ازاي تعملي روتين صباحي سريع للعناية بالبشرة

الصبح قبل الجامعة او الشغل بيكون اكتر وقت ضيق بالنسبة لك وممكن تكسلي تعملي فيه حاجة ، لكن في نفس الوقت انتي محتاجة تخرجي ببشرة نضرة وشكلها صحي ، عشان كده النهاردة هنساعدك في المهمة دي وهنشارك معاكم روتين صباحي للعناية بالبشرة سريع ومياخدش منك وقت او مجهود.

روتين صباحي للعناية بالبشرة:

الخطوة 1: الغسول

اول خطوة هي تنضيف البشرة بالغسول ، لان في اشخاص كتير بيفتكروا ان استخدام الغسول الصبح مش ضروري بما انك بتبقي منضفة بشرتك بالليل ومتعرضتش لاي ملوثات ولا حطيتي مكياج ، ولكن ده مش صحيح البشرة بتحتاج للتنضيف الصبح كمان ، اختاري الغسول المناسب لنوع بشرتك.

الخطوة 2: الترطيب

المرطب يعتبر من الضروريات لكل انواع البشرة في كل موسم ، استخدام المرطب هيحمي بشرتك من عوامل البيئة زي الاوساخ والتلوث انها تدخل بشرتك من خلال تكوين طبقة واقية على الجلد ، اتأكدي من استخدام مرطب تقيل اساسه كريمي في الشتا عشان يحافظ على رطوبة بشرتك.

الخطوة 3: واقي من الشمس

واقي الشمس ضروري جدا عشان تحمي بشرتك من اضرار اشعة الشمس ، اختاري واقي من الشمس يكون واسع المدى وخالي من الزيوت لمنع الدهون ، وعشان توفري وقتك ومجهودك اعتمدي على واقي الشمس الملون اللي بيكون زي كريم الاساس ، هيساعد على توحيد لون بشرتك مع حماية بشرتك من الاشعة فوق البنفسجية في نفس الوقت.

الخطوة 4: لوشن مرطب للجسم

بالظبط زي بشرة الوش ، بشرة جسمك كمان محتاجة ترطيب طول السنة ، اختاري لوشن مغذي للجسم الجلد يكون بيمتصه بسرعة ومش بيسيب بشرتك دهنية ، وبننصحك باستخدام لوشن مغذي عشان تحمي بشرتك من درجات الحرارة المنخفضة في الشتا.

الخطوة 5: مرطب الشفايف

الشفايف زيها زي البشرة والجسم محتاجة ترطيب ، الجو الحر والرطب او الجو البارد الاتنين ممكن يسببوا جفاف شفايفك ، عشان كده بننصحك متستغنيش ابدا عن مرطب الشفايف وخليه دايما في شنطتك.

الخطوة 6: مزيل العرق

مزيل العرق من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تدخل في روتينك اليومي للعناية بالبشرة ، وخصوصا في فصل الصيف اللي بيزيد فيه العرق ، ولكن اختاري مزيل العرق الخالي من الكحول او النوع الرول لمنع الحكة او اسمرار تحت الابط.

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