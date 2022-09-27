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عمر شويل - جدة الزبادي اليوناني من أفضل أنواع منتجات الألبان والمفيدة جدا للصحة وذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية مثل البروتين كما إنه لا يحتوي على نسب سعرات حرارية عالية، ويمتاز عن الزبادي العادي بانه يحتوي على نصف كمية السكر الموجودة بالزبادي العادي وهو أكثر سماكة ولا يوجد به السوائل المتواجدة بالزبادي العادي، ومن الممكن استخدامه كبديل صحي للجبنات والزبدة بالحلويات والمايونيز.

الزبادي اليوناني كيفية تحضيره في المنزل مثل الجاهز

هناك الكثير من الناس الذين يفضلون الزبادي اليوناني عن الزبادي العادي وهو متواجد في الأسواق، ولكنه أغلي من الزبادي العادي، وذلك لفوائده العديدة، ومن المعروف أن الزبادي يصنع بشكل عام من البكتريا النافعة والتي بدورها لها الكثير من الفوائد.

طريقة عمل الزبادي اليوناني بالمنزل

يحتوي الزبادي على الكثير من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والبروتين وفيتامين B، وللعلم أن كوب الزبادي يحتوي على نسبة كالسيوم أعلي من كوب اللبن.

مكونات الزبادي

أربعة أكواب لبن كامل الدسم. قماش شاش نظيف. إثنين معلقة كبيرة زبادي كامل الدسم.

خطوات تحضير الزبادي اليوناني

نقوم بوضع الحليب بوعاء على نار متوسطة إلى أن يغلي.

يغطي الحليب ثم يترك يبرد لمدة ساعة كاملة.

نضيق الزبادي العادي ويقلب جيدا.

باستخدام المضرب اليدوي نقوم بإخفاق الخليط ثم نضعه بوعاء.

نشغل الفرن ويترك ليسخن ثم يغلق ونضع الزبادي بالفرن لمدة ربع ساعة.

يوضع الزبادي بمصفاة ويترك ليصفي تماما داخل الثلاجة.

يخزن الزبادي بالثلاجة لحين استخدامه.

أهم فوائد الزبادي اليوناني

هناك الكثير من الفوائد التي نحصل عليها عند تناول الزبادي خاصة اليوناني، ومن أهم فوائده هي: