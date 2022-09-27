نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة مقرمشة أعملي مخلل الزيتون في البيت بكل أسرارها بطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزيتون من افضل انواع الخضروات التي يمكننا تناولها مع العديد من المأكولات المختلفة ولكن بعد تخليله حيث يمكننا تخليل مخلل الزيتون في المنزل وعلينا بتجنب شرائه من المحلات الخارجية لان هذه المخللات تعمل على فتح الشهية للعديد من الناس اثناء تناول تلك المأكولات، ويوجد هناك نوعان من الزيتون ومنها الزيتون الاخضر والزيتون الاسود وفي جميع حالاته يبدو الزيتون بطعم لذيذ ويمكننا تخليل تلك المخلل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، حيث تعتبر تلك الوصفة تجعلكي تحصلين على مخلل الزيتون بطعم لذيذ وشهي وجميل وبطعم يجعلكي تقومين بتخليله بشكل مستمر لتناوله مع المأكولات المختلفة ومنها الماكولات الشعبية والوجبات السريعة بالاضافة إلى اننا يمكننا إدخاله في العديد من الوجبات مثل إدخاله في البيتزا وإدخاله في باقي انواع الفطائر الاخرى المختلفة. مكونات عمل مخلل الزيتون كيلو واحد إلا ربع من الزيتون.

من خمسة إلى ثمانية ملاعق كبيرة من الملح.

كوبان إثنان من الخل الابيض.

ملعقة واحدة كبيرة من العصفر.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

كمية مناسبة من الماء.

برطمان تخليل نظيف. طريقة عمل مخلل الزيتون عليكي بتحضير كمية الزيتون اللازمة للتخليل وعليكي بوضعها في طبق كبير وعليكي بغسله جيدا بالماء حتى يصبح نظيف.

بعد غسل تلك الزيتون قومي بوضعه في برطمان التخليل ثم قومي بتحضير المحلول اللازم وهي تحضير إناء وضعي به خمسة او ثمانية ملاعق كبيرة من الملح وضيفي كوبان إثنان من الخل الابيض وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس ويذوب الملح ثم قومي بصبه في برطمان الزيتون.

بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من العصفر في برطمان الزيتون وقومي بصب الماء في تلك البرطمان حتى تغطي الزيتون.

بعد ذلك وفي نهاية سطح البرطمان قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من الزيت حتى لاينفذ الهواء بداخل البرطمان وعليكي بعد ذلك بغلق البرطمان جيدا وبإحكام.

بعد ذلك قومي بترك تلك البرطمان حتى تنصج ويتم تسويتها جيدا لمدة ثلاث اسابيع.

بعد مرور تلك الوقت وهذه المدة قومي بفتح البرطمان وعليكي بتناول مخلل الزيتون بطعم شهي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة مقرمشة أعملي مخلل الزيتون في البيت بكل أسرارها بطعم ومذاق لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.