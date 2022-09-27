نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يا حلوة يا مرملة.. طريقة البسبوسة بالزبادي الدايبه احلى من الجاهزة بطريقه المحلات حضريها في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحلويات من أهم ما يتم العمل على إعداده في المنزل وتقديمه للصغار والكبار، حيث أنه يمكنك عمل أفضل الحلويات داخل المنزل بدون تعب على الإطلاق، فيمكنك الحرص على عمل البسبوسة التي تعتبر من أهم الحلويات التي يحبها الجميع ويودون تناولها في مختلف الأوقات، حرصنا على أن نوفر لك طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بالمكونات والخطوات الكاملة بدون معاناة في إعدادها على الإطلاق.

مقادير عمل البسبوسة بالزبادي

كل ما على ربة المنزل هو تجهيز مجموعة من المقادير لتسهيل عملية إعداد البسبوسة في المنزل والمقادير عبارة عن:

كوب الا ربع من الزيت الذرة.

كوب كبير من السميد.

كوب من الزبادي.

ربع كوب صغير سكر.

كيس واحد من الفانيليا.

كوب صغير جوز هند.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

بيضة واحدة.

شربات خفيف.

جوز هند للتزيين.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

عليك تجهيز وعاء من ثم نضيف الزبادي مع الفانيليا به ومن ثم سكر وزيت وبيضة ونخلط المكونات بشكل جيد.

نضيف للمكونات السابقة السميد والبيكنج بودر مع التقليب المستمر.

نجهز صينية صغيرة الحجم ومن ثم نشعل الفرن على درجة 180 مئوية.

ومن ثم نخرج البسبوسة من الفرن ونضيف لها شربات خفيف بارد ومن ثم نزين بالجوز الهند.

نترك البسبوسة تبرد وتقطع وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل شربات البسبوسة

يمكنك عمل شربات البسبوسة ببساطة شديدة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتمثل في:

المكونات:

كوبين من السكر كبار الحجم.

ملعقة عصير ليمون واحدة.

3 أكواب من المياه.

طريقة التحضير :

يتم في البداية تجهيز وعاء ونخلط به الماء والسكر ونقلب المكونات.

ومن ثم نضع الخليط على النار لمدة 10 دقائق.

ثم نضع عصير الليمون على المكونات ونتركها تغلي.

ويتم اطفاء النار وبذلك لديك شربات البسبوسة.

كما يمكنك إضافة فانيليا لتضيف رائحة وطعم متميز للشربات.

حيث يجب أن يكون شربات البسبوسة بارد وخفيف حتى تنجح.

كما يجب أن تكون البسبوسة ساخنة حتى تتشرب الشربات.

ثم يتم تقطيعها بعد بضع دقائق من وضع الشربات عليها وتقديمها.

يمكنك تقديم الشاي معها أو القهوة.

اسرار نجاح البسبوسة