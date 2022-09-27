نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل واحلي طريقة لعمل اللانشون البيتي بتكات وأسرار مشفتيهاش قبل كده في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد اقترب موعد العودة إلى المدارس وتحتاج الأمهات إلى بعض الأطعمة السريعة التي تساعدهم في عمل السندوتشات بسرعة في الصباح الباكر، ويعتبر اللانشون واحد من هذه الأطعمة حيث يتميز بطعمه الجميل ورائحته القوية التي تجذب الأطفال والكبار إليه، المقصود هنا اللانشون البيتي المحضر في المنزل ليس اللانشون الجاهز الموجود في الماركات المصنوع من مواد غير صحية، الأمر الذي جعل الأمهات تبحث عن طريقة عمل اللانشون في المنزل لتقدم لأولادها لانشون صحي ولذيذ أطعم من الجاهز الآن نتعرف مع بعض على طريقة عمل اللانشون البيتي في التالي.

طريقة عمل اللانشون البيتي

عمل اللانشون في المنزل ليس أمر صعب بل يمكن لأي سيدة تحضيره بواسطة بعض المكونات الصحية والمتوفرة في المنزل هذه المكونات هي:

500 جرام من اللحم المفرومة فرمًا ناعمًا.

4 ملعقة طعام كبيرة جبنة كريمي.

بياض 2 بيضة.

3 بيضة كاملة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة طعام كبيرة بصل بودرة.

ملعقة طعام كبيرة ملح.

ملعقة ضئيلة من الفلفل الأسود.

عود قرفة.

مكعب مرقة فراخ.

2 ورقة لورا.

طريقة تحضير اللانشون

توضع كل المقادير السابقة داخل وعاء الكبة الكهربائية.

تشغل الكبة على المقادير لكي يتم فرمها وخلطها مع بعضها حتى تتجانس.

يسكب الخليط داخل كيس بلاستيك ثم يربط من الطرفين.

يؤخذ الكيس المضاف داخله الخليط ويلف بقوة في ورق الألمونيوم (الفويل) مع مراعاة قفل الأطراف بقوة.

توضع حلة بها ماء على النار لكي تغلي، يضاف للماء القليل من أوراق اللورا وأعواد القرفة.

بعد غليان الماء يوضع اللانشون بها ويظل فيها لمدة ساعة مع مراعاة تهدأت النار عليه.

بعد مضي الوقت ينزع اللانشون من الحلة ويوضع في مكان جيد التهوية لكي يبرد.

يدخل اللانشون في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة عمل اللانشون الاقتصادي

يمكن عمل اللانشون بمقادير اقتصادية للغاية وغير مكلفة نهائيًا هذه المقادير هي:

3 بيضة كبيرة.

ربع مقدار زيت.

ملعقة طعام كبيرة من لون الطعام.

مكعب مرقة (لحم، أو فراخ).

3 قطع جبنة مثلثات من أي نوع موجود.

ذرة من الحبهان الناعم.

القليل من البصل، الثوم البودرة.

ملح مناسب.

القليل من بذور الفلفل الأسود.

زيتون شرائح بدون بذر.

القليل من البابريكا.

نصف مقدار من الدقيق.

طريقة التحضير