معاكي بسهولة ده معناه ان الثمرة ناضجة.

– الموز اللي بيكون صعب تقشيره ولونه مخضر بيكون طعمه مايل للمرارة وممكن يسبب كمان عسر هضم.

– اختاري الموز اللي لونه اصفر فاتح والثمرة تبقى مليانه وخالية من الخدوش او اي تلف.

– اللون الرمادي الباهت ده بيدل ان الموز اتعرض للتبريد او السخونة الزيادة اثناء التخزين.

11- طريقة اختيار السمك:

– الاسماك الطازة بتتميز عادة بريحة فريش وخفيفة ، مش المفروض يكون ريحته غريبة او حامضة او شبه الامونيا.

– عيون السمكة المفروض تكون صافية وبتلمع.

– جسم السمكة الطازة المفروض يكون صلب او متماسك ، لما تضغطي عليه يرجع تاني ، السمك الرمادي او الطري ده معناه انه قديم ومش حلو.

– لو الزعانف مبلولة والخياشيم باللون الاحمر الزاهي ، ده معناه ان السمك طازة ، اما لو جافة ولزجة وريحتها كريهة ده معناه ان السمكة مش طازة او بقالها فترة.

– حواف السمكة المفروض ماتكونش غامقة او جافة.

– الاسماك المجمدة مش دايما هتبقى عيونها بتلمع او لحمها صلب ، ولكن لازم تكون ليها ريحة منعشة مش حامضة.

– السمك الطازة الجلد بتاعه هيبقى متماسك ومافيش فيه اي تلف وبيلمع ولما تمسكيه يتزحلق من ايدك ، اما لو السمكة بدأت تفقد قشورها والجلد اتشقق ، ده معناه انها قديمة او مش كويسة وغير صالحة للاكل.

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