نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتي لو سواد الفحم الوصفة السحرية لتبييض المناطق الحساسة وبين الفخذين من أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة المناطق الحساسة تبدو باللون الغامق وكذلك تبدو بلون مختلف عن لون الجسم المعتاد مثل مناطق ما تحت الإبط ومناطق البيكيني وتعتبر تلك المشكلة من المشكلات التي تسبب للفتيات العديد من المشكلات والإحراج وتعتبر تلك المشكلة من المشكلات التي سعت العديد من الفتيات إلى البحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تبيبض تلك المناطق وجعلها بيضاء مثل الحليب، ولكن البعض من الفتيات يلجأون إلى بعض المراكز التي تعمل على تبييض تلك المناطق بأستخدام احهزة الليزر السحرية التي تعمل على التخلص من البقع والعلامات الداكنة الغير مقبولة ولكن تعتبر تلك الطرق غالية الثمن ومكلفة للغاية، حيث يمكننا استخدام بعض الوصفات الاخرى البديلة التي تعمل على تبييض تلك المناطق وتجعلها مثل الحليب ولا يوجد هناك اقوى من استخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض هذه المناطق بطريقة سحرية. مكونات عمل وصفة طبيعية لتبييض المناطق الحساسة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة طبيعية لتبييض المناطق الحساسة احضري طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وضيفي ملعقتان كبيرتان من القهوة مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب تلك المكونات مرة اخرى حتى يصبح قوامها كريمي ومتجانسة.

بعد ذلك عليكي قومي بوضع تلك الوصفة على المناطق الحساسة خاصة منطقة تحت الإبط ومنطقة البيكيني.

بعد وضع تلك الوصفة في تلك المناطق قومي بتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

بعد وضع تلك الوصفة في تلك المناطق قومي بتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة. بعد مرور تلك الوقت قومي بغسل تلك المناطق جيدا بالماء الفاتر وعليكي بتنظيفها جيدا حتى تصبح نظيفة وخالية من تلك الوصفة وإستخدمي ماء الورد للترطيب وقفل المسام.

بعد ذلك كرري استخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال عشرة ايام فقط سوف تحصلين على نتائج جبارة ومذهلة لذلك علينا بأستخدام تلك الوصفة للتمتع بالنتيجة التي تحلمين بالوصول إليها.

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