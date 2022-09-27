نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب الخلطة السرية لدجاج كنتاكي بطعم مقرمش احلي من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة كنتاكي فرايد تشيكن (المعروفة باسم كنتاكي فرايد تشيكن) سرية للغاية بشأن مزيج التوابل المميز الخاص بها. لا تزال الوصفة الأصلية مستخدمة حتى اليوم وتحتوي على 11 نوعًا من الأعشاب والتوابل، فقد استطاع موقع أمريكي من الاعلان عن اكتشاف خلطة دجاج كنتاكي التي ظلت لسنين طويلة هي وصفة سرية قد استطاع العاملون في محلات كنتاكي أن يظلوا يحتفظون بها كسر هام للغاية علي مستوي جميع انحاء العالم، موضحًا أن بها أحد عشر نوعًا من البهارات وذلك بكميات خاصة لإعطاء طعم دجاج كنتاكي. التي يحبها الكثير من الاشخاص وذلك من كل مكان.

تم إنشاء مزيج التوابل حتى من قبل العقيد الحقيقي هارلاند ساندرز نفسه. احتفظ المؤسس ذو البدلة البيضاء بالوصفة في رأسه فقط في البداية أثناء تجواله في الامتيازات المحتملة ، ولكن في النهاية ، قام بتدوينها. تحافظ كنتاكي فرايد تشيكن على الوصفة تحت القفل والمفتاح ، وتشارك النسخة المكتوبة بخط اليد مع عدد قليل من الموظفين الملتزمين باتفاقية سرية صارمة.

تسريب الخلطة السرية لدجاج كنتاكي

لمنع الشركات المصنعة من الكشف عن المجموعة المصنفة ، طلبت KFC من شركتين مختلفتين لكل جزء من المزيج أيضًا أن هناك شائعة مفادها أنه لا يُسمح للموظفين الذين سربوا الأسرار التجارية بالسفر معًا بالسيارة أو الطائرة ، في حالة وقوع حادث. ولكن تصادف الاسبوع الماضي تصويرالوصفة الأصلية المكتوبة بخط اليد من 11 نوع من التوابل

نصف ملعقة تكون كبيرة من الزعتر

2/3 ثلثي ملعقة تكون كبيرة من الملح

نصف ملعقة كبيرة تكون كبيرة من الريحان

ملعقة تكون كبيرة من ملح الكرفس

ثلث 1/3 ملعقة تكون كبيرة من أوراق الأوريجانو التي تكون مجففة

ملعقة تكون كبيرة من الفلفل أسود المطحون

اربعة ملاعق تكون كبيرة من البابريكا

واحد ملعقة تكون كبيرة من الخردل مجفف

ملعقتين كبيرة من ملح ثوم

ملعقة تكون كبيرة زنجبيل مطحون

ثلاث ملاعق تكون كبيرة من الفلفل الأبيض المطحون

1 دجاجة تكون مقطعة إلى قطع

واحد كوب من الحليب

بيضة تكون مخفوقة

زيت الكانولا معصور

طريقة تحضير تتبيلة دجاج كنتاكي