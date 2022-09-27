طريقة تحضير أصابع البسبوسة الشهية في المنزل بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة 

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عمر شويل - جدة البسبوسة من أفضل أنواع الحلويات التي يفضلها أشخاص كثيرة، حيث أن طعم الدقيق السميد أطعم وافضل من الحلويات التي يتم تحضيرها بواسطة الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام، ولكن الدقيق السميد يكون ذات طعم مميز، ويتم تحضير العديد من الحلويات بواسطته منها البسبوسة، و بلح الشام، ويتم ادخاله مع الدقيق الأبيض في تحضير كيكة البسبوسة كيكة الرواني اللذيذة، وأيضًا واحدة من هذه الحلويات هي أصابع البسبوسة الشهية.

مكونات تحضير أصابع البسبوسة الشهية في المنزل

إن مكونات تحضير أصابع البسبوسة تشبه مكونات تحضير البسبوسة ويجب استخدام المقادير المظبوطة حتى نحصل على نتائج جيدة وهذه المكونات هي:

نصف كوب من دقيق السميد.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

أربعة ملاعق كبيرة من السمن البلدي.

أربعة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة صغيرة من اليانسون.

رشة صغيرة من الملح.

قطر مجهز للتحلية.

خطوات تحضير أصابع البسبوسة

خطوات تحضير أصابع البسبوسة خطوات سهلة وبسيطة يجب عليك اتباعها حتى تعطيكي أفضل النتائج:

في إناء العجن نقوم بنخل الدقيق، وعليه دقيق السميد، ثم نقوم بإضافة الخميرة الجافة عليه، وعليه رشة الملح، و اليانسون.

نقوم بتقليب جميع المكونات الجافة مع بعضها بشكل جيد.

نقوم بذوبان السمنة ثم نضع عليها الزيت ونضعها على المكونات الجافة ونبدأ في التقليب والعجن جيدًا.

نقوم بإضافة القليل من الماء على العجين حتى تبدأ العجينة أن تلين وتتماسك.

نقوم بتغطية العجينة باستخدام كيس نايلون ثم نقوم بتركها لمدة خمسة عشر دقيقة حتى ترتاح.

ثم نقوم بتقطيع العجينة على شكل أصابع دائرية، أو على هيئة دوائر صغيرة ثم نقوم بلفها لتصبح على شكل أصابع.

نقوم بتغطية هذه الأصابع باستخدام ورق الفويل، وذلك لمدة خمسة وأربعون دقيقة.

نقوم بتسخين الزيت جيدًا ثم نقوم بازالة ورق الفويل من على البسبوسة ثم نقوم بوضعها في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي.

يتم اخراجها من الزيت ونضعها في القطر، بعد ذلك يتم تقديمها في أطباق.

أصابع البسبوسة

تشبه كيكة الرواني حيث يتم تحضيرها باستخدام السميد والدقيق الأبيض ، كما يمكن تحضيرها بحشوات أو بدون حشوات، وهي ذات طعم رائع ومميز، وتعد من أفضل الحلويات التي يتم تحضيرها باستخدام دقيق السميد. وتكون مكونات تحضير أصابع البسبوسة في متناول الجميع، ومتوفرة لدى كل منزل، كذلك تكون خطوات تحضيرها سهلة وبسيطة وتعطي نتائج مضمونة، وكذلك طعم رائع.