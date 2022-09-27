نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفول بالبيض بطعم لذيذ وشهي في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفول بالبيض من الأكلات الشعبية المشهورة في العالم العربي وخاصةً مصر؛ فهو يعتبر من ألذ الأكلات السريعة كما يمكن تجهيزه بالعديد من الطرق المتنوعة، ومنها الفول بالسجق والفول بالصلصة والفول بالبسطرمة والفول بالزيت والليمون وأخيراً الفول بالبيض، بالإضافة إلى ذلك يعتبر وجبة غذائية مشبعة ومفيدة وتحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل الفول بالبيض بكل سهولة.

طريقة عمل الفول بالبيض

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل ألذ طبق فول بالبيض؛ فهو سهل التحضير ويحتوي على قيمة غذائية لما يحتوي عليه من مكونات، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

طبق من الفول المدمس بقدر يناسب الكمية التي تحتاج إليها.

بسطرمة مقطعة هذا على حسب الرغبة بما يكفي للكمية.

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

2 قرن فلفل حار.

ثوم مفروم بمقدار ملعقة كبيرة منه.

طماطم مفرومة على حسب الكمية التي تحتاج إليها.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من صلصة طماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود على حسب الرغبة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الشطة على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

مكعب مرقة دجاج.

مقدار نصف كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يتم عمل الفول بالبيض بطريقة بسيطة وليست مكلفة، وجميع المكونات من المنزل متوفرة بكثرة، والخطوات هى كالتالي:

نحضر وعاء واسع ونضع به البيض ثم نخفقه جيدا.

ثم بعدها نضع وعاء آخر على النار ونضع بها نصف الكمية من الزيت، ونتركه على النارحتى يسخن.

ومن ثم نضيف إليه الثوم والطماطم المفرومة، ويتم التقليب فيما بينهم جيدًا حتى يتجانس الخليط.

نضيف بعد ذلك الخل والماء وصلصة الطماطم ويقلب الخليط باستمرار.

ثم نترك هذا الخليط على نار هادئة لمدة خمسة دقائق.

بعد ذلك نضيف مكعب مرقة الدجاج والفول مع الاستمرار في التقليب.

نقوم بعد ذلك برفع الوعاء من على النار ونتركه جانبا.

ثم نضع باقي الكمية في وعاء على النار حتى يسخن، ثم نضيف البسطرمة إن وجدت ثم نقوم بالتقليب حتى تنضج.

نرفع البسطرمة من على النار ونضعها على خليط الفول، ويقلب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

ثم نحضر طاجن حجم مناسب للكمية ونضع به خليط الفول وخليط البيض.

وبعد ذلك يتم إدخال الطاجن في الفرن لمدة عشرة دقائق حتى ينضج.

نخرج الطاجن من الفرن حتى يهدأ ويقدم ساخنا.

فوائد الفول بالبيض

الفول بالبيض يحتوي على فوائد كثيرة مفيدة للجسم منها الآتي: