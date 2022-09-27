نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل قمر الدين المانجو الشهي أجمل الحلويات الشرقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل قمر الدين المانجو، فاكهة المانجو من أفضل الفاكهة بفصل الصيف وهي تمتاز بطعمها الرائع واللذيذ ولها الكثير من الفوائد الصحية الهام لجسم الإنسان، وبسبب مذاق المانجو المتميز وحبها الكبير والصغير تم اعتمادها على إنها ملكة على عرش الفواكه، ولقبت بملكة الفواكه بسبب احتواءها على الكثير من العناصر الغذائية والهامة للمحافظة على الصحة كما تحتوي على مضادات الأكسدة.

طريقة عمل قمر الدين المانجو

تحتوي المانجو على الكثير من المعادن والفيتامينات الهامة للجسم على سبيل المثال: حمض الفوليك، فيتامين أ، فيتامين ب، كما إنها تعمل على مساعدة الجسم في الحصول على كافة احتياجاته الصحية بطريقة صحية تماما، وتلك الاحتياجات تعمل على تعزيز نظام المناعة بالجسم.

وصفة لإعداد قمر الدين المانجو

المانجو من الفواكه الصيفية وتنتشر بكثرة في تلك الأيام وبأسعار تناسب الجميع، وتبحث كل أم لديها رغبة في تقديم حلويات جديدة لأطفالها في معرفة طريقة عمل قمر الدين المانجو، وذلك ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.

مقادیر قمر الدين المانجو

إثنين كوب عصير مانجو (في حالة عدم الرغبة في تلك الفاكهة يمكن أن تستبدل بالجوافة أو الفراولة.

كوب إلا ربع سكر

نصف معلقة ملح ليمون.

خطوات تجهيز قمر الدين المانجو

نأتي بوعاء ونضع فيه الفاكهة المراد إعدادها سواء مانجو أو أي فاكهة أخري. نضيف في الوعاء كوب إلا ربع سكر ونصف معلقة من ملح الليمون. نقوم بضرب الفاكهة بدون إضافة ماء باستخدام الهاند بليندر أو المضرب الكهربائي حتي نحصل على قوام مهروس. نضع الوعاء على نار متوسطة ويقلب الخليط باستمرار إلى أن يصبح قوام الخليط سميك. نحضر صينية مستطيلة ونفرد بها خليط الفاكهة ويوزع بانتظام باستخدام معلقة أو اسباتيولا. تغلف الصينية باستخدام شاش أو فوطة نظيفة ويترك لمدة تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام على حسب درجة الحرارة المتوفرة. من الأفضل ترك الخليط بالشمس وبعد إنتهاء المدة نخرج قمر الدين ويقطع على شكل شرائح وتلف القطع رول ويقدم بالهنا والشفا.

ملحوظه: من الممكن إعداد المهلبية من لفائف قمر الدين المانجو أو المصنع بأي فاكهة.