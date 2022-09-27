نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البقدونس المغلي سر الحياة الصحية كوب واحد من البقدونس على الريق فيه الشفاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد البقدونس المغلي على الريق كثيرة وذلك لأنه يعد من أهم الخضراوات المتواجدة في السوق على مدار السنة، ينتمي البقدونس إلى الأعشاب التي تنمو في البرية ذات المناخ المعتدل، ومن أفضل الأماكن التي يمكن زراعة البقدونس بها منطقة حوض البحر المتوسط، ومنطقة جنوب أوروبا تحديدًا في اليونان وكذلك إيطاليا، يدخل البقدونس في إعداد الكثير من الأطباق المميزة والصحية، كذلك يستخدم كعشب من الأعشاب المفيدة جدًا لصحة الجسم، وذلك لاحتوائه على كمية كافية من المواد الغذائية التي سوف نتعرف عليها الآن من خلال فوائده الكثيرة.

فوائد البقدونس المغلي على الريق

لقد اعتاد بعض الناس على تناول البقدونس المغلي على الريق وذلك لأنهم أدركوا الفائدة العظيمة له حيث يعمل على:

هبوط الوزن بسرعة عن طريق طرد كمية المياه التي لا يحتاج الجسم لها.

يقاوم الالتهابات التي تصيب الجسم بشكل عام وهذا بسبب مضادات الأكسدة المتمثلة في مجموعة الفيتامينات مثل فيتامين (أ، ج، هـ).

البقدونس غني جدًا بمركبات الفلافونويدات التي تقاوم الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والشرايين، الشلل الرعاش، والزهايمر).

يوجد به أيضًا بعض المواد الكيميائية التي تعمل على تحجيم عضلات الأمعاء والرحم وكذلك المثانة وبالتالي التخلص من عسر الهضم وغيرها من المشاكل الصحية مثل (التهاب المسالك البولية، آلام الحيض).

يجعل رائحة النفس منعشة، حيث يزيل الروائح الكريهة من الفم أي أنه بمثابة معقم طبيعي للفم.

يجنب الإنسان الإصابة بمرض السكري وذلك لوجود مركب “الميريستسين” الذي يمتلك خصائص نافعة جدًا للجسم حيث يساعد على استقرار معدل السكر، ويحد من مقاومة الأنسولين.

تعزيز قوة العظام لوجود فيتامين “ك” به، الذي يقوي العظام ويساعد على امتصاص الكالسيوم وتخزينه فيها.

يقوي القلب ويحميه من الأمراض وهذا بسبب حمض الفوليك المتوفر به.

يحمي من الإصابة بالسرطان وذلك بفضل مركب “الميريستسين”.

الأعراض الجانبية الناتجة من تناول البقدونس

من المحتمل أن تحدث بعض التغيرات في الجسم عقب تناول البقدونس ومنها الآتي: