نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيروم غارنييه للشعر الحل السخري لتنعيم وفرد الشعر وعلاج الشعر الجاف والتخلص من تلف الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيروم غارنييه للشعر يعد أحد أشهر منتجات العناية بالشعر الجاف والتالف حيث حقق نجاح كبير في إعادة ترميم الشعر وتسهيل التحكم به وكذلك منحه النعومة واللمعان لذلك يقدم موقع ثقفني المعلومات الكاملة عن فوائد سيروم التر دو للشعر وسعر سيروم غارنييه للشعر والطريقة الصحيحة لاستخدامه.

سيروم غارنييه للشعر

مخصص لعلاج جميع مشكلات الشعر الضعيف والتالف وأهمها التقصف والهيشان والخشونة والجفاف وتكسر الأطراف.

يتكون سيروم غارنييه للشعر بشكل أساسي من خلاصة عسل النحل الغني بالعديد من الفيتامينات المهمة للحفاظ على صحة الشعر مثل فيتامين أ وهـ وب 1وب2 وب6 والحديد والزنك والكولين.

يسهل من تصفيف الشعر ويعطيه مظهراً ناعماً وانسيابياً كما يمنحه لمعان وبريق مميز.

يعالج جفاف الشعر من خلال ترطيب الخصلات وإمداد الجذور بالمواد المرطبة والماء.

سعر سيروم غارنييه للشعر

يختلف متوسط سعر سيروم غارنييه للشعر بناءً على نوعه وفيما يلي بيان التفاصيل:

سيروم التر دوكس بالعسل: يبلغ سعره في السعودية حوالي 35 ريال وفي مصر 165 حوالي بينما يبلغ في الإمارات حوالي 26 درهم، وذلك للعبوة بحجم 50 مل.

التر دوكس بالأفوكادو والشيا: يبلغ سعره في السعودية حوالي 20 ريال وفي مصر 140 جنيه حوالي وفي الإمارات حوالي 18 ريال وذلك للعبوة بحجم 200 مل وتكون في شكل سائل كريمي.

طريقة استعمال سيروم غارنييه للشعر

يمكن استخدامه على الشعر الجاف والمبلل وتتمثل أفضل طريقة استعمال سيروم غارنييه للشعر في: