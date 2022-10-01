الصبح قبل الجامعة او الشغل بيكون اكتر وقت ضيق بالنسبة لك وممكن تكسلي تعملي فيه حاجة ، لكن في نفس الوقت انتي محتاجة تخرجي ببشرة نضرة وشكلها صحي ، عشان كده النهاردة هنساعدك في المهمة دي وهنشارك معاكم روتين صباحي للعناية بالبشرة سريع ومياخدش منك وقت او مجهود.
روتين صباحي للعناية بالبشرة:
الخطوة 1: الغسول
اول خطوة هي تنضيف البشرة بالغسول ، لان في اشخاص كتير بيفتكروا ان استخدام الغسول الصبح مش ضروري بما انك بتبقي منضفة بشرتك بالليل ومتعرضتش لاي ملوثات ولا حطيتي مكياج ، ولكن ده مش صحيح البشرة بتحتاج للتنضيف الصبح كمان ، اختاري الغسول المناسب لنوع بشرتك.
الخطوة 2: الترطيب
المرطب يعتبر من الضروريات لكل انواع البشرة في كل موسم ، استخدام المرطب هيحمي بشرتك من عوامل البيئة زي الاوساخ والتلوث انها تدخل بشرتك من خلال تكوين طبقة واقية على الجلد ، اتأكدي من استخدام مرطب تقيل اساسه كريمي في الشتا عشان يحافظ على رطوبة بشرتك.
الخطوة 3: واقي من الشمس
واقي الشمس ضروري جدا عشان تحمي بشرتك من اضرار اشعة الشمس ، اختاري واقي من الشمس يكون واسع المدى وخالي من الزيوت لمنع الدهون ، وعشان توفري وقتك ومجهودك اعتمدي على واقي الشمس الملون اللي بيكون زي كريم الاساس ، هيساعد على توحيد لون بشرتك مع حماية بشرتك من الاشعة فوق البنفسجية في نفس الوقت.
الخطوة 4: لوشن مرطب للجسم
بالظبط زي بشرة الوش ، بشرة جسمك كمان محتاجة ترطيب طول السنة ، اختاري لوشن مغذي للجسم الجلد يكون بيمتصه بسرعة ومش بيسيب بشرتك دهنية ، وبننصحك باستخدام لوشن مغذي عشان تحمي بشرتك من درجات الحرارة المنخفضة في الشتا.
الخطوة 5: مرطب الشفايف
الشفايف زيها زي البشرة والجسم محتاجة ترطيب ، الجو الحر والرطب او الجو البارد الاتنين ممكن يسببوا جفاف شفايفك ، عشان كده بننصحك متستغنيش ابدا عن مرطب الشفايف وخليه دايما في شنطتك.
الخطوة 6: مزيل العرق
مزيل العرق من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تدخل في روتينك اليومي للعناية بالبشرة ، وخصوصا في فصل الصيف اللي بيزيد فيه العرق ، ولكن اختاري مزيل العرق الخالي من الكحول او النوع الرول لمنع الحكة او اسمرار تحت الابط.
7 ماسكات بالورد لبشرة نضرة وصحية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ازاي تعملي روتين صباحي سريع للعناية بالبشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.