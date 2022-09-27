نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر القهوة السحري لتقشير اليدين والرجلين والتخلص من الجلد الميت والبقع الداكنة من أول دلكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستخدمين الاساليب الشائعة التي تعمل على تقشير اليدين والرجلين بشكل سحري وجذاب ومنها الكريمات والمقشرات التي تباع في المحلات التجارية وغيرها من المراكز الاخرى حيث تباع تلك المقشرات باسعار غالية الثمن، ومن اقوى تلك المقشرات هي المقشرات الطبيعية التي تعمل على تنظيف اليدين والرجلين وتعمل على جعلهما بيصاء كالحليب وبالشكل الذي ترغبين به، وتعتبر من المكونات الطبيعية التي تشارك في تفشير اليدين والرجلين هي عصير الليمون والقهوة والنشا والسكر وزيت الزيتون وغيرها من المقشرات الاخرى، ويمكننا إستخدام مقشر القهوة مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى التي تساعد على تنظيف ونحت الجلد الميت من اليدين والرجلين، وتعتبر وصفة القهوة مع الحليب مع السكر مع زيت الزيتون من اقوى تلك المقشرات التي يمكننا تحضيرها في المنزل بأقل تكلفة وبدون اي مجهود وبالنتائج المذهلة الجبارة، وعند ملاحظة الفرق بنفسك سوف تتجنبين أستخدام اي نوع من انواع المقشرات الاخرى لانها لا تعطي هذه النتيجة التي تعطيها لنا مقشر القهوة، وسوف نقدم إليكي طريفة عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين بشكل طبيعي وللحصول عليهما ناعمتين ونقدم إليكي المكونات التي يحتاجها هذا النوع من المقشر. مكونات عمل وصفة مقشر لتقشير اليدين والرجلين ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة عمل وصفة مقشر لتقشير اليدين والرجلين عليكي بتحضير طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من القهوة وضيفي ملعقتان كبيرتان من السكر واخلطي السكر مع القهوة وقومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وعليكي بتقليب هذه المكونات جيدا ببعضها.

بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل وعليكي أثناء التقليب ان تقومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وعليكي بالتقليب مرة اخرى حتى يتجانسون تماما.

بعد إعداد وتحضير تلك المقشر قومي اولا بغسل اليدين والرجلين بالماء حتى تصبح نظيفة ثم جففيها وعليكي بوضع كمية مناسبة من تلك المقشر الطبيعي على اليدين والرجلين وعليكي اولا بفرك تلك المقشر على اليدين والرجلين جيدا لمدة خمسة دقائق.

بعد الإنتهاء من مدة الفرك قومي بترك تلك المقشر على هذه المنطقة لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

بعد مرور تلك الوقت قومي بغسل اليدين والرجلين جيدا بالماء حتى تصبح نظيفة وتتخلصين من آثار تلك الوصفة ثم قومي بترطيب اليدين والرجلين وكرري أستخدام تلك المقشر مرة واحدة إسبوعيا ولاحظي الفرق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقشر القهوة السحري لتقشير اليدين والرجلين والتخلص من الجلد الميت والبقع الداكنة من أول دلكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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