نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفرى فلوسك واصبغي شعرك فى البيت باحتراف أسهل طريقة لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي والنتيجة رهيبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحاول بعض النساء تغيير مظهرهن بعدة طرق ، بما في ذلك صبغ شعرهن بلون آخر ، مثل الأشقر أو الأحمر أو البني. نفس الغرض يمكن تحقيقه بطريقة آمنة وباستخدام مكونات طبيعية غنية عن المواد الكيميائية والتي تسبب ضررا فادحا لبصيلات الشعر وجذوره كما ان قبل صبغ الشعر يجب ان تعلمي معلومات عنه سنوضحها ادناه كما سنذكر بعض الخلطات الطبيعية التي تعطي لون اشقر دهبي وكستنائي اليكم المكونات.

خلطة الكركم لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

خلطة الحناء والكركم لصبغ الشعر

مكونات الخلطة :

١٠ ملاعق من الحناء

٣ ملاعق من الكركم

١ ملعقة من الخل الابيض او التفاح

كمية مناسبة من الماء الساخن

نصف ليمونة

طريقة الاستعمال :

امزجي جميع المكونات مع بعضها حتى تصنعي خليط متماسك ، ثم اتركي الخليط ٣ ساعات ، ثم ضع عصير نصف ليمونة ، ثم طبقي الحناء على الشعر مدة ٤ ساعات حتى تحصلي على اللون المرغوب ، ثم اغسلي شعرك كالمعتاد.

طريقة لصبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي

قومى بوضع كوب من الحنة عليه ٣ ملاعق من الكركم ونصف كوب من الماء ، اتركي الخليط يتخمر مدة ٣ ساعات ، ثم إدهني شعرك بالخليط واتركيه ٣ ساعات اخرى على شعرك ، ثم اغسليه بعد ذالك مثل العادة.

خلطة الحناء لصبغ اللون الكستنائي

قومي بخلط كلا من :

كوب من مغلي البابونج

١٠ ملاعق من الحناء

٣ملاعق من الخل

ماء ساخن

الطريقة :

جمعي كل المكونات مع بعضها ثم اتركيها مدة ٣ ساعات للتتخمر، ثم قومي بااضافة عصير الليمون وطبقي الخليط على الشعر وضعي عليه غطاء الراس البلاستيك واتركيه ساعة او اكثر وهذا على حسب درجة اللون الذي تريدينه

عند صباغة الشعر باللون الشقر الذهبي اعلمي ان: