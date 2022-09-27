نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحلية بدون فرن بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق روعة ومميز وفاخرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحلية بدون فرن ، من الحلويات اللذيذة والشهية والمميزة المحببة لدى الجميع، كما أنها من الحلويات الفاخرة التي تقدم للضيوف، ويعشقها الصغار والكبار أيضًا، كما أنها انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة في الوطن العربي، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضًا، نظرًا لأنها غنية بالحليب والمكسرات، كما أنها من الحلويات التي تعد بسهولة، فلا تتطلب فرن ولا مجهود كبير، كما يمكنكم تجربة الكيكة العادية الهشة بالخلاط وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل تحلية بدون فرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات تحلية بدون فرن

تتكون تحلية بدون فرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

لتر حليب.

جوز هند ( الكمية حسب حجم الصينية).

¾ كوب سكر.

كوب و¾ كوب دقيق.

7 جم فانيليا.

ربع كوب زبدة.

مقادير الكريمة

كوب كريمة خفق بنسبة 35%.

2 ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب جوز مفروم.

للتزيين

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل تحلية بدون فرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر صينية مقاس 40 سم × 36 سم، ثم نوزع فيها طبقة من جوز الهند، ثم نضعها جانبًا.

ثم نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والسكر والدقيق، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى نتخلص من الكتل (ومن الممكن تصفية الخليط).

ثم نضع الحلة على نار هادئة باستمرار بالمضرب اليدوي حتى يتكاثف الخليط وتظهر فقاعات.

بعد ذلك نضيف الزبدة والفانيليا، ثم نقلب باستمرار حتى تذوب الزبدة.

ثم نرفع الحلة من على النار ونوزع الخليط مباشرة وهو ساخن فوق طبقة جوز الهند ونساويه جيدًا.

ثم ندخل الصينية في الثلاجة ونتركها حتى يبرد لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 ساعات.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه كريمة الخفق والسكر، ثم نخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى تتكاثف الكريمة وتتجمد.

ثم نخرج الصينية من الثلاجة بعد مرور 4 ساعات، ثم نوزع فوقها الكريمة.

ثم نقطع الحلى إلى 12 قطعة مستطيلة.

بعد ذلك نوزع الجوز فوق القطع.