نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم شعر غارنييه وداعاً لتساقط الشعر وهيشانه إليكِ الحل المثالي لترميم الشعر وتقويته في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم شعرغارنييه أشهر كريمات العناية بالشعر استخداماً وذلك لمكوناته الطبيعية الغنية بالمعادن والفيتامينات المفيدة لتقوية وترميم الشعر، وتجدين في موضوع ثقفني التفاصيل الكاملة عن أنواع كريم شعر غارنييه وأهم فوائده وطريقة استخدامه. كريم شعر غارنييه يتواجد الكريم بأكثر من 7 أنواع مختلفة يختص كلاً منهم بعلاج مشاكل معينة بالشعر مما يتيح لكِ حرية اختيار الأنسب. ومنهم غارنييه بالعسل وغارنييه بزيت الأرجان والكاميليا وغارنييه بزيت الزيتون وغارنييه بالبروتين النشط. يتميز كريم شعر غارنييه بمكوناته الطبيعية المثبت فعاليتها في تجديد خلايا الشعر وإعادة ترميمه وبالتالي جعله أكثر صحة وحيوية. يخلو الكريم من المواد الكيميائية المضرة بالشعر مثل البارابين والكحول والسلفات والكبريتات والسيليكون. تركيبته خفيفة جداً على الشعر وسهلة الامتصاص لذلك هو آمن جداً على الشعر ولا يسبب له أي أضرار. كريم غارنييه للشعر بالافوكادو يحتوي على كلاً من زيت الأفوكادو المثبت فعاليته في تغذية وتقوية الشعر وكذلك زبدة الشيا الأفريقية المعروفة بخصائصها المرطبة والمعالجة للشعر.

يناسب كريم غارنييه للشعر بالافوكادو الشعر شديد الجاف حيث يعمل على ترطيب خصلات الشعر بشكل مكثف ويمد البصيلات بالماء والسوائل التي تمنع فرص تعرضها للجفاف مرة أخرى.

كما يناسب أيضاً الشعر المجعد وذلك لأنه يعمل على علاج فرد تجاعيد الشعر وتشابكه وكذلك تموجاته ويجعله انسيابياً ومفروداً وسهل التسريح. كريم غارنييه للشعر بزيت الزيتون يحتوي الكريم على خلاصة زيت الزيتون النقي الغني بفيتامين هـ وكذلك على زيت القرطم الغني بالفيتامينات والأحماض الأمينية والدهنية.

يناسب الشعر التالف والمتضرر والشعر شديد الجفاف وذلك لقدرته على إعادة ترميم الشعر وعلاج جميع الآثار الناتجة عن تلفه كالتقصف والهيشان والخشونة.

ينشط كريم غارنييه للشعر بزيت الزيتون الدورة الدموية بفروة الرأس مما يزيد من وصول الغذاء والفيتامينات للبصيلات فيصبح الشعر أكثر قوة ونعومة.

يساعد على تحفيز نمو بصيلات الشعر الخاملة وتقوية الضعيف منها مما يقلل من معدل التساقط ويزيد من كثافة وطول الشعر. تجربتي مع كريم غارنييه للشعر يستخدم 3 مرات أسبوعيا على شعر رطب أي بعد الاستحمام مباشرة.

يسهل كريم شعر غارنييه من القدرة على التحكم في الشعر وتثبيت تصفيفه لذلك يمكنكِ استخدامه بديلا عن مثبتات الشعر.

تؤكد تجربتي مع كريم غارنييه للشعر على درجة أمان الكريم العالية لذلك يناسب الاستخدام اليومي العادي سواء لشعر البالغين أو الأطفال.

إن كنت من محبي الشعر الكيرلي المموج فإن كريم غارنييه فروكتيس ستايل كيرل هو الأنسب لكِ لأنه يعمل على ترطيب الشعر وتغذيته وكذلك حماية تموجاته وجعلها أكثر انسيابية.

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