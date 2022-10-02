ازاي تعملي ديتوكس للاظافر للحفاظ عليها صحية

اكيد كلنا بنبقى عايزين ضوافر صحية وقوية وشكلها حلو ، وعشان ده يتحقق زي البشرة والجسم بالظبط الضوافر كمان محتاجة تتخلص من السموم من وقت للتاني ، لو لقتيها ضوافرك متقشرة وضعيفة وبتتكسر ، في الحالة دي فهي محتاجة ضروري بعض العناية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة ديتوكس الاظافر للحفاظ عليها صحية.

طريقة ديتوكس الاظافر:

1- ازالة المانيكير:

اول خطوة لازالة السموم من الضوافر هي انك تتخلصي من المانيكير القديم المتشقق باستخدام مزيل مانيكير لطيف ، يكون غني بالفيتامينات ، عشان مايسببش جفاف الضوافر ، وماتحاوليش انك تقشري المانيكير ابدا لانه بيدمر الطبقة السطحية لضوافرك.

2- رطبي الجلد اللي حوالين الضوافر:

مفتاح الاظافر الصحية هي العناية الجيدة بالجلد اللي حوالين الضوافر ، والحفاظ عليه نضيف ومترطب ، ممكن تستخدمي للمهمة دي زيت جوز الهند او الفازلين ، وحاولي انك تحافظي على ترطيب الجلد اللي حوالين الضوافر كل كام ساعة لمنع جفافه.. ممكن تشوفي هنا طرق لعمل كريم مرطب للجلد اللي حوالين الضوافر.

3- احمي ضوافرك وايديكي:

اثناء مرحلة التخلص من السموم ، قللي الضغط على ضوافرك قدر الامكان ، اثناء شغل البيت والاعمال المنزلية زي غسل الاطباق او التنضيف ، البسي جوانتي ، وقصي ضوافرك لان ده هيخليكي تاخدي جهد اقل للحفاظ على نضافتها.

4- وضع المانيكير بالطريقة الصح:

بعد اسبوع او 10 ايام من التخلص من السموم ، تقدري ساعتها انك تحطي مانيكير تاني بلونك المفضل ، ولكن اتأكدي انك تستخدمي طبقة اساسية قبل المانيكير وطبقة نهائية فوق المانيكير عشان تضمني ان المانيكير بتاعك يدوم فترة اطول وكمان تحمي ضوافرك انها ممكن تتحول للون الاصفر.

روتين للعناية بأظافر الايدين هيخليها تنمو بشكل اسرع واقوى