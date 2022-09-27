بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة

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عمر شويل - جدة كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين ، الشعر يحتاج إلى عناية كبيرة بسبب أن ماء للاستحمام أصبحت على مواد تجعل الشعر خشن يتساقط بصفة مستمرة، وبعض الأطفال يتعرضون إلى التنمر بسبب الشعر المجعد الذي أصبح الكثير من الفتيات تعاني منه، ولكن معنا دائما نقدم كل ما هو جديد ومميز في عالم الوصفات الطبيعية، والوصفة التي نتحدث عنها الآن هي وصفة الخميرة الرائعة في فرد الشعر المجعد والتخلص من الشعر الخشن في ثواني، وسوف يصبح شعرك جميل وناعم مثل الحرير، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات وصفة الخميرة في فرد الشعر المجعد
الخميرة تحتوى على عناصر غذائية تفيد الشعر بشكل لا مثيل له، مع العلم أن هذه الوصفة تناسب الكثير من البنات والنساء ويمكن استخدامها من سن سنة إلى سنة 60 سنة، ولذلك فهي وصفة آمنة جدا على الأطفال وهذا هو هدفنا في هذا المقال أننا نقدم الوصفة ولكن نقوم بتجربتها ونتأكد من أنها ليس لها أضرار على الشعر، ومعظم النساء أصبحت تتكاسل عن الذهاب إلى دكتور الجلدية لعلاج شعرها بسبب طول فترة العلاج والالتزام الكثير التي لا تستطيع أي الاستمرار عليها لمدة طويلة بسبب الأشغال اليومية لها، ولكن مع هذه الوصفة لن تحتاجي سوى القليل من الوقت لتكون جاهزة على الاستخدام، ولكي لا نطيل عليكم الحديث نحن سوف نقدم لكم مكونات الوصفة السحرية في فرد الشعر المجعد في أقل وقت وأقل مجهود، وتتلخص المكونات في:
- ملعقة ونصف من الخميرة.
- ملعقة ونصف من زيت الزيتون.
- شامبو مناسب لنوع الشعر.
- ملعقة من ماء الورد.
خطوات تحضير وصفة الخميرة لفرد الشعر المجعد
يجب اتباع هذه الخطوات لكي تكون الوصفة ناجحة وتحصلي على نتيجة مبهرة للغاية، وتتلخص خطوات التحضير في:
- يجب وضع جميع المكونات مع الخميرة.
- يجب التقليب جيدا.
- يجب وضع الوصفة من الجذور حتى الأطراف.
- يجب تركها لمدة ساعة وربع كاملة.
- يجب أن يتم غسل الشعر بعد مرور الوقت بالشامبو.
- يجب تكرار الوصفة مرة كل عشرة أيام.
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