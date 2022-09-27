نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى دقائق معدودة أصنعى أطيب عجينه هشه وقطنيه تصلح للعديد من الحشوات اللذيذه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الخبز الهش من افضل وأهم المعجنات الرقيقة التى لها محبين من الأطفال والكبار ويطلبونها باستمرار كوجبة افطار، فالكثير منا يقدمون على شراء المخبوزات الهشه من المحلات التجارية بصفة يومية لتقديمها للعائله كوجبة خفيفة، فمعظم السيدات لا تعرف الطريقة المظبوطه لعمل العجينة الهشه متعددة الاستخدامات التى يمكن حشوها الكثير من الحشوات اللذيذه منها الجبن بأنواعها المختلفة والخضار وبعض اللحوم، فالكثير منا يحبون تناول المخبوزات المحشية التى تزين بصوص الفراوله أو الشكولاته البيضاء أو الداكنه، لذلك نقدم لكم افضل طريقه لعمل عجينة هشه وقطنيه تصلح للعديد من الحشوات اللذيذه التى يفضلها الجميع، والاستفادة من فوائدها الصحية وطعمها المتميز عن طريق اتباع هذه الخطوات التالية للحصول على عجينة لينة تتشكل بسهولة بدون اى مجهود أو تكلفة وضمان النتيجة والجودة العالية للخبز المفضل الذى تحبين تقديمه على وجبة الإفطار التى تعتبر أهم وجبة متكاملة يجب علينا الاهتمام بتناول الطعام الغذائي الصحى الذي يعلى المناعة ويحافظ على صحة ونشاط المخ، فى هذا الموضوع نوضح لكى الخطوات السهله لتحضير الخبز الهش فى دقائق معدودة .

طريقة عمل عجينة الزبادي الهشه

مكونات عجينة الزبادي الهشه ;

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعددة الاستخدامات

ملعقة كبيرة خميرة فورية

3 ملاعق من السكر

كوب ماء دافئ

ربع كوب زيت نباتي

1 علبة زبادي

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقة ملح صغيره

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة

طريقة تحضير واستخدام العجينة الهشه

أولا نقوم بإحضار اناء عميق لخلط المكونات ثم، نضع به الدقيق والملح والسكر واللبن البودرة والبيكنج باودر، ثم نقوم بإحضار نصف كوب من الماء ونقوم بوضع ملعقه الخميره الفوريه مع نصف ملعقه سكر وتترك لمدة 10 دقائق حتى تنشط الخميره ثم نقوم بوضعها على الدقيق وباقي المكونات ثم ضعى الزيت والزبادى وقلبى جيدا حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة، غطى العجينة بكيس استريتش واتركيها لمدة ساعة أو أكثر حتى تتضاعف العجينة ثم نقوم بتقطيعها كور متساوية وافرديها على شكل مدور ثم نقوم بوضع الحشوه المحببة يمكن دهن الوجه بالبيض والحليب لإعطاء اللون الذهبى حسب الرغبة ويمكنك أيضا تركها فارغة وتسقى بالعسل ثم تزين بصوص الشيكولاته، هذه العجينة تستخدم لإعداد الكثير من الأكلات السريعة مثل البيتزا أو الحواوشي، فهى هشه وطريه ولها طعم متميز ومذاق طيب وبالهنا والعافية .