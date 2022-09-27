نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخسيس بالماء سوف ينقص وزنك للنصف تعرفي علي الطريقة الصحيحة للتخسيس بالماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخسيس بالماء خلال فترة قصيرة جدًا هو الهدف الذي يسعى إليه كل إنسان يعاني من السمنة، ولكن هل فعلًا للماء تأثير على الوزن الزائد؟ وهل من المفيد تناول المياه للتخسيس؟ نعم الماء الساخن يساعد على إنقاص الوزن وذلك لأنه يسرع عملية حرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن، ولكن هناك قواعد في استعمال المياه وهي أن تكون بدرجة حرارة معينة لا تقل أو تزيد عن ذلك، كذلك لابد من تناولها بكمية محددة، هذا بجانب الامتناع عن العادات السلبية التي كانت موجودة في الماضي والتي كانت تسبب زيادة الوزن.

التخسيس بالماء

وهو عبارة عن شرب المياه الساخنة بدرجة حرارة معينة والتي بدورها تعمل على تفتيت كتل الدهون المتراكمة في الجسم بسرعة وبالتالي يقل الوزن، كما تعالج الجفاف الذي يصيب الجلد هذا بالإضافة إلى أنها تنظم عملية إخراج البراز من الأمعاء ،عند تناول المياه الساخنة يجب ألا تتجاوز درجة حرارة المياه الـ 50 درجة مئوية، كما يجب ألا تكون أقل حرارة من ذلك وإلا لن يكون لها أي تأثير في عملية إنقاص الوزن.

أفضل ميعاد لشرب الماء للتخسيس

لقد حدد خبراء التغذية الميعاد المناسب لشرب الماء الساخن (درجة حرارته 50 درجة مئوية) لكي يؤثر على الوزن ويعطي نتيجة ايجابية، هذا الميعاد يكون في الصباح الباكر على الريق، ولكن لا يقتصر الأمر على مجرد تناول المياه بل هناك نصائح لابد من المواظبة عليها ومنها ما يلي: