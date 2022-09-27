نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أقراص الميني بيتزا للأولاد بمناسبة قدوم المدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل أقراص الميني بيتزا بعجينه قطنية للأولاد تصلح كوجبة منزلية أمنة المكونات للمدارس تعد من الأكلات الشعبية السريعة التي حققت شهرة كبيرة في مختلف بلدان العالم لأنها تتميز بالطعم الخفيف تعد من المعجنات الشهية التي يعشقها الصغار والكبار عبارة عن عجينة هشه قطنية يتم تشكيلها بأكثر من شكل ويوضع عليها الحشوات المختلفة من دجاج ولحوم واجبان ثم تخبز في الفرن اصنعيها بنفسك في مطبخ المنزل وقدميها لأسرتك حيث أن الأطفال لا يحبون الطعام التقليدي فهي وجبة أفطار أو عشاء مغذيه ولذيذه جدا بالإضافة أنها وجبة مشبعة جدا اليكى الاختيار في إضافة الحشوات المفضلة من الزيتون والبسطرمة والسلامي والفلفل الألوان اختاري ما يناسبك من الحشوات المفضلة معنا سوف تتعرفي على أسرار نجاح المنى بيتزا فتابعي معنا مكونات وطريقة تحضير الوصفة.

مكونات عجينة الميني بيتزا

2 كوب دقيق صالح للمعجنات.

عدد واحد علبة زبادي.

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة بيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

1 كوب من الماء الدافئ للعجن.

مكونات حشوة الميني بيتزا

ربع كوب من الزيتون الأسود والأخضر .

كوب جبنة موزاريلا.

كوب جبنه رومي مبشور.

نصف كوب من صلصة البيتزا.

كمية مناسبة من الفلفل الألوان.

2 ثمرة الطماطم.

طريقة تحضير المينى بيتزا

نحضر وعاء عميق و مناسب الحجم نضع فيه الدقيق بعد نخله. ومن ثم نضيف عليه المكونات الجافة مثل رشه الملح والبيكنج بودر واللبن البودرة وبعد نخلط المكونات السابقة جيدا مع بعضها حتى تتجانس ثم نترك الوعاء جانبا. نحضر نصف كوب من الماء الدافئ نضيف إليه السكر مع التقليب حتى يذوب السكر جيدا ثم يضاف إليه الخميرة و تقلب المكونات جيدا ويترك الكوب جانبا حتى يختمر. نضيف الزيت إلى خليط الدقيق مع الفرك باليدين جيدا حتى يتشرب الدقيق الزيت وبعد يضاف الزبادي ونصف كوب من الماء وكوب الخميرة إلى خليط الدقيق. ونبدأ في العجن الجيد مع إضافة القليل من الماء الدافئ في حال اذا كانت العجينة يابسة نستمر في العجين حتى تصبح عجينة طرية ناعمة وملساء. نغطي العجين ونتركه في مكان دافئ في المطبخ لمدة ساعة حتى يتزايد حجمه. نفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم نقطع بقطاعة على شكل دائرة أو كوب إلى دواء صغيرة. ثم نضع الصلصة والحشوة واللحم والجبن والزيتون والجبنه الموزاريلا والجبنه الرومي على وجه العجين.

نحضر صينية الخبز وندهنها بمادة دهنية مثل الزيت ونرص عليها الميني بيتزا ونتركها حتى تختمر قليلا وبعد ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 إلى أن تنضج ويتحول لونها إلى اللون الذهبي وتزيينها بالكاتشب بذلك جاهزه للتقديم.