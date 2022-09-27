نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحيلة السرية للطهاة لصنع بطاطس مقرمشة بسهولة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس الشيبسي هي الاكلة المحبوبة من الجميع و البطاطس المقلية لا تزال رقم واحد في قائمة المفضلة للوهلة الأولى، يبدو من السهل التحضير نقطع إلى أعواد ونقع في حمام زيت، لمنعه من أن يكون دهنيًا جدًا أو ناعمًا أو محترقًا تمامًا ، هناك قواعد محددة يجب اتباعها ، وذلك قبل أن تضع البطاطس في المقلاة. هل تريد معرفة سر الطهاة الذين يصنعون البطاطس المقلية الذهبية والمقرمشة في المنزل؟

القواعد السرية لعمل البطاطس المقلية محلية الصنع

عندما تريد أن تتذوق البطاطس المقلية جيدًا، فأنت تريد على وجه الخصوص أن تكون طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج. لا نريدهم أن ينهاروا في المقلاة من المثير للدهشة أنه على الرغم من ظهور المقالي غير اللاصقة، يعتقد الكثير من الناس أن المقالي العادية مناسبة بشكل أفضل لقلي البطاطس. لذلك ، للحصول على جزء جيد من البطاطس المقلية ، عليك مراعاة بعض القواعد الذهبية.

أول قاعدة مهمة: اختر نوع البطاطس بحذر شديد. وفقًا للطهاة ذوي الخبرة ، فإن البطاطس المغطاة بالدقيق مع اللب الأصفر هي الأنسب للقلي. لذلك من الضروري تقشيرها جيدًا وتقطيعها حسب تفضيلاتك.

قاعدة أخرى: اغسل أعواد البطاطس في عدة مياه لإزالة أكبر قدر ممكن من النشا. ثم ضعه على منشفة ورقية لامتصاص كل قطرة ماء.

ما هذا السر الشهير لتناول البطاطس المقلية اللذيذة؟

ببساطة رش حوالي ثلاث ملاعق صغيرة من الملح على المقلاة واتركها تسخن لمدة 5 دقائق. اقلب مقبض الإناء رأسًا على عقب لتغطية القاع بالكامل. هذا الكشط الطفيف هو الذي يمنع البطاطس من الالتصاق بالمقلاة عند القلي. تُستخدم هذه الحيلة أيضًا عندما تريد قلي شرحات اللحم أو شرائح اللحم. ثم يتم إزالة الملح بمنشفة ورقية. تذكر أيضًا أن تمسح المقلاة جيدًا بقطعة قماش جافة.

كيف تقلى البطاطس المقرمشة الجيدة؟