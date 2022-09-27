نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيروم للشعر لن تستخدمي غيره وداعاً لجميع مشاكل الشعر من التلف والهيشان والتقصف ستبهرك النتيجة بعد إستخدامه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل سيروم للشعر يمكنك استخدامه للتخلص من مشاكل الشعر، حيث يحتوي على الكثير من المواد الفعالة في تغذية الشعر وترميمه وتنعيمه والتخلص من تلف الشعر نهائياً. سيروم زيرو فريز يحتوي على مجموعة من المواد الفعالة في تغذية وعلاج الشعر ومنها التوكفيريل والكيراتين والسيليكون.

يوجد له 4 أنواع مختلفة هم سيروم زيرو فريز بالكيراتين والسيروم المعالج وسيروم الإطالة وسيروم الفرد.

تتمثل أهم فوائده في تقليل تطاير وهيشان الشعر وزيادة نعومته ولمعانه ومنحه مظهراً حيوياً وصحياً بدون أي جفاف أو تقصف.

يمكنكِ استخدام زيرو فريز سيروم للشعر لحمايته من حرارة المكواة أو قبل نزول البحر أو عند التعرض لحرارة الشمس المباشرة. أفضل سيروم للشعر بعد الاستحمام سيروم لوريال ابسليوت ريبير سيروم علاجي من الدرجة الأولى حيث يهتم بمعالجة جميع آثار التلف الموجودة بالشعر ما يجعله أكثر صحة وحيوية لذلك يعد افضل سيروم للشعر بعد الاستحمام.

يحتوى على مجموعة كبيرة من الزيوت الطبيعية المغذية وكذلك على كلاً من السيراميك والكيراتين وحمض الفيتو التي يعرف كلاً منهم بفوائده العديدة في علاج وتغذية الشعر. سيروم التر دو للشعر يتواجد بأكثر من نوع مختلف هما التر دوكس بخلاصة عسل النحل النقي وسيروم الترا دوكس بخلاصة الأفوكادو وزبدة الشيا.

يساعد على إعادة ترميم الشعر الجاف والمتقصف من خلال تقوية بصيلاته وإمداده بالتغذية اللازمة لمنحه الصحة والحيوية والنعومة.

يحمي الشعر من عوامل التلف الخارجية المختلفة أهمها درجات الحرارة العالية بالمكواة والسيشوار والأشعة الفوق بنفسجية وتراكم الأتربة والمواد الكيميائية وكذلك التصفيف الخاطئ.

يخفف من تجاعيد الشعر حيث يتركه مفروداً دون تموجات.

يحافظ على مظهر الشعر ناعم وأملس كما يُسهل التحكم فيه وبالتالي لا حاجة لكِ لاستخدام السيشوار والبيبي ليس.

يقلل سيروم التر دو للشعر من معدل التساقط حيث يقوي الجذور ويزيد من ترابط جزيئات الشعر ببعضها البعض.

يتميز بقوامه الخفيف جداً الغير لزج لذلك يسهل على الشعر امتصاصه ولا يترك عليه أي أثر دهني. سيروم غارنييه بالافوكادو عبارة عن مزيج من مجموعة من أشهر الزيوت الطبيعية المعالجة للشعر الجاف والمجعد وأهمها زيت الأفوكادو المشهور بخواصه المرطبة والمنعمة وزيت الشيا المعروف بخواصه المغذية.

يحتوي أيضاً على خلاصة نبات الروزماري الذي يزيد من معدل نمو الشعر وكذلك كثافته حيث يعمل على إعادة ملأ الفراغات الخالية بسرعة كبيرة.

من فوائد سيروم غارنييه بالافوكادو الهامة ايضاً تهدئة التهابات فروة الرأس وعلاج جفافها وإزالة القشرة نهائياً وتخفيف الحكة الناتجة عنها.

يقلل من ظهور علامات الشيب بالشعر وأهمها ظهور الشعر الأبيض والرمادي.

يعطي رائحة عطرية منعشة للشعر تدوم حتى بعد غسله.

يسهل كثيراً من تصفيف الشعر حيث يجعله طرياً ورطباً كما يضفي عليه لمعان رائع.

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