نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبات للمدارس والجامعات سهلة التحضير و سريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر فترة بداية الدراسة من الفترات التي تعاني فيها الأمهات من كثرة التفكير في إعداد أكلات سهلة وغنية بالمواد الغذائية المختلفة للأبناء في المراحل العمرية المختلفة فكثيرا ما يمل الأبناء من ساندوتشات الجبن والمربي ويسعوا إلي إيجاد أشياء أخري للتجديد وعدم الملل ونشرح هنا بعض الوجبات السريعة التي يمكن تحضيرها للأبناء . وجبة الهوت دوج الصحي المكونات ربع كيلو فراخ .

ثلث كوبايه بقسمات .

بصلصة متوسطة الحجم مغسولة جيداً.

1 فلفل .

1 جزر .

ربع ملعقة فلفل اسود .

نصف ملعقة ملح .

ربع ملعقه بابريكا .

أي توابل تفضلها . طريقة التحضير في الخلاط نضع الفلفل و الجزر والبصل و نفرهم ثم نخرجهم ونصفي الماء الذي بهم بالمصفاة لأننا نريد أن نتخلص من الماء حتي يسهل تشكيل الخليط فيما بعد .

بعد أن نصفي الخليط نضيف الفراخ و التوابل و نقلب جيدا ثم نشكلهم بحيث تكون مشابهة للهوت دوج .

في المقلاة نقلي الهوت دوج حتي تستوي الفراخ التي به .

نضعها بشكل جميل في صندوق الطعام و نزينهم بالصلصة و المايونيز. وجبة البان كيك المحشوة المكونات كوب حليب دافئ.

عصير نصف ليمونه.

ملعقتين من الزبدة التي تم أذابتها أو ملعقتين من زيت نباتي .

بيضة واحدة.

ملعقتين كبار من سكر .

كوب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقه التحضير في إناء نخلط الحليب و العصير الليمون و الزبدة و البيضة جيداً ثم نضيف السكر و الدقيق و البيكنج بودر.

نقلب حتي يصبح لدينا خليط شبه متماسك و في مقلاة لا تلتصق بالطعام نضع الخليط علي شكل دوائر صغيرة ونقلبها علي الجانبين حتي تصبح ذهبية اللون .

يكون أن نضع نوتيلا أو جبنه بين قطعتين من البان كيك و من ثم نضفها في صندوق الطعام. وجبة سلطة المعكرونة المكونات تونه .

كوب معكرونة مسلوقة .

رشه ملح حسب الرغبة .

فلافل ألوان مقطعة .

زيتون مقطع .

فلفل اسود.

ملعقة حليب .

ملعقة مايونيز.

عصير نصف ليمونه. طريقه التحضير في صندوق الطعام نضع الحليب و المايونيز و عصير الليمون و التوابل ثم نضيف المعكرونة المسلوقة و الفلفل الملون والتونة .

إذا كانت الوصفة تحتاج المزيد من الملح يمكنك إضافته و يتم تقيم الوجبة كما هي لذلك تعد هذه الوجبة من أسهل الوجبات.

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