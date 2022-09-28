طريقة عمل سان سيباستيان تشيز كيك

سان سيباستيان تشيز كيك هي طريقة تشيز كيك اسبانية تقليدية ، خفيفة جدا وكريمي وناعمة ، وسهلة التحضير ومن اسهل طرق التشيز كيك اللي ممكن تعمليها ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات والفيديو.

سان سيباستيان تشيز كيك:

هتحتاجي صينية بمقاس تقريبا 9 بوصات متبطنة بورق زبدة.

المقادير:

– 1 كيلو جبنة كريمي كاملة الدسم.

– 2 كوباية سكر.

– 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

– 1 معلقة صغيرة فانيليا.

– بشر قشر ½ ليمونة (اختياري).

– 5 معلقة كبيرة دقيق.

– 1 كوباية كريمة خفق ثقيلة في درجة حرارة الغرفة (سايلة).

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية ، ودخلي الصينية في الفرن.

2- في طبق كبير ضيفي الجبنة الكريمي واضربيها كويس بمضرب يدوي لحد ما تبقى كريمي وناعمة.

3- ضيفي على الجبنة السكر بالتدريج كوباية واخلطي كويس وبعين ضيفي الكوباية التانية واخلطي لحد ما السكر يدوب ويمتزج كويس مع الجبنة.

4- ضيفي البيض بالتدريج بيضة بيضة واخلطيهم كويس بعد كل بيضة.

5- ضيفي قشر الليمون لو هتستخدميه والفانيليا واخلطيهم كويس.

6- انخلي الدقيق في منخل صغير وضيفيه للخليط ، واخلطي المزيج كله بالراحة.

7- ضيفي كريمة الخفق واخلطيها كويس لحد ما تمتزج مع الخليط.

8- صبي الخليط في الصينية واخبطيها في الرخامة بالراحة عشان تساويها وميبقاش فيها اي فقاعات.

9- دخلي الصينية في الفرن واخبزيها لمدة 35 دقيقة لحد ما التشيز كيك ترتفع من الحروف وتبقى نازلة من النص شوية ، والحروف هيبقى لونها بني شوية ، عشان كده الافضل انك تقلبي الصينية وهي الفرن في نص الوقت عشان تاخد لون متساوي.

10- خرجي الصينية من الفرن وسيبي التشيز كيك تبرد تماما لدرجة حرارة الغرفة ، بعدها دخليها التلاجة تبرد لمدة ساعتين او طول الليل.

11- بعدها ممكن تقطعيها لشرايح وتقدميها مع بعض التوت او الفراولة الطازة او تاكليها لوحدها.

الطريقة بالفيديو:

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