نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغة الشعر باللون البني الفاتح بمكونات طبيعية 100% من المنزل بدون أوكسجين مثل الكوافير في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغة الشعر باللون البني الفاتح بمكونات طبيعية، هناك الكثير من الاهتمامات التي تشغل اهتمام جميع النساء والفتيات وهو البحث عن جمالهن الشخصي من حيث البشرة والشعر وغيرها من الأشياء، ولكى تتألق كل سيدة وتتميز عن غيرها يقومون بالذهاب إلى مراكز التجميل و الكوافير لتغيير لون الشعر والحواجب وهذا لتجديد، وهناك درجات كثيرة جدًا لصبغات الشعر منها الجديد والقديم، وفي كل عام يظهر ألوان جديدة في عالم الموضة، ولكن يظل اللون البني الفاتح من أكثر الألوان المميزة التي سوف تظل رائجة جدا في عالم الصبغات، كما أن هذا اللون يتناسب مع جميع الأعمار الصغير والكبير، ولكننا اليوم من خلال موقعنا المتميز ثقفني نيوز سنقدم لكم صبغة طبيعية للشعر باللون البني الفاتح بدون مواد كيميائية مثل الأوكسجين، سوف تصبغين شعرك من المنزل بأقل تكلفة. صبغة الشعر باللون البني الفاتح الطبيعية 2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

قرص فيتامين سي.

2 ملعقة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من الحناء.

بيضة.

ملعقة من زيت السمسم.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من خل التفاح. خطوات تحضير صبغة الشعر باللون البني الفاتح سنقدم لكم خطوات تحضير خليط الصبغة نأتي في البداية بوعاء عميق.

ثم نضع بداخله القهوة سريعة الذوبان و الحناء ونخلطهم مع بعضهم.

بعد ذلك يضاف زيت الزيتون و الخل التفاح وزيت السمسم وفيتامين سي.

نقلب هذه المكونات جيدًا.

ثم يضاف البيضة على المكونات ونقوم بخفق جميع هذه المكونات جيدًا حتى لا يكون هناك تكتلات في الخليط. طريقة صبغة الشعر باللون البني الفاتح قبل البدء في وضع الصبغة على الشعر لابد من التأكد أن الشعر لا يوجد عليه بقايا زيوت لكي لا تمنع الصبغة من إعطاء اللون المطلوب.

بعد ذلك نأتي بخليط الصبغة ونقوم بتقسيم الشعر إلى 4 خصل ونقوم بتوزيع الخليط على الشعر بالشكل التي تريدينه سواء كنت تريدين الصبغة على الشعر كله أو على الأطراف فقط.

نلف الشعر ونغطيه ببونية.

نترك الصبغة على الشعر لمدة 3 ساعات بحد أقصى 4 ساعات، ثم يغسل بالماء والشامبو والبلسم ثم يترك حتى يجف.

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