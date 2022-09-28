سان سيباستيان تشيز كيك هي طريقة تشيز كيك اسبانية تقليدية ، خفيفة جدا وكريمي وناعمة ، وسهلة التحضير ومن اسهل طرق التشيز كيك اللي ممكن تعمليها ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات والفيديو.
سان سيباستيان تشيز كيك:
هتحتاجي صينية بمقاس تقريبا 9 بوصات متبطنة بورق زبدة.
المقادير:
– 1 كيلو جبنة كريمي كاملة الدسم.
– 2 كوباية سكر.
– 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
– 1 معلقة صغيرة فانيليا.
– بشر قشر ½ ليمونة (اختياري).
– 5 معلقة كبيرة دقيق.
– 1 كوباية كريمة خفق ثقيلة في درجة حرارة الغرفة (سايلة).
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية ، ودخلي الصينية في الفرن.
2- في طبق كبير ضيفي الجبنة الكريمي واضربيها كويس بمضرب يدوي لحد ما تبقى كريمي وناعمة.
3- ضيفي على الجبنة السكر بالتدريج كوباية واخلطي كويس وبعين ضيفي الكوباية التانية واخلطي لحد ما السكر يدوب ويمتزج كويس مع الجبنة.
4- ضيفي البيض بالتدريج بيضة بيضة واخلطيهم كويس بعد كل بيضة.
5- ضيفي قشر الليمون لو هتستخدميه والفانيليا واخلطيهم كويس.
6- انخلي الدقيق في منخل صغير وضيفيه للخليط ، واخلطي المزيج كله بالراحة.
7- ضيفي كريمة الخفق واخلطيها كويس لحد ما تمتزج مع الخليط.
8- صبي الخليط في الصينية واخبطيها في الرخامة بالراحة عشان تساويها وميبقاش فيها اي فقاعات.
9- دخلي الصينية في الفرن واخبزيها لمدة 35 دقيقة لحد ما التشيز كيك ترتفع من الحروف وتبقى نازلة من النص شوية ، والحروف هيبقى لونها بني شوية ، عشان كده الافضل انك تقلبي الصينية وهي الفرن في نص الوقت عشان تاخد لون متساوي.
10- خرجي الصينية من الفرن وسيبي التشيز كيك تبرد تماما لدرجة حرارة الغرفة ، بعدها دخليها التلاجة تبرد لمدة ساعتين او طول الليل.
11- بعدها ممكن تقطعيها لشرايح وتقدميها مع بعض التوت او الفراولة الطازة او تاكليها لوحدها.
الطريقة بالفيديو:
طريقة عمل وصفة براونيز البطاطا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل سان سيباستيان تشيز كيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.