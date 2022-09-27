نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل العريكة اليمنية بالقشطة وأسرار نجاح العريكة الجنوبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل العريكة اليمنية بالقشطة، أحد أشهر وألذ أطباق الحلويات في الخليج العربي، ومن المطبخ العربي الأصيل، وخاصة من جنوب المملكة العربية السعودية، والذي انتقل منها إلى اليمن تحديدًا، ومنها إلى باقي الدول العربية بأسماء مختلفة، حيث يعد العريكة أو العريكا، حلوى تراثية قديمة، احتفظ بوصفتها الشهية أهالي الجنوب في السعودية، وظلوا في حالة مستمرة من الحفاظ عليها حتى وقتنا هذا، لتحتفظ تلك الحلوى الشهية بهيبتها، وتقدم كطبق رئيس في شهر رمضان المبارك، نظرًا لاحتوائه على الكثير من العناصر المغذية، والتي تمنح الطاقة للجسم، فتعتبر وجبة مثالية عقب الإفطار، لمد الجسم بالطاقة التي يرغب بها، بسبب دخول السمن والعسل الأصلي في تحضيره. ومن أشهر المناطق السعودية، التي تقوم بعمل العريكة الجنوبية، مناطق الباحة وجازان وعسير.

كيف أعرف أن العريكة نجحت؟

أسرار نجاح العريكة تكمن في طريقة تحضيرها، وخاصة عريكة ملكي الشهيرة، التي يتم تحضيرها بالتمر، فمن المعلوم أن للعريكة أكثر من طريقة مختلفة للتحضير، ترتبط بمقاديرها والمكونات التي تدخل في صنعها مثل؛ طريقة العريكة بالقشطة والجبنة، وكذلك طريقة عمل العريكة اليمنية بالقشطة، وطريقة عمل العريكة بدون تمر، وكذلك طريقة العريكة بالتمر. ومن أشهر طرق عمل العريكة السعودية لعمل العريكا طريقتيّ؛ طريقة عمل العريكة الحجازية بالتمر، وطريقة عمل العريكة الجنوبية. وتكمن أسرار نجاحها في تفاصيل تحضيرها؛ حيث يجب عليك خلط الطحين مع الملح والماء. وعقب الحصول على عجينة لينة، ضعيها في الفرن مثل الكيك، واتركيها لثلث الساعة. ثم تأكدي من نضوجها بغرس طرف السكين بها، وبعدها أضيفي ما شئت من مكونات وإضافات.

فوائد العريكة

قبل أن تقررين القيام باتباع طريقة عمل العريكة في البيت. يجب عليك أن تعلمي بأنها مفيدة جدًا للجسم، وأنها من الحلى الذي يجب عليك تحضيره في المنزل، بدلا من تناوله في المطاعم بشكل كبير. وذلك بسبب فوائدها الكبيرة للجسم، خاصة إذا كان لديك أطفالا بالمنزل. ومن أشهر وأهم فوائد العريكا اليمنية:

إمداد الجسم بالطاقة نظرًا لاحتوائها على العناصر، التي تقوم بإنتاج الطاقة داخل الجسم بشكل كبير.

تسهيل عملية الهضم بشكل ملحوظ.

كما يمكنك تناولها في الشتاء، للتدفئة حيث تساعد على توليد الطاقة الداخلية.

تمنح الجسم الكثير من العناصر والفيتامينات والمعادن، خاصة إذا ما كان التمر أحد عناصرها.

تساعد الجسم على الاستفادة من الأحماض الدهنية والدهون الصحية الموجودة في مقاديرها.

تمنح الإنسان شعورًا قويًا بالشبع لساعات طويلة.

ما هي مكونات العريكة؟

3 أكواب من الطحين الأسمر.

كوب واحد من الطحين الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

4 أكواب من الماء.

كوب واحد من القشطة.

½ كوب من الحليب المكثف المحلى.

كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.

3 أكواب من التمر المخلي من النواة.

رشة من الملح.

كيف تسوي عريكة ملكي؟