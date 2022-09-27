نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة السحرية لتبييض البقع الداكنة في الوجه والجسم كله أقوي وصفة لأي عروسة قبل الفرح في المقال التالي

عمر شويل - جدة لتفتيح البقع الداكنة التي تتواجد في الوجه وفي الجسم تمثل مشكلة كبرى للعديد من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة وعلاج تلك البقع الداكنة هي وجود فيتامين سي في تلك العلاجات لان هذا الفيتامين هو الوحيد الذي يكون له القدرة على الحصول على وجه وجسم ابيض مثل الحليب خالي من تلك البقع التي تسبب لكي العديد من المواقف المحرجة حيث تعتبر من افضل تلك الوصفات هي عصير الليمون لان عصير الليمون من اقوى المكونات الطبيعية لانه يحتوي بداخله على كمية كبيرة من فيتامين سي اللازم لحل تلك المشكلات والقضاء على تلك البقع الداكنة، ويمكننا أستخدام وصفة عصير الليمون كعلاج اساسي للبقع الداكنة ويمكننا أدخال عصير الليمون مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى التي لها افضل النتائج المذهلة، حيث يمكننا إستخدام عصير الليمون مع النشا او مع الفازلين الطبي او الكركم وغيرها من الوصفات. مكونات عمل وصفة الليمون للتخلص من للبقع الداكنة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة عمل وصفة الليمون للتخلص من البقع الداكنة قومي بتحضير طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من النشا واخلطي الليمون مع النشا.

بعد خلط النشا مع عصير الليمون قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو مع أضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس وتصبح ذات قوام جيد.

بعد اعداد وتجهيز تلك الوصفة قومي بوضع تلك الوصفة على المناطق الداكنة التي تتواجد في الوجه والجسم.

بعد وضع تلك الوصفة على هذه المناطق الداكنة قومي بتركها لمدة ساعة وبعد التأكد من جفاف تلك الوصفة.

بعد ذلك قومي بغسل تلك المناطق الداكنة من هذه الوصفة بالماء الفاتر وكرري أستخدام هذه الوصفة على تلك المناطق ثلاث مرات في كل إسبوع وخلال اقل وقت ممكن سوف تحصلين على وجه وجسم خالي من البقع الداكنة نهائيا.

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