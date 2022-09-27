نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخلص من السيلوليت طبيعيا وبشكل كلي في أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد التخلص من السيلوليت طبيعيا حلا مناسبا لكل الذين يعانون من مشكلة السيلوليت، وخاصة السيدات حيث تمثل النسبة الأكبر في المعاناة من مشكلة السيلوليت، ويبحثون عن الحل الأمثل لعلاج السيلوليت، وفيما يتعلق بحل هذه المشكلة فهناك مجموعة من النصائح يمكن تطبيقها للمساعدة بشكل جيد في علاج هذه المشكلة، سواء لعلامات السيلوليت التي تظهر في منطقة البطن أو الأرداف.

التخلص من السيلوليت طبيعيا باستخدام خلطة مقشر القهوة

ربع فنجان قهوة مطحونة.

مقدار 3 ملاعق كبيرة من السكر البني.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير وكيفية استخدام خلطة القهوة للتخلص من السيلوليت بالخطوات

تمزج كافة المكونات مع بعضها حتى يتكون قوام مثل العجينة اللينة، وتحفظ في إناء زجاجي، لحين استخدامها. قومي بتدليك البشرة بالخلطة واتركيها لبضع دقائق عليها، ومن ثم قومي بتدليك البشرة مع مراعاة الضغط بقوة أثناء التدليك، ثم تغسل بالماء جيدا. قومي بتكرار نفس الخطوات من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا، ومن المفترض أن تظهر فاعلية النتائج خلال الأسبوع، حيث يعد اسكراب القهوة من أفضل أنواع السكراب للبشرة.

علاج السيلوليت بخل التفاح

يدخل خل التفاح في العديد من وصفات العناية بالبشرة، حيث يمتلك فوائد جمالية عديدة كما أنه يعد علاج فعال في علاج السيلوليت، لاحتوائه على المعادن المفيدة للبشرة، مثل الكالسيوم والماغنيسيوم، والبوتاسيوم التي تعمل على تعزيز الدورة الدموية، ويستخدم من خلال إعداد محلول يتكون من ثلث من خل التفاح وثلثي ماء، ومن ثم يتم تطبيقه على المناطق المصابة بالسيلوليت، مما يعمل على إمداد الأكسجين للبشرة وإزالة السموم، وتحفيز إنتاج مادة الكولاجين.

استخدام الشاي الأخضر في علاج السيلوليت

يتمتع الشاي الأخضر بالعديد من الفوائد والمزايا، من أهمها قدرته الفعالة في إنقاص الوزن الزائد، لذلك يدخل في العديد من الوصفات التي تساعد على فقدان الوزن الزائد، ومن ثم تحسين الحالة الصحية العامة للجسم، كما يعمل على إزالة السموم الضارة من الجسم، ويعد مصدر قوي للحرارة، مما يساعد في عملية حرق الدهون، والتمثيل الغذائي للخلايا الدهنية الموجودة بالجسم، مما يساعد في علاج السيلوليت وإخفاءه تماما.

كما أن هناك العديد من الطرق الاخرى التي تساعد في إخفاء علامات السيلوليت للتخلص منه سريعا، منها استخدام فرشاة جافة لعلاج السيلوليت، كما أنها تساعد على تحفيز وتنشيط خلايا البشرة ومن ثم تصبح البشرة ناعمة ومتوهجة خالية من مشاكل السيلوليت، كما ينبغي أن تتوفر بعض الشروط الصحية في الفرشاة للمساعدة في التخلص منها.