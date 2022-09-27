نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ كيكة باردة بدون فرن.. طريقة عمل تشيز كيك اللوتس بدون فرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تحتاج هذه الكعكة إلى فرن ويتم تحضير جميع الخطوات في الثلاجة. كمية المكونات دقيقة للغاية وقد قدمناها لك بناءً على وصفة مختبرة. تشيز كيك اللوتس هي واحدة من كعكات الجبن اللذيذة والبسيطة المحضرة بالزبدة وبسكويت اللوتس. إذا كنت تحب طعم هذا البسكويت ، يمكنك تحضير كعكة الجبن اللذيذة والحصول على كعكة رائعة للحفلات. يمكنك صنع هذه الكعكة بتنسيقات مختلفة أو تقديمها بشكل فردي بتنسيقات منفصلة. ابق مع موقع ثقفني لتتعلم طريقة عمل كعكة الجبن باللوتس بدون فرن .

المكونات اللازمة لعمل كعكة اللوتس بدون فرن

بسكويت لوتس 250 جرام

100 جرام زبدة مذابة

جبنة كريمية أو مسكربون قليل الملح 200 جرام

كريمة الإفطار 400 جرام

حليب بالعسل 1 علبة

مسحوق الجيلاتين 1.5 ملاعق كبيرة

1/2 كوب ماء

طريقة عمل تشيز كيك اللوتس بدون فرن

المرحلة الأولى

أولاً ، تحتاج إلى تحضير قشرة البسكويت ، لذلك ضعي البسكويت في محضر الطعام وطحنه إلى مسحوق ، أو يمكنك وضعه في النايلون وضربه بمفرمة اللحم حتى يتم سحقه. ثم نذوب الزبدة ونخلطها سويًا ونضعها في قاع طبق أو قالب حزام نايلون ونسكب المكونات ونملس المكونات بظهر زجاجي جيد. ضعيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة واتركي قشرة البسكويت تتماسك.

المرحلة الثانية

بعد ذلك ، اسكب الجيلاتين فوق الماء واتركه يصبح إسفنجيًا ، ثم املأ الغلاية بالماء وضعها على النار واتركها تغلي. ضعي الجيلاتين على بخار الغلاية حتى يتحول إلى حمام مائي ، ويمكنك وضعه في الميكروويف لمدة دقيقة ليذوب.

المرحلة الثالثة

اخفقي جبنة الكريمة مع الكريمة حتى تصبح ناعمة. ثم نضيف حليب العسل للمكونات وقلبي يمكنك استخدام السكر البودرة أو زبدة اللوتس بدلا من حليب العسل وهذا اختياري تماما. أخيرًا ، صب الجيلاتين المبرد فوق المكونات وحركه.

المرحلة الرابعة

الآن أخرج القالب من الثلاجة واسكب قشرة الجبن على البسكويت وقم بتنعيم سطحها. ضع كعكة الجبن مرة أخرى في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى تتماسك. ثم اتركي كعكة الجبن في كل مكان وأعيديها إلى الطبق وزيّنيها ببسكويت اللوتس. إذا كنت مهتمًا بوصفة ملفات تعريف الارتباط بالجبن ، فاقرأ ملف تعريف الارتباط البسيط بالجبن .

النقاط الرئيسية في تحضير تشيز كيك اللوتس بدون فرن