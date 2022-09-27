نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر جسم العروسة بالترمس دلكي بيه جسمك كله لإزالة الجلد الميت والأسمرار نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة لتبييض الجسم قد تلجأ العديد من الفتيات إلى أستخدام الوصفات التي يتم عملها في المراكز التجميلية حيث تعتبر تلك المراكز تعمل على إستخدام الدلكات والاجهزة التي يتم عملها بأسعار غالية الثمن حيث تعتبر تلك الاجهزة تتم بإستخدام الليزر الذي تكون للشعاع التابع له القدرة على تبييض الجسم والقضاء على البقع الداكنة والقضاء على العلامات الغير مرغوبة بها في الجسم ولكن تلك الطريقة من الطرق غالية التكلفة بالإضافة إلى انها من المحتمل ان تضر الجسم وتسبب له العديد من الامراض بالسرطانات نتيجة لتعرض الجسم للأشعاعات الخارجة من اجهزة الليزر لذلك علينا بالبحث عن بعض الوصفات والطرق البديلة عن تلك الاجهزة وتعتبر واحدة من الخلطات الطبيعية التي يكون لها القدرة على تبييض الجسم بشكل جذاب وجميل وبنتائج دائمة وافضل من الليزر هي الترمس حيث يعمل الترمس على تجديد خلايا الجلد في الجسم والتمتع بجسم ابيض كالحليب والتخلص من البقع الداكنة والغير مرغوبة ويمكننا خلط الترمس مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى التي تعطي النتائج المرغوبة بشكل اسرع، وسوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل وصفة الترمس لتبييض الجسم بأكمله ونقدم إليكي المكونات اللازمة لتلك الوصفة للحصول على افضل النتائج الجبارة. مكونات عمل وصفة الترمس لتبييض الجسم كمية مناسبة من الترمس البودرة تناسب حجم الجسم.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل. طريقة عمل وصفة الترمس لتبييض الجسم عليكي اولا بتفتيح مسام الجسم عن طريق تعريضه للبخار.

بعد ذلك عليكي بتحضير طبق وضعي به كمية مناسبة من الترمس البودرة تناسب حجم الجسم وقومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من النشا وعليكي بتقليب المكونين ببعضهما.

بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وخمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس جيدا.

بعد تجانس تلك المكونات وتحضير تلك الوصفة قومي بوضع تلك الوصفة السحرية على الجسم وعليكي بفرك الجسم جيدا بتلك الوصفة وقومي بترك تلك الوصفة على الجسم لمدة ساعة واحدة او اكثر.

بعد مرور تلك الوقت قومي بغسل تلك الجسم من تلك الوصفة عن طريق غسلها بالماء البارد وكرري استخدام هذه الوصفة مرتان في كل إسبوع للحصول على جسم ابيض كالحليب.

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