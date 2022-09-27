نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابسط طريقة عمل العيش الفينو بمكونات متوفرة بالمنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل العيش الفينو والذي تهتم بها كل أم لديها أطفال يذهبون للمدرسة ويتم تحضير الخبز من الدقيق والماء، ويحتل مكانًا مهمًا في مطابخنا وهو غذاء أساسي لكل أفراد الأسرة للحصول على نظام غذائي صحي، وسوف نوضح لكم طرق بسيطة لعمل العيش الفينو في المنزل.

مكونات العيش الفينو

– 1 بيضة

– 1 كوب و 1/3 ماء فاتر

– نصف كوب زبدة مذابة

– نصف كوب سكر (أو عسل ، لكن العجين سيكون أكثر لزوجة)

– 1 ملعقة صغيرة ملح

– 4 أكواب دقيق قمح

– 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية أو 2 ملعقة صغيرة خميرة جافة

للتحضير

ملحوظة: إذا كنت تستخدم خميرة جافة نشطة ، قم بخلطها مع القليل من الماء الدافئ قبل إضافتها إلى المكونات الأخرى. • ضع جميع المكونات في الخلاط أو صانع الخبز واخلطها لمدة 6-8 دقائق ، حتى تصبح ناعمة. إذا كنت تصنع الخبز يدويًا ابدأ بخلط جميع المكونات باستثناء الدقيق، ثم أضيفي الدقيق تدريجيًا واخلطي جيدًا بعد كل إضافة (سيتعين عليك ضبط كمية الدقيق وفقًا لظروف الرطوبة). عندما تصبح العجينة سميكة بدرجة كافية ضعيها على سطح عمل مطحون جيدًا وابدئي بالعجن لمدة 5 إلى 10 دقائق. • ثم غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 20 دقيقة. • قسّمي العجينة إلى عدة خبز (خبز همبرغر) أو أرغفة شطيرة، وتذكر أن حجم الخبز سيزداد مرة أخرى لذا تأكد من توزيعه بالتساوي على صينية الخبز. • غطي خبزك بمنشفة شاي نظيفة وضعيها في مكان دافئ لبضع دقائق حتى يتضاعف حجمها. ملاحظة: تذكر استخدام ورق الزبدة لمنع الخبز من الالتصاق بورق الخبز. اخبزيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة عند 180 درجة مئوية ، حتى يصبح لون الخبز بني فاتح.

2. وصفة خبز البطاطس

مكونات :

200 جرام بطاطس مطبوخة (بطاطس مهروسة)

يكفي من الماء لصنع كوب ونصف عندما نخلطه البطاطس المهروسة

• 2 ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية

• ملعقتان ونصف من السكر (أو العسل).

• 1 ملعقة صغيرة ملح

• 3 و 1/2 كوب دقيق قمح

• 1 ونصف ملعقة صغيرة من الخميرة تكون فورية

للتحضير

• ضع جميع المكونات في الخلاط أو صانع الخبز واخلطها لمدة 6-8 دقائق حتى تمتزج جيدًا. اتبع نفس طريقة التحضير كالوصفة السابقة. • قسّمي العجينة إلى لفائف أو سندويشات وضعي الخبز في مقالي أو على صفيحة خبز. • سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية واخبزي الخبز لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. • انتظر حتى يبرد الخبز قبل تقطيعه إلى شرائح. تتيح لنا وصفة الخبز هذه الحصول على خبز طري مثالي للسندويشات والخبز المحمص. للحفاظ عليه لفترة أطول ، قم بتخزينه في الثلاجة.

تعليمات لنجاح عمل العيش ناجحة

ضع في اعتبارك الخطوات التالية لإنتاج عيش فينو رقيقة وخفيفة وهشة وهو ما هي الأربعة: