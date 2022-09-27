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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخمسة اكواب من الدقيق حضري أشهي والذ كيكة ماربل بطريقة سهلة وبسيطة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد كيكة الماربل من اشهي والذ الحلويات التي يحبها جميع الاشخاص وتعد من المأكولات التي يمكن ان تقدميها بطرق عديدة ممكن تقدم بجانب كوب من الشاي الساخن او كوب من اللبن او كوب من العصير الفريش اللذيذ المنعش تعد كيكة الماربل من المأكولات الهشة الخفيفة ذات مذاق لذيذ وتصلح لجميع الأوقات وايضا هي يعشقها الاطفال ويمكن إعدادها بطريقة سهلة ولذيذة وفي هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة عمل كيكة الماربل بسهولة ويسر.
مكونات عمل كيكة الماربل
تتكون كيكة الماربل من بعض المكونات التي تعطها القوام الهش والطعم اللذيذ وهي كالآتي:-
لعمل خليط الفانيليا
- 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- 4 بيضات.
- كوب سكر.
- كوب حليب.
- كوب زيت.
- باكو فانيليا.
- باكو بيكنج بودر.
عمل خليط الشيكولاتة
- 2 كوب ونصف من الدقيق الابيض
- 4 بيضات.
- كوب سكر.
- كوب حليب.
- كوب زيت.
- باكو فانيليا.
- باكو بيكنج بودر.
- 3ملعقة كبيرة كاكاو خام.
طريقة التحضير كيكة الماربل
سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة الماربل بخطوات سهلة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- ( لعمل خليط الفانيليا)
في الخلاط نضع الحليب والزيت والسكر والبيض والفانيليا ونخلط جيدا حتي يذوب السكر تماماً ثم في بولة نضع الدقيق والبيكنج بودر وننخلهم جيدا لمراعاة عدم وجود اي تكتلات ونقلب جيدا ثم نضيف عليهم خليط الحليب والبيض ونقلب جيدا حتي يتكون خليط الكيك.
- لعمل خليط الشيكولاتة
في الخلاط نضع الحليب والسكر والزيت والبيض والفانيليا ونخلط جيدا حتي يذوب السكر تماماً في بولة نضع الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو الخام وننخلهم جيدا ونقلب جيدا ثم نضيف عليها خليط الحليب والبيض ونقلب جيدا حتى يتكون خليط الكيك.
- في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق نضع جزء من خليط الفانيليا ثم نضع جزء من خليط الشيكولاتة ثم نضع جزء آخر من خليط الفانيليا ثم نكرر حتي نصل الي نصف الصينية مع مراعاة ان تكون الطبقات فوق بعضها.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة ثم نختبره بخلة الشيش حتي نتأكد من تمام النضج ثم نتركها لتبرد ثم تقدم مع الشاي او اللبن وصحتين وهنا
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