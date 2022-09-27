نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة غارنييه للشعر ترطيب وتنعيم وتغذية وتنظيف في نفس الوقت الحل السحري لشعر مثالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل مجموعة غارنييه للشعر على تنظيفه بعمق وترطيبه وتنعيمه وتقويته، حيث تعد الحل المثالي لمعالجة الشعر ووقايته من جميع المشاكل التي يتعرض لها فهي علاج وتجميل وقاية في ذات الوقت.

مجموعة غارنييه للشعر

تتكون مجموعة غارنييه للشعر من 4 مكونات أساسية هي:

شامبو غارنييه التردوكس

ينظف الشعر بعمق دون أن يسبب لها أي جفاف أو تلف وذلك لاحتوائه على زيت الزيتون والأفوكادو والشيا والأوميجا ثري.

يبلغ سعره في مصر حوالي 230 جنيه وفي السعودية 40 ريال.

بلسم غارنييه التردوكس

يستخدم بعد الشامبو لترطيب وتغذية الشعر ويوجد له أنواع كثيرة مختلفة يمكنكِ الاختيار من بينها.

يتراوح متوسط سعره ما بين 125 إلى 250 جنيه في مصر و30 إلى 45 ريال في السعودية.

سيروم غارنييه للشعر

يعمل على ترطيب الشعر وحمايته من عوامل التلف المختلفة.

يبلغ متوسط سعره في مصر 155 جنيه حوالي وفي السعودية حوالي 30 ريال.

كريم غارنييه بزيت اللوز

يصنف كأشهر كريم شعر غارنييه لأنه بمثابة فانوس سحري يساعد على علاج وتجميل الشعر في وقت واحد.

يحتوي على خلاصة حليب زيت اللوز الطبيعي الغني بالعديد من الفيتامينات والأحماض والبروتينات المفيدة جداً لتقوية وتغذية الشعر وعلاج جفافه، وكذلك مادة نكتار الأغاف المشتقة من العسل والتي تعد من أقوى مرطبات للشعر.

يعمل كريم غارنييه بزيت اللوز على حماية الشعر من الأضرار الخارجية المسببة لتلفه وجفافه وأهمها الأتربة والملوثات والمياه وأشعة الشمس.

يمكنكِ استخدامه بديلا عن سيروم واقي الحرارة وذلك أنه يحمي شعرك من درجات الحرارة العالية حتى 230 درجة مئوية.

كريم غارنييه للشعر المجعد

يمكن استخدام أكثر من نوع من كريم شعرغارنييه للعناية بالشعر المجعد لكن يعد أفضلهم على الإطلاق هو غارنييه فروكتيس سيلك أند شاين وذلك لأنه: