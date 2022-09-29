اسرار ونصايح للحصول على شعر صحي وكثيف وبيلمع

التلوث واستخدام منتجات التصفيف والصبغات بشكل منتظم كل الحاجات دي بتضر الشعر بشكل كبير ، وبتخليه خفيف وجاف ومعرض للتكسر بسهولة ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم اسرار لشعر صحي وكثيف وبيلمع.

اسرار لشعر صحي:

– النصحية 1: احمي شعرك

احمي شعرك دايما من الشمس, الهوا, المطر، التعرض المفرط لاشعة الشمس والحرارة والتلوث من اسباب مشاكل الشعر بشكل كبير ، لان ده هيأدي لتراكم الاوساخ وجفاف الشعر وفروة الراس وزيادة التعرض للعدوى في فروة الراس ، عشان كده بننصحك تغطي شعرك بسكارف, قبعة او تحميه بشمسية.

– النصيحة 2: اتعاملي بحذر مع الشعر المبلول

الشعر وهو مبلول بيكون هش جدا وضعيف وممكن يتكسر بسهولة ، وجذع وجذور الشعر بتكون معرضة اكتر للتلف ، عشان كده بننصحك ماتكونيش قاسية عند غسل الشعر بالشامبو لان ده ممكن يأدي للتقصف ، والافضل كمان تتجنبي تمشيط الشعر بعد غسله على طول سيبيه ينشف شوية بشكل طبيعي وبعدها تقدري تتعاملي معاه.

– النصيحة 3: استخدمي البلسم بشكل منتظم

استخدمي بلسم مرطب بعد كل مرة تغسلي فيها شعرك بالشامبو ، لان تخطي الخطوة دي هو ممكن يكون واحد من الاسباب الرئيسية لتطاير وهيشان الشعر.

– النصيحة 4: استخدمي البلسم بالطريقة الصحيحة

البلسم تركيبته معمولة عشان تحبس الرطوبة في جذع الشعر ، وهو مش معمول لفروة الراس ، عشان كده الترطيب بالبلسم بيدأ بعد 2 بوصة من فروة الراس ، لان زيادة كمية البلسم على فروة راسك هتخليها دهنية بشكل مفرط.

– النصيحة 5: استخدمي البلسم والشامبو من نفس الماركة

اختاري الشامبو والبلسم من نفس الماركة او من نفس الخط لان بيكون ليهم نفس التركيبة ، اللي بتكون معمولة لنوع معين من الشعر ولهدف محدد ، واستخدام منتجين من نفس الماركة هيظهر نتايج افضل على شعرك من استخدام منتجين كل واحد من ماركة مختلفة.

– النصيحة 6: ماتستخدميش الحرارة بشكل مفرط على شعرك

اتجنبي استخدام الحرارة على شعرك ، الحرارة بتجرد الشعر من الرطوبة ، وده بيخليه جاف ومتطاير وهايش ، بالاضافة كمان انها ممكن تحرق الشعر ، استخدمي المكواة او السيشوار للضرورة بس ، وماتنسيش تستخدمي واقي للشعر من الحرارة.

– النصيحة 7: اتجنبي ربطات الشعر الضيقة

اتجنبي استخدام ربطات الشعر الضيقة او المحكمة على الشعر زيادة عن اللزوم ، الافضل تختاري ربطات الشعر القماش ، لان اربطة الشعر الضيقة بتشد شعرك لورا بشكل قوي ، وده بيزود من الاحتكاك وممكن يسبب تكسر الشعر.

– النصيحة 8: ماتعمليش الشعر ضفيرة محكمة اوي اثناء النوم

لما تيجي تلمي شعرك وقت النوم لميه بطريقة غير محكمة ، اعملي ضفيرة تكون فضفاضة لمنع تطاير وهيشان الشعر ، ، لان لو نمتي بيه سايب هيعمل عقد ويتشابك وهيبقى صعب عليكي التعامل معاه تاني يوم الصبح وتمشيط الشعر بالفرشة زيادة عن اللزوم عشان تفكي التشابك ممكن يأدي لهيشان الشعر.

– النصيحة 9: اختاري اكياس مخدات من الساتان

معروف ان النوم على اكياس مخدات من الساتان بيقلل من تكسر الشعر بسبب الاحتكاك ، لان القطن والخامات التانية بتكون ملمسها خشن وده بيزود الاحتكاك بشعرك وجفافه.

– النصيحة 10: جففي شعرك بحذر

جففي شعرك بطريقة الضغط ، وماتفركيش الشعر بقوة بالفوطة ، ممكن الفرك يكون بينشف شعرك بشكل اسرع ، ولكن كمبة الشعر اللي هتقع وتتكسر هتكون اكتر بكتير.

– النصيحة 11: دهن فروة الراس بشكل متكرر

دهن الشعر بالزيت بشكل معتدل واستخدام شامبو لطيف للتخلص من الزيوت الزيادة مفيد للشعر ، ولكن الافراط في استخدام الزيت على فروة الراس هيخليكي تستخدمي شامبو اكتر ، وده هيزيل كمية اكبر من الزيوت الطبيعية اللي بتغذي فروة الراس ، وبالتالي ده هيأدي لجفاف الشعر.

والتدليك بالزيت يعتبر من اقدم العلاجات للحصول على شعر صحي وناعم وبيلمع ، ممكن تستخدمي زيت الزيتون, زيت جوز الهند, او زيت اللوز ، دفي الزيت شوية ودلكي بيه فروة راسك كويس ، وسيبيه ساعة وبعدها اغسلي الشعر بالشامبو ، وممكن كمان تسيبيه طول الليل لترطيب افضل.

– النصيحة 12: اختيار ماسكات الشعر المناسبة

استخدمي ماسكات الشعر المناسبة لنوع شعرك ، لان احتياجات الشعر بتختلف حسب نوع شعرك ومشاكله ، عشان كده ضروري تستخدمي الماسكات المناسبة حسب احتياج شعرك ، والا مشاكل شعرك هتزيد بدل ما تتعالج.

– النصيحة 13: اتجنبي تمشيط الشعر بالعكس

من الطرق اللي كتير من البنات بيستخدموها عشان يدوا حجم اكبر لشعرهم هي تمشيط الشعر بالعكس ، لكن الطريقة دي بتدمر نسيج الشعر.

– النصيحة 14: الماية الباردة مفيدة للشعر

عند غسل الشعر ، يفضل استخدام الماية الدافية او الباردة عن الماية السخنة ، والماية الباردة مش معناها ماية متلجة ، لكن استخدام ماية بدرجة حرارة الغرفة هتكون مناسبة ، اما لو الماية سخنة اوي ممكن انها تتلف الشعر ، افضل طريقة هي استخدام ماية دافية اثناء غسل الشعر بالشامبو ، وبعد استخدام البلسم خلي اخر شطفة للشعر بماية باردة.

– النصيحة 15: استخدمي الشامبو المنقي للشعر Clarifying shampoo مرة في الشهر

استخدام الشامبو المنقي للشعر مرة كل شهر فكرة مفيدة ، لانه بيساعد على ازالة تراكم المنتجات على الشعر ، اللي بتقلل من فعالية الشامبو والبلسم.

– النصيحة 16: تمشيط الشعر

تمشيط الشعر يعتبر طريقة مؤكدة لزيادة لمعان شعرك ، لانه بينشر الزيوت الطبيعية على طول شعرك ، ولكن ماتبالغيش في التمشيط ، وماتستخدميش مشط او فرشة بلاستيك لانه بيزود تقصف الشعر.

– النصيحة 17: الاكل الصحي

النظام الغذائي بيأثر على صحة الشعر ، كل ما اكلتي اكل صحي اكتر شعرك هيبقى افضل ، وبعض العناصر الغذائية ، زي الفيتامينات, الحديد, البروتينات ، ضرورية لنمو الشعر وصحته ، ولو مش بتاخدي كل الفيتامينات من الاكل ممكن تفكري تاخدي مكملات غذائية بعد استشارة الدكتور ، عشان كده بننصحك تمشي على نظام غذائي صحي ، ومهم تكتري من اكل الفواكة والخضروات والاطعمة الغنية بالبروتين لترطيب شعرك بشكل طبيعي.

– النصيحة 18: ماتستخدميش منتجات كتير

اتجنبي استخدام منتجات كتير على شعرك ، في حين ان في بعض المنتجات اللي محتاجة تستخدميها دايما زي الشامبو والبلسم والسيروم ، ولكن حاولي بقدر الامكان تجنب استخدام المنتجات التجارية.

– النصيحة 19: اتجنبي الافراط في استخدام المواد الكيميائية

الاستخدام المفرط للشامبو والبلسم الكيميائي هيأدي لبهتان وجفاف الشعر ، عشان كده الافضل استخدام منتجات معمولة من حاجات الطبيعية او العشبية.

– النصيحة 20: الامشاط والفرش

مهم تعرفي نوع الامشاط والفرش المستخدمة للتحكم في شعرك ، لو بتستخدمي منتجات جودتها مش عالية بننصحك تستخدمي امشاط وفرش عالية الجودة لانها بتساعد على تدليك فروة راسك ، لو شعرك مجعد الفرشة المصنوعة من النايلون هتساعد في ترويض الشعر والتحكم فيه ، واتأكدي ان الامشاط والفرش اللي بتستخميها نضيفة ، واتجنبي مشاركة المشط او الفرشة بتاعتك مع شخص تاني لانها بتزود من فرص انتقال قشرة الراس والتهابات الجلد.

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