نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك مقشر طبيعي من منزلك للقدمين وكيفية تحضير باديكير للعناية بالقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصنعي بنفسك مقشر للقدمين، تعتبر القدمين الناعمتين رمز الأنوثة عند كل سيدة وفتاة، وهو ما يجعلهن يبحث باستمرار عن أفضل الحلول ذات النتائج المثالية والفعالة في تقشير القدمين، فتلجأ البعض إلى الكريمات أو مستحضرات العناية بالقدمين، وهناك من تلجأ إلى استخدام الوصفات الطبيعية لتقشير القدمين وتنعيمها، وهو ما سوف نعرضه لكل فتاة وسيدة تبحث عن الجمال واستكمال أنوثتها في السطور الآتية.

صنع مقشر طبيعي للقدمين في المنزل

يتميز هذا المقشر بأنه ذات مكونات سهلة ومتوفرة وتباع عند العطار، وهي كالآتي:

عدد 2 ملعقة من السكر الخشن.

واحد ملعقة من زيت اللافندر.

ملعقة واحدة من زيت إكليل الجبل، وهذا المكون له مفعول مرطب مهدئ للقدم.

طريقة صنع مقشر القدمين

تتلخص خطوات صنع المقشر في عدة خطوات سهلة عبارة عن الآتي:

في بداية الأمر يتم غسل القدمين باستخدام مياه الدافئة.

قومي بخلط كافة المكونات السابق ذكرها بشكل جيد، وذلك حتى تلاحظين ذوبان السكر.

يتم فرك القدمين بالخلطة في حركات دائرية، وذلك لمدة 3 دقائق، واحرصي أيضًا على فرك الكعب.

بعدها يتم غسل القدمين بالمياه الدافئة، وبعدها غسلها في مياه باردة.

يتم استخدام أحد كريمات الترطيب التي تساعد في ترطيب الجلد.

كيفية عمل الباديكير المنزلي للعناية بالقدم

يتم العناية بالقدم من خلال الباديكير المنزلي في 5 خطوات سهلة كالتالي:

الخطوة الأولى نقع القدم:

وذلك للاستعداد بتقشير الجلد الميت بها.

الخطوة الثانية: إزالة كافة الزوائد الجلدية بالقدم:

يتم ذلك من خلال استخدام مقشر القدم، كما يمكنك استخدام مبرد تنعيم القدمين أو استخدام قصافه الباديكير، وتلك الزوائد توجد في منطقة حول الأظافر.

الخطوة الثالثة يتم تقليم الأظافر:

يتم تقليم الظفر عن طريق إزالة أي شعر زائد في حالة تواجده.

الخطوة الرابعة ترطيب القدم: