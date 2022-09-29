اسرار ونصايح للحصول على شعر صحي وكثيف وبيلمع

التلوث واستخدام منتجات التصفيف والصبغات بشكل منتظم كل الحاجات دي بتضر الشعر بشكل كبير ، وبتخليه خفيف وجاف ومعرض للتكسر بسهولة ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم اسرار لشعر صحي وكثيف وبيلمع.
اسرار لشعر صحي:
– النصحية 1: احمي شعرك
احمي شعرك دايما من الشمس, الهوا, المطر، التعرض المفرط لاشعة الشمس والحرارة والتلوث من اسباب مشاكل الشعر بشكل كبير ، لان ده هيأدي لتراكم الاوساخ وجفاف الشعر وفروة الراس وزيادة التعرض للعدوى في فروة الراس ، عشان كده بننصحك تغطي شعرك بسكارف, قبعة او تحميه بشمسية.
– النصيحة 2: اتعاملي بحذر مع الشعر المبلول
الشعر وهو مبلول بيكون هش جدا وضعيف وممكن يتكسر بسهولة ، وجذع وجذور الشعر بتكون معرضة اكتر للتلف ، عشان كده بننصحك ماتكونيش قاسية عند غسل الشعر بالشامبو لان ده ممكن يأدي للتقصف ، والافضل كمان تتجنبي تمشيط الشعر بعد غسله على طول سيبيه ينشف شوية بشكل طبيعي وبعدها تقدري تتعاملي معاه.
– النصيحة 3: استخدمي البلسم بشكل منتظم
استخدمي بلسم مرطب بعد كل مرة تغسلي فيها شعرك بالشامبو ، لان تخطي الخطوة دي هو ممكن يكون واحد من الاسباب الرئيسية لتطاير وهيشان الشعر.
– النصيحة 4: استخدمي البلسم بالطريقة الصحيحة
البلسم تركيبته معمولة عشان تحبس الرطوبة في جذع الشعر ، وهو مش معمول لفروة الراس ، عشان كده الترطيب بالبلسم بيدأ بعد 2 بوصة من فروة الراس ، لان زيادة كمية البلسم على فروة راسك هتخليها دهنية بشكل مفرط.
– النصيحة 5: استخدمي البلسم والشامبو من نفس الماركة
اختاري الشامبو والبلسم من نفس الماركة او من نفس الخط لان بيكون ليهم نفس التركيبة ، اللي بتكون معمولة لنوع معين من الشعر ولهدف محدد ، واستخدام منتجين من نفس الماركة هيظهر نتايج افضل على شعرك من استخدام منتجين كل واحد من ماركة مختلفة.
– النصيحة 6: ماتستخدميش الحرارة بشكل مفرط على شعرك
اتجنبي استخدام الحرارة على شعرك ، الحرارة بتجرد الشعر من الرطوبة ، وده بيخليه جاف ومتطاير وهايش ، بالاضافة كمان انها ممكن تحرق الشعر ، استخدمي المكواة او السيشوار للضرورة بس ، وماتنسيش تستخدمي واقي للشعر من الحرارة.
– النصيحة 7: اتجنبي ربطات الشعر الضيقة
اتجنبي استخدام ربطات الشعر الضيقة او المحكمة على الشعر زيادة عن اللزوم ، الافضل تختاري ربطات الشعر القماش ، لان اربطة الشعر الضيقة بتشد شعرك لورا بشكل قوي ، وده بيزود من الاحتكاك وممكن يسبب تكسر الشعر.
– النصيحة 8: ماتعمليش الشعر ضفيرة محكمة اوي اثناء النوم
لما تيجي تلمي شعرك وقت النوم لميه بطريقة غير محكمة ، اعملي ضفيرة تكون فضفاضة لمنع تطاير وهيشان الشعر ، ، لان لو نمتي بيه سايب هيعمل عقد ويتشابك وهيبقى صعب عليكي التعامل معاه تاني يوم الصبح وتمشيط الشعر بالفرشة زيادة عن اللزوم عشان تفكي التشابك ممكن يأدي لهيشان الشعر.
– النصيحة 9: اختاري اكياس مخدات من الساتان
معروف ان النوم على اكياس مخدات من الساتان بيقلل من تكسر الشعر بسبب الاحتكاك ، لان القطن والخامات التانية بتكون ملمسها خشن وده بيزود الاحتكاك بشعرك وجفافه.
– النصيحة 10: جففي شعرك بحذر
جففي شعرك بطريقة الضغط ، وماتفركيش الشعر بقوة بالفوطة ، ممكن الفرك يكون بينشف شعرك بشكل اسرع ، ولكن كمبة الشعر اللي هتقع وتتكسر هتكون اكتر بكتير.
– النصيحة 11: دهن فروة الراس بشكل متكرر
دهن الشعر بالزيت بشكل معتدل واستخدام شامبو لطيف للتخلص من الزيوت الزيادة مفيد للشعر ، ولكن الافراط في استخدام الزيت على فروة الراس هيخليكي تستخدمي شامبو اكتر ، وده هيزيل كمية اكبر من الزيوت الطبيعية اللي بتغذي فروة الراس ، وبالتالي ده هيأدي لجفاف الشعر.
والتدليك بالزيت يعتبر من اقدم العلاجات للحصول على شعر صحي وناعم وبيلمع ، ممكن تستخدمي زيت الزيتون, زيت جوز الهند, او زيت اللوز ، دفي الزيت شوية ودلكي بيه فروة راسك كويس ، وسيبيه ساعة وبعدها اغسلي الشعر بالشامبو ، وممكن كمان تسيبيه طول الليل لترطيب افضل.
– النصيحة 12: اختيار ماسكات الشعر المناسبة
استخدمي ماسكات الشعر المناسبة لنوع شعرك ، لان احتياجات الشعر بتختلف حسب نوع شعرك ومشاكله ، عشان كده ضروري تستخدمي الماسكات المناسبة حسب احتياج شعرك ، والا مشاكل شعرك هتزيد بدل ما تتعالج.
– النصيحة 13: اتجنبي تمشيط الشعر بالعكس
من الطرق اللي كتير من البنات بيستخدموها عشان يدوا حجم اكبر لشعرهم هي تمشيط الشعر بالعكس ، لكن الطريقة دي بتدمر نسيج الشعر.
– النصيحة 14: الماية الباردة مفيدة للشعر
عند غسل الشعر ، يفضل استخدام الماية الدافية او الباردة عن الماية السخنة ، والماية الباردة مش معناها ماية متلجة ، لكن استخدام ماية بدرجة حرارة الغرفة هتكون مناسبة ، اما لو الماية سخنة اوي ممكن انها تتلف الشعر ، افضل طريقة هي استخدام ماية دافية اثناء غسل الشعر بالشامبو ، وبعد استخدام البلسم خلي اخر شطفة للشعر بماية باردة.
– النصيحة 15: استخدمي الشامبو المنقي للشعر Clarifying shampoo مرة في الشهر
استخدام الشامبو المنقي للشعر مرة كل شهر فكرة مفيدة ، لانه بيساعد على ازالة تراكم المنتجات على الشعر ، اللي بتقلل من فعالية الشامبو والبلسم.
– النصيحة 16: تمشيط الشعر
تمشيط الشعر يعتبر طريقة مؤكدة لزيادة لمعان شعرك ، لانه بينشر الزيوت الطبيعية على طول شعرك ، ولكن ماتبالغيش في التمشيط ، وماتستخدميش مشط او فرشة بلاستيك لانه بيزود تقصف الشعر.
– النصيحة 17: الاكل الصحي
النظام الغذائي بيأثر على صحة الشعر ، كل ما اكلتي اكل صحي اكتر شعرك هيبقى افضل ، وبعض العناصر الغذائية ، زي الفيتامينات, الحديد, البروتينات ، ضرورية لنمو الشعر وصحته ، ولو مش بتاخدي كل الفيتامينات من الاكل ممكن تفكري تاخدي مكملات غذائية بعد استشارة الدكتور ، عشان كده بننصحك تمشي على نظام غذائي صحي ، ومهم تكتري من اكل الفواكة والخضروات والاطعمة الغنية بالبروتين لترطيب شعرك بشكل طبيعي.
– النصيحة 18: ماتستخدميش منتجات كتير
اتجنبي استخدام منتجات كتير على شعرك ، في حين ان في بعض المنتجات اللي محتاجة تستخدميها دايما زي الشامبو والبلسم والسيروم ، ولكن حاولي بقدر الامكان تجنب استخدام المنتجات التجارية.
– النصيحة 19: اتجنبي الافراط في استخدام المواد الكيميائية
الاستخدام المفرط للشامبو والبلسم الكيميائي هيأدي لبهتان وجفاف الشعر ، عشان كده الافضل استخدام منتجات معمولة من حاجات الطبيعية او العشبية.
– النصيحة 20: الامشاط والفرش
مهم تعرفي نوع الامشاط والفرش المستخدمة للتحكم في شعرك ، لو بتستخدمي منتجات جودتها مش عالية بننصحك تستخدمي امشاط وفرش عالية الجودة لانها بتساعد على تدليك فروة راسك ، لو شعرك مجعد الفرشة المصنوعة من النايلون هتساعد في ترويض الشعر والتحكم فيه ، واتأكدي ان الامشاط والفرش اللي بتستخميها نضيفة ، واتجنبي مشاركة المشط او الفرشة بتاعتك مع شخص تاني لانها بتزود من فرص انتقال قشرة الراس والتهابات الجلد.
طريقة عمل جل طبيعي لتصفيف الشعر وتقليل الهيشان
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار ونصايح للحصول على شعر صحي وكثيف وبيلمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.