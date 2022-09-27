نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأنها جديدة. ..حيلة لتنظيف بقع المرتبة في 10 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كأنها جديدة. ..حيلة لتنظيف بقع المرتبة في 10 دقائق فقط، وذلك باستخدام مواد بسيطة موجودة في كل منزل، وذلك حرصًا على صحتك الشخصية ونظافة فراشك الذي قد ينقل العديد من الأمراض الناتجة عن قلة النظافة، الأمر الذي يقضي بمحاولة إزالة أي نوع من البقع أو الأوساخ التي تتواجد على الفراش.

وقد حاولنا في هذا المقال أن نبين عددًا من النصائح والطرق التي يمكن استخدامها للحصول على مستوى جيد من النظافة.

كيفية تنظيف مرتبة السرير من البقع

ومن جهة أخرى يجب على الشخص ألا يهمل أي نوع من البقع التي تظهر على سريره أبدًا، وبناء على ذلك يمكن استخدام المواد التالية لإزالة مختلف أنواع الأوساخ التي تعلق عليه .

بيكربونات الصوديوم المخصصة للخبز.

مسحوق تنظيف للغسالات الآلية عديم الرائحة.

سائل غسل الصحون.

كمية من المياه الباردة.

بالإضافة إلى عدة فوط للتنظيف.

أما من الناحية العملية فيمكن استخدام هذه المواد للتعامل مع آثار المواد العضوية أو الكيميائية وفق التالي:

حيلة لتنظيف بقع المرتبة في 10 دقائق

تبليل فوطة التنظيف بالماء البارد مع كمية مناسبة من سائل غسل الأطباق لتنظيف البقعة الملوثة.

يلي ذلك مسح كامل سطح الفراش بالماء ومسحوق تنظيف الغسيل بشكل جيد.

ويجب التنويه إلى أن استخدام أي نوع من المنظفات يتم بعد تمديده وخلطه بالماء وتبليل القماش من أجل التنظيف، ولا يجوز أن يطبق على مكان التلوث مباشرة بهدف الحفاظ على جودة النسيج.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن استخدام مادة بيكربونات الصوديوم في المرحلة النهائية لمكافحة العفن وإزالة الروائح الكريهة.

ومن الضروري خلال كل تلك المراحل السابقة وجود تهوية كافية تسمح بتجفيف الرطوبة وتعقيم الفراش.

وحري بنا التطرق إلى أنواع وطرق التنظيف الموائمة لكل صنف من الملوثات المختلفة.

حيث يمكن الحصول على نتائج مبهرة ورؤية المراتب